Находка для шпиона

Фото: пресс-служба Суда

7 сентября, во вторник,в столице прошло очередное судебное заседание про делу ученого Алексея Воробьева, обвиненного в государственной измене. За последние 20 лет в России по этой статье и за шпионаж были обвинены и осуждены около 100 человек. Еще около 300 человек понесли наказание за разглашение сведений, составляющих гостайну. Корреспондент «Вечерней Москвы» изучил пять резонансных дел о госизмене, которые прогремели на всю страну и широко обсуждались в прессе.

Бывший доцент

В апреле 2021 года Мосгорсуд признал бывшего доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института Алексея Воробьева виновным в государственной измене, покушении на подготовку к незаконном экспорту из России материалов и информации, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, а также в покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Согласно приговору, Алексей Воробьев проведет 20 лет в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере одного миллиона рублей.

— Алексей свою вину в суде не признал, потому что считает, что не совершал ничего противозаконного. Мы надеемся на смягчение приговора. На оправдание уже нет надежды, — рассказала супруга обвиняемого Светлана Воробьева.

Алексея Воробьева задержали 15 февраля 2019 года. На следующий день Мещанский суд Москвы по ходатайству Федеральной службы безопасности арестовал его. Из судебных решений следует, что изначально ему вменяли только покушение на контрабанду через границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. По версии следователей, в январе 2019 года подсудимый отправил в Китай пульт, предназначенный для тестирования систем катапультирования на советских самолетах.

Алексей Воробьев считает, что это оборудование не является секретным, поэтому без зазрения совести отправил его коллеге-ученому, с которым он познакомился в интернете. Посылку задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Через год после ареста Алексею Воробьеву предъявили обвинения в госизмене.

Во время обыска в квартире ученого сотрудники ФСБ нашли флешку с авторефератом диссертации, поступившей ему из Воронежского государственного технического университета на рецензирование. Документ имел гриф «секретно». Алексей Воробьев сфотографировал диссертацию, чтобы прочесть ее дома. Этот поступок противоречит правилам работы с документами такого рода, но не классифицируется как уголовное преступление. Однако экспертиза ФСБ установила, что на флешке есть следы пыли из Китая. Это может означать, что Алексей Воробьев брал ее с собой в командировку, когда приезжал читать в эту страну лекции.

— Раньше отношение к Китаю было спокойное. Наши ученые свободно летали в Китай и читали лекции. Но сейчас восточный сосед набрал военно-технологическую силу и стал серьезным игроком на мировой арене. В данном случае очевидно был нарушен режим РКРТ — режим, запрещающий экспорт и готовой продукции, и определенных технологий, пригодных для изготовления ядерного оружия. И похоже, что период прохладного отношения к Китаю закончился, — пояснил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

Сейчас бывший доцент Московского авиационного института находится в следственном изоляторе «Лефортово». Там Алексей Воробьев ожидает решения апелляционного суда. Если после всех поданных жалоб приговор будет утвержден в нынешнем виде, то 40-летний ученый отправится в колонию строгого режима.

Журналист

В июне журналисту Ивану Сафронову продлили срок ареста до 7 октября. Такое решение принял Мосгорсуд по ходатайству ФСБ.

Бывшего сотрудника изданий «Коммерсант» и «Ведомости» и советника главы Роскосмоса задержали 7 июля 2020 года. С тех пор дело Сафронова стало одним из самых громких по статье 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Ивана Сафронова обвиняют в том, что он передал некие секретные данные сотрудникам чешской разведки в 2017 году. По версии следствия, журналиста завербовали еще в 2012 году. Однако адвокаты Ивана считают, что преследовать Сафронова могут за его публичную деятельность.

В 2019 году в «Коммерсанте» вышла статья о возможной отставке спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. После этого Иван Сафронов и все его коллеги по отделу политики покинули «Коммерсант» из-за конфликта с руководством. Еще год журналист проработал в «Ведомостях», а с мая 2020 года стал советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Защита обвиняемого полагает, что действия, которые, по мнению следствия, совершил Иван Сафронов, вряд ли имеют отношение к космической отрасли, ведь в 2012 году он еще не занимал должность в организации.

Однако журналист много писал о проблемах Военно-промышленного комплекса страны и входил в кремлевский пул корреспондентов. Обвинение считает, что он сотрудничал со спецслужбами Чехии. А значит, данные могли попасть и в другие страны Европы или Соединенные Штаты Америки.

