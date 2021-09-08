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Каким будет электронный паспорт

Армен Мурадян

Общество
Каким будет электронный паспорт
Малянтович окартинил буквально стихотворение Владимира Маяковского «Советский паспорт» / Фото: Художник Григорий Малянтович, 1908-1980 гг

Паспорт граждане СССР впервые увидели в 1932 году, но тогда выдавали его далеко не всем. В 1997-м началась выдача российских паспортов, но их время подходит к концу…

Поэт Владимир Маяковский, написавший «Стихи о советском паспорте», и представить не мог, что молоткастый и серпастый, который он называл «дубликатом бесценного груза» и с такой гордостью доставал из широких штанин, а вслед за ним и российский паспорт, не так уж долго протянут. Им есть замена.

ПЭН — вот как будет называться главный и самый важный документ гражданина нашей страны. Расшифровывается аббревиатура как «паспорт с электронным носителем». А в народе его будут называть или «пластиковый паспорт», или «смарт-карта».

Внешне главный документ гражданина страны действительно будет представлять собой пластиковую карточку с чипом, похожую на банковскую — образцы этого документа уже не раз представляли россиянам.

С одной стороны, удобно: положил в кошелек — и паспорт всегда с тобой. Понадобился — достал, приложил к считывателю информации, и он тут же загрузит все необходимые данные о его владельце. Никакие цифры, серию и номер долго диктовать не надо, как и переживать за то, что ребенок нашел и изрисовал важный документ. Но если уж очень хочется иметь при себе привычную бумажную «паспортину», то пожалуйста.

— У нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта, — отмечает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, рассказывая об электронном паспорте. — Принято решение не делать это обязательным: те люди, которые будут готовы поменять паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки не будет.

Внедрение ПЭНов будет постепенным и, скорее всего, растянется не на один год — здесь все зависит от возможностей российских регионов и желания самих граждан обладать цифровым паспортом. То, что дело это совсем не простое, все понимают. Это подтверждает и статистика: прошлогодний опрос ВЦИОМа выявил такую тенденцию, что электронный паспорт хотели бы оформить всего 16 процентов россиян, треть из которых — молодежь, проживающая в крупных городах.

Большинство же выразили желание иметь обычный, бумажный паспорт (73 процента), а каждый десятый затруднился с выбором (11 процентов).

— С другой стороны, достаточно вспомнить, как быстро внедрялись и стали популярными банковские карты, — рассказывает экономист Игорь Гольцов. — Понадобилось всего несколько лет, чтобы этот банковский продукт стал одним из самых востребованных.

Даже консервативная часть населения, постоянно выражающая недоверие к техническим новинкам — пожилые люди, — быстро освоила и банкоматы, и мобильные банки на смартфонах, оценив преимущества карт перед наличными деньгами. До сих пор на правительственном уровне не решен вопрос, когда начнут выдавать электронный паспорт.

Подготовка к этой процедуре началась еще в 2013 году, но срок внедрения новшества постоянно передвигался. Сначала его с 2017 года перенесли на 2018-й, затем на 2019 год.

Но на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что с графиком запуска цифровых паспортов должны определиться до конца 2021 года. Выдавать их начнут, скорее всего, в 2022 году, а пилотными площадками могут стать три региона — Москва, Московская область и Татарстан.

Москва всегда подавала пример другим регионам по части внедрения технологий: перевод государственных услуг и сервисов в электронную форму — одна из стратегических задач столичного правительства, которая успешно выполняется. Примерами могут стать и МФЦ, и столичное здравоохранение и образование («Московская электронная школа»), электронная площадка для торгов предпринимателей, цифровизация транспортной системы и даже внедрение электронных пропусков и QR-кодов во время временных ограничений из-за пандемии.

Как сообщает пресс-служба столичного Департамента информационных технологий, сейчас Минцифры РФ совместно с правительством Москвы и федеральными органами исполнительной власти (в том числе и регуляторами в области защиты информации) занимаются проектированием и разработкой программ для внедрения электронного паспорта.

Так что переход с классических паспортов на ПЭНы не за горами.

КСТАТИ

Электронные паспорта приравняют по статусу к действующим бумажным. Их также снабдят средством усиленной защиты, в том числе криптографическим, а в микросхему документа поместят персональные и биометрические данные, а также по его желанию — персональную подпись владельца. Электронный паспорт будет документом исключительно для внутреннего пользования.

ФАКТЫ

— Фотография владельца в советском паспорте появилась только в 1937 году.

— Поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации началась 1 октября 1997 года.

— Сейчас паспорт выдается по достижении 14-летнего возраста. При достижении 25 и 45 лет фотографии в паспорт не вклеивают, как раньше, он меняется полностью в 20 и в 45 лет.

Каким будет электронный паспортФото: Армен Мурадян / Вечерняя Москва
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