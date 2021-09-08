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Курсы иностранных языков. Набор на 2021–2022 учебный год

Полина Французова

Общество
Курсы иностранных языков. Набор на 2021–2022 учебный год
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ проводят олимпиаду по английскому языку, приглашаются все желающие!

Подробности kursydipacademy.com/news/detail/novosti/Olimpiada.

Срок проведения олимпиады — с 1 по 25 сентября.

Продолжается набор на 2021–2022 учебный год.

Занятия проводятся в очной и дистанционной форме обучения!

Стоимость одного академического часа занятий — от 500 рублей.

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китайский, арабский, турецкий и др.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

5–11-е классы — традиционное обучение (1–3 года);

9-й класс — подготовка к сдаче ОГЭ;

10–11-й классы — подготовка к сдаче ЕГЭ;

Подготовка к международным экзаменам FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE, BEC (английский язык), DELF, DALF (французский язык), ZMP (немецкий язык), D.E.L.E. (испанский язык).

Курсы иностранных языков. Набор на 2021–2022 учебный годФото автора

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ:

Традиционное обучение (один год), интенсив — ускоренное обучение (1–3 месяца).

Специальные группы: группы выходного дня — четыре часа в субботу или воскресенье, мини-группы, юридический английский, индивидуальное обучение, русский язык как иностранный, занятия в группах, мини-группах и индивидуально, корпоративное обучение, занятия онлайн в системах ZOOM, Skype, Webinar (индивидуальные и групповые занятия).

Постоянно проводится очное тестирование в офисе по адресу метро «Кропоткинская», ул. Остоженка, 10 (офис 309), а также тестирование онлайн.

Режим работы офиса: понедельник — пятница с 11:00 до 20:00.

Более подробная информация по телефонам (495) 76-76-408; (495) 637-75-62; (495) 637-52-48 и на сайте kursydipacademy.com.

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