После ревакцинации пенсионеру вручили подарок

Завотделением срочного социального обслуживания ТЦСО «Арбат» Юлия Черных вручает пенсионеру Олегу Кислову коробку «С заботой о здоровье» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Подарочные наборы «С заботой о здоровье» начали вручать людям старшего возраста, прошедшим повторную вакцинацию. В понедельник, 6 августа, такую полезную коробку получил пенсионер Олег Кислов.

Олегу Александровичу Кислову в этом году исполнилось 73 года. Живет он в районе Арбат Центрального округа столицы. Недавно москвич написал в нашу редакцию письмо с просьбой помочь разобраться в ситуации. Рассказал, что сделал повторную прививку от новой коронавирусной инфекции, но не знает, положен ли ему подарочный набор.

Связавшись с Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, мы выяснили, что буквально на днях мэр города принял решение о выдаче полезных коробок ревакцинированным пенсионером. Узнав об этом, мы поспешили обрадовать Олега Александровича приятной новость. А заодно договорились о встрече в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат», чтобы там ему вручили положенный подарочный набор.

— То, что внутри этой коробки, — это очень полезные и нужные вещи, — поделился он. — Особенно мне нужен аппарат для измерения давления, мой работает на последнем издыхании, а также пульсоксиметр — в пандемию крайне необходимая вещь, теперь буду следить за уровнем насыщения крови кислородом самостоятельно.

Сделать прививку от коронавируса Олег Александрович решил практически сразу, как появилась такая возможность.

— В конце прошлого года несколько моих знакомых заболели, к счастью, перенесли болезнь легко, без последствий, но для себя я решил — рисковать не хочу, — рассказал он. — Все-таки у меня артериальная гипертония, была операция на сердце.

В январе москвич прошел вакцинацию первый раз, а спустя полгода, как и рекомендуют врачи, решил сделать прививку повторно.

— Я доверяю нашим вакцинам, верю в их эффективность и надеюсь не заболеть, — добавил он.

Теперь после ревакцинации Олег Александрович защищен от инфекции и может без страха заниматься любимым делом — краеведением, изучая историю Москвы.

СПРАВКА

В состав подарочного набора «С заботой о здоровье» вошло все необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое. Получить такую коробку могут жители столицы старше 65 лет, сделавшие первую прививку в период с 23 июня по 1 октября, затем завершившие вакцинацию, а также прошедшие в этот период ревакцинацию.