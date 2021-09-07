Для поколения «зумеров» создали мобильный тариф с TikTok-домом

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В области мобильной связи произошла небольшая революция. Оператор «МегаФон» совместно с популярным российским TikTok-домом запустил авторский тариф. Он дарит безлимитное общение в популярных соцсетях и мессенджерах, позволяет бесплатно пользоваться музыкальными сервисами при любом балансе, а также получать бонусы от блогеров Dream Team House.

TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире во втором квартале 2021 года, следует из отчета App Annie. Количество пользователей сервиса постоянно растет: только с начала года трафик ресурса в сети мобильного оператора по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос в 3,5 раза.

— Мы постоянно анализируем потребности нашей аудитории и видим, что абоненты активно вовлекаются в проекты с участием известных блогеров, — рассказывает директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» Илья Александров. — Dream Team House — весьма популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 миллионами подписчиков у его участников. Мы разработали совместный тариф, куда включены все самые актуальные сервисы (соцсети, мессенджеры, музыка), которыми можно пользоваться безлимитно при любом балансе.

Абоненты, подключив тариф, могут продолжать общение в социальных сетях и мессенджерах даже при нулевом балансе, прослушивать музыку в сервисах «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», Boom, Apple Music, а также оформить бесплатную годовую подписку на Apple Music для новых пользователей и полугодовую для действующих абонентов мобильного оператора. Тариф также включает бесплатную защиту от нежелательных подписок, возможность раздавать интернет со своего смартфона без ограничения скорости, а также сохранять неиспользованные минуты и гигабайты в копилке, чтобы использовать их в будущем.

— TikTok-дом — очень интересное социальное явление. По сути, это объединение блогеров, снимающих видео для социальной сети TikTok, которые живут вместе в одном большом доме (особняке или коттедже) и создают контент совместно, — рассказывает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Родилось явление в США, но быстро перекочевало к нам. TikTok-дом — это, по сути, общежитие для талантливых «зумеров» — ребят поколения Z, родившихся с 1997 по 2012 год. Они живут не столько в реальном, сколько в виртуальном мире, нравится это кому-то или нет. Сам факт того, что известный мобильный оператор организовал своего рода коллаборацию с TikTok-домом, говорит о том, что с этим социальным явлением уже нельзя не считаться. Потому что одно из главных желаний «зумеров» — захватывающий контент.