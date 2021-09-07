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Лимоны вполне вкусные, но витамина С не хватает, а вид плодов — второсортный

Никита Миронов  

Общество
Лимоны вполне вкусные, но витамина С не хватает, а вид плодов — второсортный
Администратор супермаркета Наталья Северина демонстрирует лимоны. Выбирать эти цитрусовые нужно тщательно, обращая внимание на внешний вид продукта / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Росконтроль провел исследования лимонов, закупленных в супермаркетах торговых сетей: «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Верный», SPAR и Globus.

Лимоны, как известно, широко используются в кулинарии. Дольку лимона добавляют в чай, надеясь добыть из нее целебный витамин С. И как же обстоят дела с витамином?

— Согласно справочным данным, содержание аскорбиновой кислоты в лимонах — 40 мг на 100 граммов продукта, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Между тем только лимоны, купленные в «Ашане», смогли приблизиться к этой цифре. В них 35 мг витамина С на 100 граммов. Кстати, это единственные лимоны, приехавшие к нам из Узбекистана. Все остальные фрукты — турецкого производства. При этом, что интересно, именно в «Ашане» лимоны оказались самыми дешевыми. А в «Азбуке вкуса» — самыми дорогими.

Помимо вкуса, важен и внешний вид цитрусовых. Тут тоже не все в порядке.

— Только лимоны из «Перекрестка» по внешнему виду, размеру и другим показателям можно отнести к высшему сорту, — пояснила Ирина Аркатова. — Цитрусовые первого сорта продавались в «Азбуке вкуса», «Ашане» и Globus. Лимоны, купленные в остальных магазинах, имели достаточно большой процент подмороженных и загнивших плодов на килограмм, и потому больше, чем на второй сорт, не тянули.

Впрочем, все проверенные лимоны эксперты признали безопасными для здоровья. Хотя, между прочим, в них и выявили остаточное количество пестицидов. Но оно не превышает допустимое. Вывод: лимоны из московских супермаркетов есть можно и нужно. Но рассчитывать на то, что они будут красивыми и полезными, приходится, увы, далеко не всегда.

— Лимон — очень полезный фрукт, который рекомендуется регулярно употреблять каждому, — рассказывает дие толог Анна Кудрявцева. — Этот плод не наносит никакого вреда организму, однако имеет некоторые противопоказания.

Как пояснила эксперт, у некоторых людей существует персональная непереносимость лимона и аллергия на него. Также лимон нельзя употреблять при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. А еще — если у вас колиты, но их причина не установлена. Также лимон может быть противопоказан при холецистите — тут важно посоветоваться с врачом.

— Распространено заблуждение, что чай с лимоном насыщает витамином С. Это неверно, — пояснила Анна Кудрявцева. — Дело в том, что витамин С термонестабилен. Иными словами — разрушается в горячей воде или чае. Поэтому для получения витамина С необходимо добавлять лимон только в холодные напитки. А еще лимон сочетается с медом. Его можно давать детям, ведь приторность меда превратит кислоту от лимона в приятную кислинку.

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