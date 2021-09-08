Артем Быстров: Вести диалог можно без слов

Фото: Из личного архива Артема Быстрова

Новый сезон МХТ имени Чехова опять открыл спектаклем Сергея Женовача «В окопах Сталинграда», где ведущую роль играет Артем Быстров. Мы поговорили с актером о особенностях сценической работы.

Артем Быстров экранному зрителю известен как сантехник Никитин из фильма «Дурак», маньяк из сериала «Охота на певицу» и многими другими ролями. Мы же поговорили с актером о работе на театральной сцене: с 2009 года Быстров служит в МХТ имени Чехова. В премьерном спектакле «В окопах Сталинграда» по повести Виктора Некрасова он сыграл Юрия Керженцева.

— Артем, в этой постановке режиссера Сергея Женовача, по сути, идет монолог актера, обращенный к зрителю. Как на протяжении спектакля удерживать внимание, интерес зала?

— Можно сказать, это спектакль в жанре рассказа. С первой секунды ты обращаешься напрямую к людям. Чтобы удержать их внимание и сохранить интригу, говорить надо интересно. Но, мне кажется, все это уже есть в тексте. Виктор Некрасов, с чьего творчества началась лейтенантская проза, писал очень живо. Наша задача — донести текст так, будто все, о чем ты рассказываешь, происходило с тобой и с твоими друзьями. Чтобы это был не голый текст, но за ним у исполнителя непременно стояло что-то личное.

— Вы играете в «Беге» Сергея Женовача. Можете сравнить его с «Бегом» Юрия Бутусова, поставленным им на сцене Театра имени Вахтангова?

— К сожалению, мне пока еще не удалось посмотреть «Бег» Юрия Николаевича Бутусова. Что касается спектакля Сергея Васильевича Женовача, в нем показаны последние секунды жизни Хлудова, когда все прошлое проносится у человека перед глазами. Но, по-моему, сравнивать эти спектакли вообще нельзя. Хоть это и одно литературное произведение, но режиссеры абсолютно разные, которые исповедуют отличные друг от друга пути. Хотя, на самом деле, у всех режиссеров основа одна и та же...

— Что вы имеете в виду?

— Каждый режиссер, будь то Женовач, Бутусов, Рыжаков, Молочников или Быков, хочет сделать спектакль или снять фильм о чем-то наболевшем, хочет высказаться. И в этом между ними нет никакого различия. У них разный язык, особенности творческих подходов. Но то, что они хотят сделать это не для себя, а для зрителя, для людей — абсолютно точно.

Фото: Из личного архива Артема Быстрова

— Говорят, артисты для режиссера — как краски для художника: ими он создает миры. Вы согласны с этим?

— Мне кажется, это вопрос формулировок. Но, помоему, если описывать отношения режиссера и актера, больше всего подойдет слово «соавторство». Нельзя сказать, что актер — просто исполнитель. Какой бы мир ни придумал режиссер, он пытается вместить его в актера и через него донести до зрителя. Я бы не разделял: там — Вселенная, а тут — краски. Потому что без артиста, без его личности, его участия, мыслей, фантазий ничего не будет. Режиссер — капитан корабля. Но рулевые, боцманы, лоцманы, коки — все остальные из постановочной команды.

— Как взаимодействие с разными режиссерами расширяет творческую палитру?

— Актерская профессия — не аналитическая. Как говорит Юрий Николаевич Бутусов: «Если я скажу тебе, что ты здесь играешь, ты только это и будешь делать». А весь смак, вся тонкость ведь в другом. Конечно, на сцене есть разные способы существования. Но я не могу разложить их по полочкам. Не могу сказать, что этот режиссер дал мне то, а другой вот это. Безусловно, ты обогащаешься с каждой новой работой, с каждым новым человеком, что-то обретаешь. Но я не сформулирую конкретно что. Скажу так, от этого растет твой общечеловеческий багаж. «19.14»

Актеры Софья Райзман, Артем Быстров в сцене из спектакля Александра Молочникова «19.14» в МХТ им. Чехова / Фото: Дмитрий Рухлецкий

— Что ваша работа дает вам как человеку?

— Я не уверен, что назвал бы актерство работой. Оно дает мне возможность общаться с людьми на темы, о которых сложно говорить словами. Военные постановки и фильмы позволяют отдать дань памяти нашим отцам. Остросоциальные — донести мысль, что все возможно. Детские — подарить радость. Между актером и зрителем возникает диалог, дающий удовлетворение.

— Искусство играет воспитательную роль?

— Мне нравится, как говорит Виктор Анатольевич Рыжаков. Искусство не может сделать человека лучше. Своими работами ты не поменяешь людей. Но пока человек сидит в зрительном зале, что-то, возможно, в нем и произойдет, что-то ему откроется, какие-то струны души, его чувства будут задеты. И, может быть, он чтото переосмыслит, поймет про себя новое или просто улыбнется и отдохнет, избавившись на полтора часа от своих проблем.

ДОСЬЕ

Артем Быстров родился 19 марта 1985 года в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородское театральное училище, затем Школустудию МХАТ, курс Константина Райкина. За роль в фильме «Дурак» получил приз на международном кинофестивале в Локарно. В его фильмографии более сорока ролей в фильмах и сериалах, в том числе: «Скажи ей», «Крик тишины», «Раскол» и другие.