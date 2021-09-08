Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Артем Быстров: Вести диалог можно без слов

Татьяна Еременко

Общество
Артем Быстров: Вести диалог можно без слов
Фото: Из личного архива Артема Быстрова

Новый сезон МХТ имени Чехова опять открыл спектаклем Сергея Женовача «В окопах Сталинграда», где ведущую роль играет Артем Быстров. Мы поговорили с актером о особенностях сценической работы.

Артем Быстров экранному зрителю известен как сантехник Никитин из фильма «Дурак», маньяк из сериала «Охота на певицу» и многими другими ролями. Мы же поговорили с актером о работе на театральной сцене: с 2009 года Быстров служит в МХТ имени Чехова. В премьерном спектакле «В окопах Сталинграда» по повести Виктора Некрасова он сыграл Юрия Керженцева.

Артем, в этой постановке режиссера Сергея Женовача, по сути, идет монолог актера, обращенный к зрителю. Как на протяжении спектакля удерживать внимание, интерес зала?

— Можно сказать, это спектакль в жанре рассказа. С первой секунды ты обращаешься напрямую к людям. Чтобы удержать их внимание и сохранить интригу, говорить надо интересно. Но, мне кажется, все это уже есть в тексте. Виктор Некрасов, с чьего творчества началась лейтенантская проза, писал очень живо. Наша задача — донести текст так, будто все, о чем ты рассказываешь, происходило с тобой и с твоими друзьями. Чтобы это был не голый текст, но за ним у исполнителя непременно стояло что-то личное.

Вы играете в «Беге» Сергея Женовача. Можете сравнить его с «Бегом» Юрия Бутусова, поставленным им на сцене Театра имени Вахтангова?

— К сожалению, мне пока еще не удалось посмотреть «Бег» Юрия Николаевича Бутусова. Что касается спектакля Сергея Васильевича Женовача, в нем показаны последние секунды жизни Хлудова, когда все прошлое проносится у человека перед глазами. Но, по-моему, сравнивать эти спектакли вообще нельзя. Хоть это и одно литературное произведение, но режиссеры абсолютно разные, которые исповедуют отличные друг от друга пути. Хотя, на самом деле, у всех режиссеров основа одна и та же...

Что вы имеете в виду?

— Каждый режиссер, будь то Женовач, Бутусов, Рыжаков, Молочников или Быков, хочет сделать спектакль или снять фильм о чем-то наболевшем, хочет высказаться. И в этом между ними нет никакого различия. У них разный язык, особенности творческих подходов. Но то, что они хотят сделать это не для себя, а для зрителя, для людей — абсолютно точно.

Артем Быстров: Вести диалог можно без словФото: Из личного архива Артема Быстрова

Говорят, артисты для режиссера — как краски для художника: ими он создает миры. Вы согласны с этим?

— Мне кажется, это вопрос формулировок. Но, помоему, если описывать отношения режиссера и актера, больше всего подойдет слово «соавторство». Нельзя сказать, что актер — просто исполнитель. Какой бы мир ни придумал режиссер, он пытается вместить его в актера и через него донести до зрителя. Я бы не разделял: там — Вселенная, а тут — краски. Потому что без артиста, без его личности, его участия, мыслей, фантазий ничего не будет. Режиссер — капитан корабля. Но рулевые, боцманы, лоцманы, коки — все остальные из постановочной команды.

Как взаимодействие с разными режиссерами расширяет творческую палитру?

— Актерская профессия — не аналитическая. Как говорит Юрий Николаевич Бутусов: «Если я скажу тебе, что ты здесь играешь, ты только это и будешь делать». А весь смак, вся тонкость ведь в другом. Конечно, на сцене есть разные способы существования. Но я не могу разложить их по полочкам. Не могу сказать, что этот режиссер дал мне то, а другой вот это. Безусловно, ты обогащаешься с каждой новой работой, с каждым новым человеком, что-то обретаешь. Но я не сформулирую конкретно что. Скажу так, от этого растет твой общечеловеческий багаж. «19.14»

Артем Быстров: Вести диалог можно без словАктеры Софья Райзман, Артем Быстров в сцене из спектакля Александра Молочникова «19.14» в МХТ им. Чехова / Фото: Дмитрий Рухлецкий

Что ваша работа дает вам как человеку?

— Я не уверен, что назвал бы актерство работой. Оно дает мне возможность общаться с людьми на темы, о которых сложно говорить словами. Военные постановки и фильмы позволяют отдать дань памяти нашим отцам. Остросоциальные — донести мысль, что все возможно. Детские — подарить радость. Между актером и зрителем возникает диалог, дающий удовлетворение.

Искусство играет воспитательную роль?

— Мне нравится, как говорит Виктор Анатольевич Рыжаков. Искусство не может сделать человека лучше. Своими работами ты не поменяешь людей. Но пока человек сидит в зрительном зале, что-то, возможно, в нем и произойдет, что-то ему откроется, какие-то струны души, его чувства будут задеты. И, может быть, он чтото переосмыслит, поймет про себя новое или просто улыбнется и отдохнет, избавившись на полтора часа от своих проблем.

ДОСЬЕ

Артем Быстров родился 19 марта 1985 года в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородское театральное училище, затем Школустудию МХАТ, курс Константина Райкина. За роль в фильме «Дурак» получил приз на международном кинофестивале в Локарно. В его фильмографии более сорока ролей в фильмах и сериалах, в том числе: «Скажи ей», «Крик тишины», «Раскол» и другие.

Читайте также:
Актерыновый сезонИнтервью
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте