Абоненты сотовой связи слушают Славу Марлоу

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Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал музыкальные предпочтения собеседников своих пользователей. Специалисты компании выяснили, какие треки слушали люди, которые звонили клиентам оператора минувшим летом.

Вместо гудков на мобильном абоненты компании устанавливали хиты российских и зарубежных исполнителей. Люди, которые звонили клиентам оператора летом 2021 года, вместо стандартных гудков во время вызова чаще всего слушали хит Slava Marlow «Ты горишь, как огонь». Эта композиция занимала не только вершины различных чартов, но и возглавила рейтинг предпочтений клиентов компании. На втором месте совместная работа Max Barskih и Zivert — «Bestseller». На третьем — композиция «Flashbacks» от румынской исполнительницы Inna. Также в топ-5 вошли Artik & Asti с танцевальным синглом «Истеричка» и Хабиб с хитом «Ягода малинка».

Также в компании выяснили, какие еще треки искали клиенты на сайте дополнительной опции «Гудок». В лидеры поисковых запросов попали композиция британского певца Эда Ширана «Bad Habits», хит российского видеоблогера и рэп-исполнителя Джарахова «Я в моменте», а также заглавный трек июньского альбома братьев Гаязовых «Пошла жара».

Пользователи услуг оператора поддерживают и другие тренды. В минувшую пятницу, 3 сентября, трек Михаила Шуфутинского установили вместо гудков на 30 процентов больше клиентов, чем годом ранее. Кстати, для тех, кто пользуется «Гудком», доступны различные звуковые варианты. Если абонент хочет с пользой провести время в ожидании ответа собеседника, то может попробовать «Пользу вместо гудков» и узнать больше о правилах русского языка и даже изучить английскую грамматику! А еще все желающие вместо гудков при исходящих вызовах могут слушать любимую музыку, воспользовавшись опцией «Мелодия для себя».

— Популярные рингтоны, на мой взгляд, делятся на две большие группы. Первая — это песни, популярные здесь и сейчас, которые регулярно меняются. Вторая — это нетленные хиты, которые будут скачивать и слушать и сегодня, и через 20 лет, — рассуждает певец и продюссер Денис Майданов. — Но в любом случае частота использования того или иного рингтона без сомнения говорит о популярности его автора.

Вместе с тем, как считает эксперт, важно различать хиты, которые хотите слушать вы, и хиты, которые хотят слушать окружающие.

— Если ты кому-то звонишь и желаешь вместо гудков наслаждаться любимой мелодией, то почему бы и нет? А если звонят тебе и слушают твою любимую песню, то это, на мой взгляд, не очень-то корректно. Ведь вы же не знаете, нравится она человеку или нет? — рассуждает Майданов. — Возможно, стоит подобрать какую-то нейтральную мелодию.