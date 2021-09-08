Как найти опята в осеннем лесу

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Так что там с грибами? Растут? Автор уникальных грибных прогнозов Сергей Федотов уверен, что пока нам рано убирать корзины. Впереди — опята!

Осенний опенок, без сомнения, самый собираемый гриб Московской области. Его биомасса у нас максимальна. Почему опенок? Ответ прост. Увы, но основная часть лесов в Подмосковье — это буреломы, сухостои елей после короеда, вырубки с опилками и щепой. А это ли не рай для паразита-сапрофита, коим является осенний опенок! Но обратимся к прогнозам.

Смотрите: август у нас прошел под знаком солнечной жары с периодическими, недолгими дождями с юга в районе 1 , 5 , 11, 18 , 21, 2 6 , 31-го числа. Для провоцирования грибницы опенка к плодоношению нужно существенное охлаждение древесины, на которой он так любит паразитировать. Но прежде должен быть достаточно длинный период тепла: днем выше 15–20 градусов в течение двух месяцев. Если осадков в этот период выпало мало, охлаждение воздуха должно произойти вместе с дождями (или осадки должны случиться перед похолоданием). Между августовскими дождями сильно подсыхало, и нагретую древесину солидно промочило лишь двумя дождями — 18 и 21 августа, прошедшими, правда, неравномерно. А потом наступила прохлада.

Поэтому осенние опята первого слоя от этого похолодания выскочат не повсеместно и в определенном типе леса. Чтобы рассчитать появление первых примордий (опят со шляпками размером со спичечную головку), нужно отсчитать от 21-го числа две недели. И это подтверждается: первые сообщения о находках примордий опят пришли с ближнего запада Подмосковья 3–4 сентября. А я их нашел в парке «Сокольники» 4-го числа.

Растут первые опята на освещенной стороне пня березы и поверхностях комля, обращенного в сторону солнца. Там лучше происходит прогрев и мощнее охлаждение дождем. Береза для первых опят — любимица: ее береста отлично удерживает влагу. Хороша для опят и ель.

Но самое интересное дальше! Как многие помнят, 3 сентября случилось суперпохолодание. Фактически мы из летнего тепла в 27 градусов 31 августа очутились сразу в середине осени: за три дня среднесуточная температура опустилась на 12 градусов. На севере Подмосковья 3 сентября был иней, а температура к утру опустилась почти до нуля.

Да еще и поливал холодный дождь с северо-запада, который провоцировал мицелий на плодоношение.

Холодный антициклон с Кольского полуострова прошелся по территориям существенно больше тысячи километров в радиусе Москвы. И поэтому — главная новость! — слои осеннего опенка примерно с 20 сентября пройдут практически одновременно по всей Европейской части России, кроме юга.

По сути, первая волна осеннего опенка сорта «северный» начнется для сбора около 10 сентября. Первый слой захлестнет цунами из других видов осенних опят, например, типа «галлика», рыжих с толстыми ножками, с черными шляпками.

Всего насчитывается до десяти различных видов осеннего опенка, в которых обычные грибники, как правило, не особенно разбираются.

Подытожим самое главное: слой осеннего опенка начинается с 10 сентября неравномерно и не везде, а с 20-го числа они будут повсеместно и лучшего качества… При благоприятных условиях, без пересушки и сильных заморозков, осенний опенок обильно продержится до конца октября. И если в предыдущие годы опята разделялись четко на слои, нас, не исключено, ждет один бесконечный слой опят на полтора, а то и два месяца.

И тут, конечно, главное, чтобы психика грибника выдержала это испытание: нас нередко губит жадность и алчность, остановить сборщика-фанатика трудно.