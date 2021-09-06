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Как проходят отборочные этапы олимпиады школьников

Марьяна Шевцова

Общество
Как проходят отборочные этапы олимпиады школьников
Москвич Артем Борисов после уроков идет готовиться к Всероссийской олимпиаде школьников / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стартовал прием заявок на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вчера «Вечерняя Москва» узнала, почему важно участвовать в интеллектуальных соревнованиях.

В последние несколько лет заметно выросло количество школьников, которые выступают на олимпиадах. Об этом свидетельствуют цифры: в прошлом году участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады стали более 550 тысяч москвичей. А дипломы победителей и призеров заключительного этапа завоевали ученики 244 школ Москвы. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, в столице активно работает система развития таланта, нацеленная на каждого ребенка.

— В городе становится все больше школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад. И теперь ребенку не нужно пытаться попасть в какую-то определенную школу, чтобы добиться успеха, не нужно тратить время и силы, добираясь на другой конец города. Качественное образование стало более чем доступно, — подчеркнул он.

Олимпиады все чаще проводятся с использованием современных цифровых технологий, что делает их более удобными и привлекательными для современных детей. Отборочные этапы соревнований проходят онлайн.

Иван Ященко также отметил, что участие в олимпиаде позволяет ребятам значительно расширить свои горизонты.

— Очень важно найти область, в которой ребенок будет максимально талантлив. В школьном этапе я советую участвовать не только по предмету, который получается, но попробовать и смежные дисциплины, — заявил он.

Это подтверждает и тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и литературе Евгений Подарцев.

— Участие в олимпиадах помимо льгот и премий дает школьнику более глубокое развитие в предметной области. И, безусловно, расширение кругозора и культурного уровня в целом, — заявил тренер.

Обладатель двух дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады, ученик лицея «Вторая школа» Артем Борисов, считает, что олимпиадные задания дают представление о предмете как о науке лучше, чем стандартная школьная программа. Но не только в этом их преимущество.

— Мне участие в состязаниях и в олимпиадных сборах дало, в первую очередь, много новых друзей и знакомых, потенциальных однокурсников, — поделился Артем Борисов

СПРАВКА

Подать заявку на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады можно до 13 сентября. Попробовать свои силы в решении заданий по 24 предметам приглашают ребят из 5–11-х классов, при этом по русскому и математике задания подготовлены и для учеников четвертых классов.

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