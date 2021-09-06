Боевому вертолету присвоили имя Героя России

Вдова Героя России Василия Чубенко — Валентина Ивановна после торжественного мероприятия осмотрела вертолет Ми-8, которому присвоено имя ее погибшего супруга. На борту теперь есть надпись: «Герой России Василий Чубенко» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В понедельник, 6 сентября, в бригаде оперативного назначения Центрального округа войск Национальной гвардии боевому вертолету Ми-8 присвоили имя Героя России полковника Василия Чубенко.

Военному вертолету Росгвардии впервые присваивается имя прославленного человека — Героя России полковника Василия Чубенко, который служил в Центральном округе внутренних войск. На торжественное мероприятие приехали его вдова и дочка.

— Для кого-то это просто понедельник, начало рабочей недели, а для меня это особенный день, — рассказывает вдова героя Валентина Чубенко. — 6 сентября моему супругу исполнилось бы 50 лет. Этот юбилей, к сожалению, мы отмечаем без него. Но в то же время его имя теперь будет жить постоянно среди его коллег. Его боевые товарищи будут летать на вертолете, носящем имя Василия. Конечно, мне очень приятно, что сослуживцы не забыли супруга…

Валентина Ивановна с теплом вспоминает мужа: хотя 7–8 месяцев в году он был в командировках, но все свободное время всегда старался проводить с семьей.

— У нас было совместное увлечение: мы вместе любили ездить на рыбалку, — вспоминает женщина. — И при каждой возможности он старался баловать детей.

Дочка полковника Чубенко, Дарья, решила пойти по его стопам, хотя, когда он погиб, была совсем маленькой.

— Я очень хорошо помню папу, — продолжает Дарья Чубенко. — Он приносил мне подарки, всегда играл со мной, когда был дома. Еще помню, он порой засыпал под работающий телевизор, подложив руку под щеку, а я наблюдала за ним. А когда выросла, решила поступить в Московский университет МВД имени В. Я. Кикотя и продолжить семейную традицию носить погоны. В этом году я его окончила и теперь работаю инспектором по делам несовершеннолетних.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сестра Василия Чубенко, Анастасия Алахвердиева, смахивает слезы, навернувшиеся на ее глазах.

— Обидно, что брата нет больше с нами, он всегда беспокоился о всех родственниках, помогал, — вспоминает Антонина. — Но прекрасно, что память о нем живет. Он всегда в наших сердцах… Начинается торжественная часть, на которой выступают руководство бригады и Центрального округа войск Нацгвардии, ветераны и военнослужащие.

— Очень знаменательно, что одному из вертолетов Росгвардии присваивается имя Героя Российской Федерации Василия Чубенко, — отмечает председатель Совета ветеранов Центрального округа войск Национальной гвардии Николай Григорьев. — Это важно для патриотического воспитания подрастающего поколения, проходящих срочную службу военнослужащих. Ветераны всегда выступают в воинских подразделениях и рассказывают о подвиге Василия Чубенко, который принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он всегда старался использовать минимум людей в опасных заданиях и всегда возглавлял группы сам, выполнял самые сложные задачи. Это был человек и офицер с большой буквы.

Ветеран говорит, что Василий Чубенко пользовался большим авторитетом среди товарищей, никогда не прятался за спины подчиненных.

И вот микрофон передают командиру вертолетной эскадрильи майору Руслану Ахмедову.

— Очень приятно, что мне выпала честь летать на именном вертолете, — сказал Руслан Шамильевич. — Мне часто приходилось проводить часы Мужества в школах, я не раз рассказывал о Герое России Василии Чубенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Попов, командующий Центральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник:

— 26 июля 2005 года в Хасавюрте полковник Василий Чубенко погиб в ходе спецоперации по задержанию лидеров банды, готовивших теракт в местной школе. Но планы бандформирования были сорваны, жертвы среди мирного населения предотвращены. Указом президента Российской Федерации от 1 октября 2005 года он удостоен звания Героя России посмертно.