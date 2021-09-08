Огонь, вода и дым коромыслом: как обучают спасателей

Заместитель командира отряда № 313 Андрей Шапар поучаствовал в тренировке спасателей. Он отработал со своими подопечными разные чрезвычайные ситуации: аварию, утечку ядовитой жидкости, бытовое возгорание и другие / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Столичный Пожарно-спасательный центр обзавелся тренажерным оборудованием для обучения спасателей и огнеборцев. Корреспондент «Вечерней Москвы» изучила новинку.

С высокого, облицованного бетоном берега торчит нелепо задравшаяся в небеса дуга автомобильного бампера. Видавшая виды желтая «Волга» соскочила с набережной, ушла «носом» в мутный зеленый водоем. Вода уже заливает через выбитое лобовое стекло кабину, в которой с минуты на минуту захлебнется водитель.

Он получил травмы и сам выбраться из салона не сможет... Это не кадры из хроники происшествий и не сценарий для приключенческого кино.

Это — тренировочный объект «Набережная Яузы». Перед звеном из троих спасателей поставлена задача — обследовать частично затопленный автомобиль и эвакуировать из его салона пострадавшего водителя. Затем извлечь из воды и саму машину.

— ДТП смоделировано на тренажере очень точно, — говорит спасатель Вячеслав Ковалев, — здесь все по-настоящему: и вода холодная, и двери у машины деформированы, с трудом открываются, и даже «Иван Иваныч» — манекен, изображающий пострадавшего, — весит столько же, сколько живой взрослый человек.

Спасатели справляются за несколько минут. Двое рослых парней спускаются прямо в воду и проникают в кабину аварийного авто. Через выбитое стекло принимают носилки. Несколько команд — и вот уже «Иван Иваныч» плывет к желтому реанимобилю, припаркованному у обочины...

— Тренировки позволяют спасателям правильно реагировать на происшествия любой сложности, — говорит заместитель руководителя Департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы Дмитрий Скоркин. — Только за прошедшие 10 лет в столице наши сотрудники спасли на пожарах более 14 тысяч человек, на воде — 1470, и еще 200 человек получили помощь при других обстоятельствах.

На железнодорожных рельсах высится огромная оранжевая цистерна. В крутом боку у нее дырочка, из которой под давлением бьет струя зеленоватой жидкости. Это тренажерный модуль «Поток», его задача — физически и психологически подготовить спасателей к работе с утечками ядовитых веществ. Едва раздается сигнал тревоги, напротив цистерны тормозит автомобиль.

Четверо спасателей накладывают на пробоину специальный пластырь. Подключают насосы, огораживают зону разлива мешками с песком...

— Такие тренировки нужны, чтобы наши сотрудники были в любой момент готовы к самым сложным ситуациям. Пожар на химическом производстве, тяжелое ДТП, потоп, загазованность — все отрабатывается, анализируется, вносятся корректировки в программу обучения. ЧП не спрашивает, когда и где ему случиться, — рассказал командир отряда № 313 Андрей Шапар.

На тренажере «Феникс» можно наблюдать все стадии развития бытового возгорания. Во время тренировок температура в помещении доходит до 400 градусов. Человек, отработав до автоматизма свои действия в этих условиях, уже не отступит во время реальной беды.

СПРАВКА

Пожарно-спасательный центр Москвы — подведомственная организация Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В его задачи входит как непосредственная ликвидация аварий и стихийных бедствий, так и пропаганда знаний по гражданской обороне.