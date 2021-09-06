Работа есть для каждого: как московские компании преодолевают последствия пандемии

Карьерный эксперт флагманского центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова ко всем посетителям находит индивидуальный подход и старается помочь в трудоустройстве каждому, кто в этом заинтересован / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Рекордное количество вакансий зафиксировала столичная служба занятости. В понедельник, 6 сентября, Департамент труда и соцзащиты населения рассказал об актуальных сферах деятельности.

Сегодня столичная служба занятости предлагает жителям города более 400 тысяч вакансий. Этот показатель в два с половиной раза выше, чем до пандемии.

— Московским компаниям удалось в период пандемии отладить необходимые рабочие процессы, которые позволили им сохранить штат и зарплаты работникам. Рост платежей НДФЛ — еще одно подтверждение восстановления большинства отраслей московской экономики, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более 750 миллиардов налога на доходы физических лиц поступило в бюджет Москвы с января по июль 2021 года. Этот показатель на 25,3 процента превышает значение аналогичного периода прошлого года.

Более того, многие компании готовы к расширению штата.

— Наибольшее количество свободных вакансий в базе Московской службы занятости наблюдается в сегменте оптовой и розничной торговли — более 81 тысячи предложений. В этой сфере особенно востребованы продавцы, специалисты по работе с клиентами, кассиры и администраторы торговых залов, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Ожила сервисная индустрия — доступно 65 тысяч вакансий. Работодатели ищут поваров, официантов, администраторов и массажистов.

Специалисты в области информационных технологий были востребованы всегда, особенно рост активности этой сферы отмечался в прошлом году. Но в 2021-м индустрия IТ не снижает обороты. Сегодня спрос на профессионалов в этой сфере превышает предложения в 27 раз.

— Количество вакансий для программистов, аналитиков, web-разработчиков, системных администраторов достигает 56 тысяч, — сообщили в департаменте. Не отстает по активности строительная индустрия и сфера ЖКХ — почти 59 тысяч актуальных предложений для людей рабочих специальностей. Нужны грузчики, дворники, уборщики, подсобные рабочие.

А еще везде требуются курьеры — около 20 тысяч вакансий, менеджеры онлайн-магазинов и операторы контактцентров (более 10 тысяч предложений), водители (более 16 тысяч).

Узнать подробнее об этих предложениях помогут специалисты центров занятости.

— Мы помогаем подобрать подходящие вакансии, скорректировать резюме, убираем психологические барьеры, мешающие трудоустройству, готовим к собеседованию, — рассказала карьерный эксперт центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова.

К каждому соискателю подбирается индивидуальный подход, чтобы поиск работы был максимально эффективным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Столичный рынок труда восстановился и на сегодняшний день стремительно развивается. Мы можем наблюдать, как количество рабочих мест активно растет с каждым днем. Столичные работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места для жителей города. Кроме того, отмечу, что московские компании и организации активно взаимодействуют с центром занятости населения нашего города в подборе соискателей на имеющиеся вакантные места.

ВАЖНО

Уровень безработицы в Москве сегодня составляет всего 0,5 процента по сравнению с 2,5 процента в пик пандемии в апреле 2020 года. И показатель продолжает снижаться. Этому способствуют благоприятная обстановка на рынке труда и эффективное взаимодействие столичной службы занятости с работодателями и компаниями. Еще продолжается реализация партнерских проектов с крупнейшими российскими компаниями интернет-рекрутмента.