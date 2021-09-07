«Русские умеют любить»: певица Перукуа — о женственности, исцелении голосом и самокритике

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Австралийская певица Перукуа, которую во всем мире называют «Голос Матери-Земли» и «Голос Сокровенной Женственности», в октябре даст концерт в Москве. В преддверии этого события звезда поделилась с «Вечеркой» мнением об отношениях между полами, российской эстраде и жизни в большом городе.

— Перукуа, подлинная женственность неизменна или с каждой эпохой она меняется?

— Она не зависит от времени. Да, мы любим меняться, нам важно не застаиваться. Отсюда ситуации «нечего надеть» при полном гардеробе (смеется). Но сама женственность — это состояние, проживание здесь, на Земле, удивительно красивого животворящего принципа. Мы хранительницы любви на планете.

— Многие воспринимают женственность без полутонов — либо ты сильная и независимая, либо... слабая.

— Это очень подростковый взгляд на вещи. Да, нашему обществу не хватает женской инициации. В России есть, пусть и странная, инициация для мужчины — призыв в армию. Так юноша становится защитником Родины, женщины. Я не сторонница милитаризма, но знаю вашу историю. Конечно, в этом сценарии не хватает инициации в мужа, поэтому женщины страдают оттого, что противоположный пол их не понимает. Но с женственностью еще сложнее.

Даже такой важный этап — трансформация девочки в девушку, обретение способности продолжать род проходит в лучшем случае скомкано, в худшем — постыдно. Отсюда стратегии, основанные на схеме выживания «борись или беги» — либо противостоять мужчинам, либо сдаваться им. Ни одна из них не принесет счастья.

— Сейчас столько тренингов «женского счастья». Как понять, какие — не пустышка?

— Смотреть не на упаковку, а на человека, который их ведет, на то, как он реально живет. И я не про фейковую «Инстаграм»-историю. Да, большинство пришло в мир тренингов за деньгами. И есть огромный приток вдохновленных новичков без опыта. Все это снижает доверие к самой идее женского счастья, но я верю, что каждая может его достичь.

— Как сделать, чтобы насилия в мире стало меньше?

— Все рождается внутри нас, включая насилие. Считаю, нужно начать с того, как мы относимся к себе. Почти каждая женщина крайне самокритична, и это жест-кое внутреннее насилие порождает много искажений в ее жизни. Это то, от чего нужно исцелиться. Если мы все начнем с себя, мир станет гораздо счастливее, насилие проиграет. Я на сторонница абстрактных философских рассуждений, как вы уже поняли. Я женщина-практик.

— Вы трепетно относитесь к русской природе. А что для вас шумная Москва?

— Да, я люблю Россию, проехала ее от Владивостока до Санкт-Петербурга, и ваша природа мне родна по духу. Москва — супермегаполис, один из самых мощных, комфортных, безопасных, динамичных городов планеты. А я была во многих мировых столицах! Для меня Москва — прежде всего люди. Смелые, яркие, как сам город.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Ваш муж из России. В русских есть что-то, только им присущее?

— Да, они заботливы, умны, добры. Умеют по-настоящему ценить женщину, любить ее. В России сохранилась ценность различия между полами. Это так здорово!

— Австралия для нас такая загадочная... А есть у австралийцев и русских схожие черты?

— Немного. И я люблю Россию больше. Да, в Австралии очень красивая природа, можно видеть диких животных даже в своем саду. Это прекрасно, но ваши ценности любви, дружбы, глубина души мне ближе внешней приветливости, чуть поверхностного мировосприятия.

— Нравится вам русская музыка?

— Да! В первую очередь классика, особенно Чайковский. Нравятся Вера Брежнева, Пелагея, Катя Лель... Сати Казанова, которая ушла из поп-музыки и стала петь индийские мантры, — это смело и классно. Нравится страсть и огонь Леонида Агутина, талант Антона Беляева. Но я не великий знаток русской музыки.

— Вы начинали с джаза. В нем столько импровизации. Чего не хватило?

— Свободы. Этот жанр ограничен стандартами, дошедшими до нас с 1940–1950-х годов. А я женщина нестандартная. К тому же я знала, что мой голос может влиять на людей сильнее — исцелять душевные раны, взывать к глубоким переживаниям, а не просто вводить в меланхолию.

— Что вас увлекает?