— Связь чешской разведки с американской для любого человека, более-менее разбирающегося во внешней политике и в деятельности спецслужб, настолько же очевидна, как партнерские отношения американской разведки с прибалтийскими спецслужбами, — пояснил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Сейчас журналист находится под стражей в следственном изоляторе «Лефортово». Он продолжает писать. В июле 2021 года он передал через адвокатов статью, посвященную системе осуждения граждан за государственную измену. Пока его дело находится в стадии предварительного следствия. И, как говорят адвокаты, в ближайшее время конкретного развития оно не получит.

— Следующим этапом должна стать передача обвинительного заключения в прокуратуру на утверждение. После оно будет направлено в суд, и тогда начнется процесс рассмотрения дела. Когда именно это произойдет, сказать сложно.

По таким делам максимальный срок заключения под стражей составляет 18 месяцев. Но есть нюанс. Если, например, предварительное следствие закончится через 17 месяцев, то максимальный срок заключения под стражей продлят.

Наши оппоненты со стороны обвинения заинтересованы в том, чтобы Иван Сафронов находился в заключении как можно дольше. Я думаю, они будут пытаться уложиться в вышеназванные сроки, — рассказал адвокат Сафронова Евгений Смирнов.

Профессор Физтеха

Свое 69-летие в камере следственного изолятора «Лефортово» 26 августа встретил ученый-физик Валерий Голубкин. Его по подозрению в государственной измене задержали 12 апреля 2021 года. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его сначала на два месяца, но 12 июня срок продлили. Официально не сообщается, в чем именно обвиняют профессора Московского физико-технического института.

— Он преподавал у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвовал в научной работе института. Основная его работа была в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского.

К сведениям, составляющим государственную тайну, он допуска не имел, — сообщили в пресс-службе МФТИ.

Валерий Голубкин изучал гиперзвуковые летательные аппараты. Среди научных интересов профессора значатся обтекание элементов летательных аппаратов и оптимизация аэродинамических форм. Гиперзвуковые технологии сейчас интересуют спецслужбы всех стран, поскольку Россия вырвалась вперед на этом поприще.

— Сейчас это один из самых передовых типов систем вооружений. Гиперзвук — это скорость приблизительно от пяти до шести тысяч километров в час. Это намного больше скорости звука. И по словам Министра обороны России Сергея Шойгу, у нас в стране уже поставлены на вооружение системы с этими технологиями.

Конечно, сейчас ФСБ проявляет особое рвение по защите такого преимущества, — рассказал военный эксперт Александр Гольц.

Пока неизвестно, связано ли подозрение в госизмене с научной деятельностью Валерия Голубкина. Все материалы дела засекречены.

— У него не было доступа к государственной тайне, — подтвердил адвокат ученого Александр Тимошенко. — Он объяснял мне, что занимается теоретической физикой. Вину свою он не признает. Мы собираемся обжаловать избранную ему меру пресечения.

Профессору помогают жена, дети и внуки. Дочь физика Людмила Голубкина рассказала, что семья каждую неделю собирает передачи в камеру для Валерия.

— Ему же нужны в камере вещи. Мы передаем то, что может пригодиться. Но на то, чтобы отправить передачу, обычно уходит полдня. Нужно потратить значительное время на сбор необходимых документов, в том числе медицинских, — поделилась Людмила Голубкина.

Сотрудник научного центра

Коллегу Валерия Голубкина по МФТИ и Центральному аэрогидродинамическому институту, физика Анатолия Губанова, задержали еще в декабре 2020 года. Его также обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу другого государства. Всем материалам дела присвоен гриф «Совершенно секретно». По данным следствия, Анатолий Губанов мог передать за рубеж сведения о новейших системах авиации.

Известно, что ранее он участвовал в международном проекте по созданию гражданского гиперзвукового аппарата HEXAFLY-INT. Согласно информации на сайте Лефортовского районного суда, 22 июля ему продлили срок ареста. Свою вину Анатолий Губанов не признает.

— Он всю свою жизнь, сразу после окончания института, работал в ЦАГИ. Даже в 1990-е годы. У него не было никакого мотива, чтобы совершать преступление против своей страны. О работе мы никогда не говорили, понимали, что это секретно, — рассказала дочь физика Мария Губанова.

Не ясно, какие мотивы, могли сподвигнуть Анатолия Губанова на государственную измену, но полковник в отставке ФСБ Владимир Клюкин считает, что ученые не всегда осознают, что делятся секретной информацией.

