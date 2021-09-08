Игорь Крутой: Я влюблен в каждую исполнительницу своих песен. Платонически

Фото: Из личного архива Игоря Крутого

Наши корреспонденты любят задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. В рубрике «Неформат» знаменитости предстанут перед читателями «Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.

Известный композитор, продюсер, народный артист РФ Игорь Крутой отметил 67-летие и готовится открыть в столице новое здание собственной академии музыки для детей. Накануне открытия он откровенно рассказал «Вечерке» о том, как рождаются хиты, об отношении к современной музыке и поиске новых талантов.

— Игорь Яковлевич, вы решили открыть новое здание Академии Игоря Крутого — школы для талантливых детей. Ремонт здания вы тоже взяли на себя. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

— У нас обучаются талантливые дети не только из Москвы и области, но и из семи крупных городов России. Мы ошибочно полагаем, что талант и одаренность должны быть с рождения.

Но в жизни больше примеров, когда люди добиваются успеха благодаря регулярным занятиям и подсказкам опытных людей. Лично я не чувствовал себя особенным в детстве, а любовь к творчеству мне привили родители и наставники.

Я родился в деревне, самостоятельно научился играть на баяне и фортепиано. А потом нам в деревню привезли первую органолу. И мы организовали ансамбль, играли на танцах. Но даже тогда я не думал, что музыка будет моей судьбой. В восьмом классе мама сказала, что неплохо было бы определиться с профессией, и посоветовала развивать себя в музыке.

— Вы автор самых лирических композиций на эстраде. Какую песню исполните вы, признаваясь в любви?

— Это гимн любви — песня «Я люблю тебя до слез». Автор слов Игорь Николаев, музыки — ваш покорный слуга. Исполняет Александр Серов, как вы знаете.

— Ваши песни исполняют не только российские певцы, но и зарубежные. Кому вы бы отказали, если бы он вдруг попросил написать для него хит?

— Скорее всего не отказал бы, а крепко подумал — смогу ли? Мне было бы сложно написать хит для поколения 20-летних. Сейчас больше идет акцент в сторону молодежной, танцевальной музыки, а я тут совсем не чувствую себя хозяином положения. А вот для детей я пишу много и с удовольствием.

— Написать музыку о любви просто? Или присутствуют муки творчества?

— Муки творчества отсутствуют напрочь. Поймите, если песня вымучивается и тяжело пишется, — тогда это не песня. А хит пишется за три минуты, — ровно столько, сколько звучит песня. Тогда она остается на долгое время. Потому что это огромный посыл энергетики автора. Причем как автора музыки, так и автора слов.

Мне нравится в этом смысле позиция композитора Давида Тухманова. Он говорил: «Я не понимаю, что такое вдохновение. Надо сочинять — садись и сочиняй».

Фото: Youtube/Super

Невозможно сочинять музыку о любви для человека, которого ты не уважаешь и немножечко не влюблен. Поэтому в каждую свою исполнительницу я влюблен. Платонически. Тогда приходит вдохновение. Но главной женщиной в моей жизни всегда была и будет жена Ольга. Она моя жизнь.

Раньше написать хит было проще. Достаточно было какого-нибудь запоминающегося музыкального припева, нескольких эфиров — и песня становилась популярной. Сейчас этого уже не хватает.

Нужно, чтобы песня была ожидаемой, чтобы звуки были модные, чтобы в нее поверили, чтобы в ней не было особой философии. Раньше у таких людей, как Паулс, Добрынин, Тухманов или Антонов, практически все, что бы они ни делали, становилось шлягером. Сейчас все и сложнее, и проще. Для того, чтобы песня стала хитом, теперь должно совпасть очень много факторов: кто исполнитель, сколько эфиров, в каких программах, возраст исполнителя не должен раздражать ту аудиторию, на которую он нацелен, и так далее.

— Как изменился мир глазами композитора? Появились ли новые темы для лирической музыки или все осталось по-прежнему?

