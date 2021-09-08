Какие свадебные платья в тренде этой осенью

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице стартовал сезон осенних свадеб. В Москве планируют пожениться с сентября по конец ноября около 16 тысячи пар, именно столько заявлений подано в столичные загсы. И как положено, осенняя свадьба должна быть колоритной, с акцентами и нестандартными решениями. «Вечерка» со свадебным стилистом Надеждой Лановой разбиралась, какие платья могут подобрать себе невесты-модницы.

Осень — пора дождей. Главное — не переживать по этому поводу, а наслаждаться этой уютной атмосферой по полной. Утеплить наряд в прохладный сезон можно классическим белым пиджаком или легким однослойным пальто. Также здорово и атмосферно будет смотреться грубая черная косуха или пиджак, «украденный» у жениха. А в трендах нарядов по-прежнему остается минимализм: выбирайте лаконичные однослойные шелковые платья.

Их можно легко найти даже в обычном магазине и носить после торжества. Самая стойкая прическа для невесты — гладкий пучок: никакой дождь не сможет его испортить. В укладке волос тренд на минимализм тоже присутствует: простые несложные плетения, гладкие пучки и хвосты, распущенные объемные волны.

Давно неактуальны крупные пучки или пышные локоны с использованием накладных прядей. Прическа невесты должна сочетаться с платьем и декором, которым украшено место проведения праздника. Например, для наряда в стиле бохо больше зайдут небрежные локоны, а под шелковое платье-комбинацию лучше подобрать гладкие прически и лаконичные аксессуары.

Юбка-сюрприз

Многослойные юбки — достаточно оригинальный вариант. Она помогает сделать акцент на талии. А еще можно присмотреться к варианту юбки из разных материалов. Например, когда юбка из тюли «накрывается» кружевной сверху.

Цена: от 45 тысяч рублей

Деловая леди

Прекрасный вариант, если вы любите быть не такой, как все, и предпочитаете комфорт и тепло — брючный костюм. Вниз под пиджак наденьте красивый бра, топ-комбинацию или блейзер. Брюки могут быть фасона клеш или «сигареты».

А пиджак — приталенный или, наоборот, оверсайз (большого размера. — «МВ»), будто с плеча жениха.

Цена: от 10 тысяч рублей.

Платье раздора

На днях именно из-за такого платья — нежного на бретелях в Америке разгорелся скандал между невестой и подружкой невесты. Оказалось, обе выбрали такой фасон — струящаяся ткань, никаких излишеств. Придает хрупкость даже девушкам покрупнее. Запаситесь пиджаком или болеро — можно даже с пайетками, стразами и яркого цвета.

Цена: от 13 тысяч рублей.

Отголоски прошедшей эпохи

Пышные, гиперболизированные рукава прямиком из 1980-х годов выделят даже самое простое по силуэту платье.

Они могут быть длинными или короткими либо вообще съемными, чтобы сделать акцент на плечи. Не забудьте найти накидку без рукавов — образ получится очень удачным.

Цена: от 30 тысяч рублей.

Укоротите, пожалуйста

Миди-платья подойдут невестам практически с любой фигурой и любого возраста. Это хороший вариант для тех, кто будет отмечать праздник за городом: подол при слякоти не испачкается.

Цена: от 7 тысяч рублей.

Вечная классика «Классический» фасон для свадебного платья — с верхом бюстье.

Оно никогда не выйдет из моды, поэтому, рассматривая свои фотографии даже через десятки лет, вы будете казаться себе на снимках очень стильной. Если для вас такой вариант выглядит скучно, найдите платье с расшитым россыпью жемчуга или стразами верхом.

Цена: от 24 тысяч рублей.

Как с картины Боттичелли

Квадратное декольте в платьях было популярно в 1990-е годы и возвращается в наши дни. Такой геометрический вырез приковывает к себе внимание. Лучше выбрать платье из плотного крепа или атласа и запастись болеро с длинным рукавом-фонариком. Это добавит акцент.

Цена: от 15 тысяч рублей.

Без четкого силуэта

Невестам-модницам можно присмотреться к еще одному тренду — неструктурированному крою. Пусть один край платья будет выше другого или одно плечо оголено. Не забудьте, что на улице осень, и закажите в цвет платья классическое болеро, без излишеств и сложного покроя.

Цена: от 32 тысяч рублей.

Как Сара Джессика Паркер

Если вы хотите, чтобы о вашей свадьбе говорили еще долго, то откажитесь от привычного белого или кремового платья.

Привлеките к себе внимание кобальтовым или ало-красным цветом. Или вообще выбирайте черное платье. В таком, кстати, выходила замуж актриса Сара Джессика Паркер. Никаких бед и несчастий она на свой брак не навлекла — со своим мужем она вместе уже почти 25 лет.

Больше воланов

Несмотря на тренд минимализма и более простого подхода к свадьбам, многие девушки мечтают выйти замуж в пышном и длинном платье. Чтобы как у принцессы. Можно присмотреться к моделям, украшенным воланами. Они не настолько заезжаны, как традиционные «торты». Кроме того, вы можете обозначить линию талии ярким акцентом — лентой в цвет свадьбы.

Цена: от 50 тысяч рублей.

Невеста с изюминкой

Если вы любите привлекать к себе внимание, то выбирайте платья с прозрачными вставками. Они могут быть на талии, спине или по всей боковой части наряда.

Только позаботьтесь заранее о подходящем белье и возьмите его с собой на примерку, чтобы в день торжества не вышла неловкая ситуация.

Цена: от 30 тысяч рублей.

Взмах плащом

Необычным вариантом наряда может стать платье с накидкой. С ней можно не только почувствовать себя принцессой с длинным шлейфом, но и «волшебным» взмахом изменить наряд, скинув накидку.

Цена: от 40 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы:

— В московских загсах все еще продолжается прием заявлений на октябрь и ноябрь. По количеству лидируют все субботы сентября. Большее количество заявлений среди осенних дат подано на 18 и 25 сентября. В эти дни планируют заключить брак примерно по 1000 пар.

Среди красивых дат популярностью пользуется 21.09.21 и 09.09.21, которые выпадают на будние дни. В каждую из этих дат планируют пожениться более 400 пар. В 2020 году в осенние месяцы заключили брак около 20 тысяч пар, в 2019 году — более 23 тысяч.