— Большие ученые — это ведь определенное сообщество. И вот много лет один человек работает над своей идеей. И когда он наконец ее решил, ему хочется рассказать об этом коллегам, в том числе и зарубежным. Там поражаются гениальности ученого и предлагают ему деньги на продолжение разработок. Вот только ученый не подумал, что только что раскрыл государственную тайну, важные сведения для безопасности страны. Так что порой люди становятся госизменниками даже без какого-либо участия зарубежных спецслужб, — дополнил Владимир Клюкин.

Главный конструктор

Еще в одном деле о государственной измене фигурирует 73-летний генеральный директор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов. Лефортовский суд Москвы 12 августа отправил его под арест по ходатайству ФСБ. Согласно постановлению, Александр Куранов будет задержан до 9 октября 2021 года. Пока официально фабула его дела не раскрывается, а все материалы засекречены.

Александру Куранову могут предъявить обвинения в государственной измене. Следователи полагают, что ученый мог передать иностранному гражданину секретные сведения о научных разработках в авиационной отрасли. Александр Куранов долгое время руководил созданием гиперзвукового летательного аппарата концепции «Аякс».

Известно, что во время работы ученый встречался с представителями иностранных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки и Китая, которые интересовались разработками. Официально не сообщается, связан ли арест ученого с проектом «Аякс». Ему еще не предъявлены официальные обвинения. Ранее в интересах Александра Куранова была подана жалоба в Лефортовский суд Москвы. Однако ее не приняли.

— Постановлением Лефортовского районного суда от 18 августа 2021 года жалоба адвоката Бурмистрова, поданная в защиту интересов Куранова, которому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возвращена лицу, ее подавшему, так как не может быть принята к рассмотрению, — пояснил начальник отдела по связям со средствами массовой информации и общественностью Московского городского суда Валерий Лазарев.

Пока до конца не ясно, связан ли арест Александра Куранова с другими открытыми делами о государственной измене в отношении ученых, работающих с гиперзвуковыми технологиями.

— Ученых часто вербуют зарубежные спецслужбы. Они не просто завлекают их деньгами. Многие великие умы чувствуют себя недооцененными в своей стране. Поэтому готовы отдать свои разработки за рубеж просто ради признания и того, чтобы увидеть, как эти технологии будут использованы на практике. На это и давят зарубежные вербовщики, — сказал заслуженный сотрудник органов ФСБ Владимир Тумин. — Ученые — это ведь хорошо образованные люди. Но даже они порой совершают ошибки и идут против своей страны. Умышленно или нет? Здесь уже следствие установит, как все было на самом деле.

РЕПЛИКА

Великие умы — особая группа риска

Иван Павлов, адвокат:

— Рост количества дел о госизмене начался не пять, а десять лет назад. Вместо прежних двух-трех приговоров в год с 2011-го по 2013-й было уже по семь приговоров, в 2014-м — 10, а в 2015-м — 19. Эти данные собраны на основе общедоступных публикаций и адвокатских дел. Учитывая тяжесть и эксклюзивность статьи, это, конечно, колоссальный скачок.

Если посмотреть статистику по приговорам, больше всего «изменников» среди самих сотрудников спецслужб, военных, ученых и предпринимателей. Хотя сесть в тюрьму по этой статье может и домохозяйка, и продавщица с рынка — достаточно вспомнить «сочинские дела» или историю Светланы Давыдовой, которую заподозрили в шпионаже в пользу Украины. В особой группе риска сегодня оказались ученые. Есть две причины, по которым именно они находятся под пристальным вниманием спецслужб.

Первая — они владеют «чувствительной» информацией. А сферы чувствительности в наше время настолько расширились, что абсолютно любые сведения могут попасть под это определение. Вторая причина — общение с иностранцами. Поводом для преследования может стать любое общение с зарубежными коллегами: поездки по научному обмену, совместные исследования, доклады на международных конференциях и отправка сообщений. Журналисты тоже в группе риска.

В 2012 году в 29-ю главу Уголовного кодекса были внесены существенные изменения. Так, для квалификации деяния по 275-й статье «Государственная измена» теперь не требуется доказывать, что информация была передана лицу, действующему в ущерб безопасности России.

Данное обстоятельство существенно облегчило жизнь следствию и привело к тому, что чаще стали криминализироваться контакты с иностранцами.