— Все меняется: люди, страны, мир. Но такая ценность, как любовь, вечна. Поэты пишут стихи, композиторы сочиняют музыку, артисты поют о любви, несмотря на то, какой сейчас век на дворе — XVIII или XXI.

— У вас необычная и красивая фамилия. Есть интересная история, которая связана с ней?

—Каждый человек, с которым меня знакомят, почему-то считает своим долгом спросить: Крутой — это фамилия или псевдоним? Мой ответ — это судьба. Не я придумал эту фамилию, она перешла ко мне от отца, ему — от деда и так далее. Просто так совпало, что это словечко стало популярным и взлет моих первых песен пришелся на взлет популярности этого слова.

— Для российских музыкантов важно мировое признание? Или все-таки аудитория — это Россия и страны ближнего зарубежья?

— Недавно прочитал, что известный стриминговый сервис назвал тройку российских музыкантов, которые сейчас пользуются наибольшей популярностью у зарубежных слушателей, и это Петр Чайковский, дуэт Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн. Вот почему именно Петр Ильич и Моргенштерн? Никто не даст вам ответа. Потому что нет абсолютной формулы успеха. Как говорят сейчас — «зашло» аудитории или «не зашло».

Фото: igorkrutoy.com

— Есть ли дружба в шоу-бизнесе? Или эти три понятия: дружба, шоу и бизнес — живут в параллельных мирах?

— Наш музыкальный мир непростой. Он такой же сложный, как и в писательской среде или у спортсменов. В любой профессиональной среде есть соперничество, есть и зависть. Это страшная штука. Я столько пережил разочарований в людях, столько предательств, даже травлю. Но, слава богу, все это позади. Мне повезло именно потому, что рядом со мной оставались мои друзья и моя семья, без их поддержки пришлось бы туго.

ДОСЬЕ

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон в Украине. В детстве самостоятельно научился играть на баяне.

В городе Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», там и познакомился с Александром Серовым. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями Игоря Крутого как композитора.

Глухота на одно ухо

В раннем детстве Игорь Крутой перенес тяжелую болезнь, из-за которого его левое ухо полностью утратило слух. Но это не помешало ему стать ключевой фигурой в российском шоу-бизнесе. Композитор считает, что это полностью заслуга его родителей, которые всегда верили в его успех и поддерживали во всем.

Дуэт с Егором Кридом

Игорь Крутой выступал на одной сцене с популярными российскими и зарубежными исполнителями. Но в 2019 году удивил поклонников тем, что снялся в клипе у любимца молодежи Егора Крида на песню «Крутой».

Крутой продюсер

В 1989 году Игорь Крутой стал директором Продюсерского центра «АРС», а затем его художественным руководителем. Сейчас этот центр — самая мощная концертно-продюсерская компания, с которой сотрудничают российские и зарубежные звезды эстрады и классической музыки.

Лев по зодиаку

Игорь Крутой родился в год Лошади по Восточному календарю (1954 год). Знак зодиака знаменитого композитора — Лев.

Дарит песни

Практически все песни, написанные Игорем Крутым, становятся мегахитами. При этом композитор никогда не предлагает их исполнителям за вознаграждение. Он их просто дарит тем артистам, которых считает своими друзьями. Композитор искреннее считает, что деньги в жизни не играют главную роль.

Провалил экзамен

Игорь Крутой не смог поступить в Киевскую консерваторию, потому что не сдал экзамен по истории Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Семья за бугром

В 1995 году Игорь Крутой женился на Ольге, которую он считает своей музой и главной женщиной в жизни. Ей он посвятил хит «Я люблю тебя до слез». Пара познакомилась после концерта в США, и на тот момент Ольга была замужем, а Игорь Крутой переживал развод с первой женой. Уже полтора десятка лет Игорь Крутой живет на два дома. В Нью-Йорке у него семья, а в Москве — любимая работа.