— Жизнь! Я люблю творить. Люблю готовить, бывать на природе, плавать. Пить чай с мужем, общаться с семьей. Мне важно качество, а не разнообразие активностей.

— Феминистки выступают против сексуализации женщины. Они не правы?

Я не феминистка вообще. Не вижу смысла в равенстве полов. На мой взгляд, важно, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина — женщиной. Чтобы в этой красоте слияния полярностей мы поддерживали и любили друг друга. Помогали друг другу раскрываться, проявляли заботу. Зачинали и воспитывали детей в любви.

— Вы говорили о пуповине — связи с планетой, Вселенской Матерью. Если мы дети природы, не логично ли, что мы, взрослея, отдаляемся от нее?

— Думаю, что мы не дети природы, а ее часть. И когда живешь за городом, это так очевидно, даже неясно, как может быть иначе. Но города — центры нашей современной жизни. Я люблю их, просто знаю, что есть некий интервал — время, когда мне хорошо в этом ритме, и время, когда нужно на природу. Меня очень трогает любовь русских к даче.

По-моему, ритм «дача — город» — идеальный способ для многих жить динамично и при этом сохранять здоровье и психику.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Правда, что человеком, изменившим вашу жизнь, был коренной индеец, шаман?

— Да, он стал моей первой большой любовью. Мне тогда было 23 года, ему 50. Это история длиной в 11 лет.

— Один из ваших уроков назван «Я не хорошая девочка». Почему ею не стоит быть в нашем мире?

— Потому что вы не девочка, а женщина. Вы не маленькая заложница, которая выпрашивает у мира любовь родителей. Вы та, кто обладает мудростью, силой и красотой, чтобы формировать свою жизнь.

ДОСЬЕ

Певица Перукуа Чантресс родилась в Австралии. Ей 51 год, по знаку зодиака — Козерог. Получила образование в Western Australia Academy of Performing Arts по курсу джазового вокала, позже изучала разные техники пения и создавала свои. Перукуа изобрела так называемую вокальную йогу. Среди хитов певицы есть песня, посвященная русской душе.

Мать отговаривала быть певицей

Школьницей знаменитая австралийка хотела стать психологом или музыкантом. Мать отговаривала ее от второго варианта — боялась, что дочь будет жить бедно. Однако девушка поступила в консерваторию.

Тайны океана

Многие члены семьи будущей певицы были музыкантами. А отец — капитаном рыболовного судна. Когда Перукуа было три года, он пропал без вести в океане, в шторм. Лишь спустя 40 лет его шхуну обнаружили дайверы. Водная стихия для певицы очень значима. В минуты сомнений, в поиске своего пути Перукуа приходила к океану

Тяжелая доля

На долю звезды выпало много испытаний. В 11 лет ей сделали операцию — ампутировали ноги, а позже «пришили» заново. Год Перукуа не могла ходить. Когда ей было 12, ее мать развелась с отчимом. Он еще год преследовал их, угрожал, несмотря на судебный запрет подходить ближе, чем на 100 метров.

А в 18 лет будущая певица пережила сексуальное насилие. Справляться с болью и стыдом училась сама. Уходила в лес, пела. Тогда Перукуа убедилась — голос может исцелять. И стала разрабатывать практики, которые теперь помогают другим.

Личная жизнь

Карьеру Перукуа начала в качестве джазовой певицы, и вполне успешно. А потом, следуя зову сердца, уехала в Америку изучать шаманские практики. Первым мужем девушки стал индеец. Ходят слухи, что он был знаком с Карлосом Кастанедой.

В этом браке у певицы родилась дочь. А когда он распался, Перукуа продолжила путешествовать — жила в Индии, Новой Зеландии... Добралась и до России. Нынешнего мужа певицы зовут Драгослав, и он — наш соотечественник.

Хозяйственная

Звезде нравится самой выполнять работу по дому — стирать, готовить. Перукуа считает, что многое можно сделать своими руками. Не жалует шопинг, считая, что злоупотреблять им вредно для интеллекта.

Вечно молодая

Свой прекрасный внешний вид Перукуа объясняет отсутствием жесткой самокритики: «Я вывела чужеродные голоса из головы, как тараканов. Это молодит!» Певица рано ложится спать и встает, следит за питанием. Любит легкие физические нагрузки, особенно плавать в бассейне. 51 год для нее — «возраст молодости с нотками зрелости».