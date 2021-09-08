Провалы и удачи Никиты Хрущева

Никита Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 1960 год / Фото: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA

Полвека назад, 11 сентября 1971 года, умер бывший первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Какие же черты в нем преобладали: прогрессивного лидера или одиозного самодура?

Биографы и историки до сих пор не могут сойтись во мнениях относительно Никиты Сергеевича. Очень уж неоднозначная фигура.

— Лучше всего, на мой взгляд, суть Хрущева понял скульптор Эрнст Неизвестный, изваявший на его могилу черно-белый памятник, — рассуждает главный редактор журнала «Скепсис», кандидат философских наук Сергей Соловьев. — Хрущев как личность и правитель был черно-белым. Его главный вклад в историю России — развенчание культа личности Сталина и отход от его методов управления. При Хрущеве произошла реабилитация жертв политических репрессий. Причем реабилитировали не всех подряд, как потом многие утверждали, а каждого отдельно. Прокуратура изучала материалы и даже порой допрашивала следователей, которые вели дело, — если те были еще живы.

Отдельное жилье

Еще одна безусловная заслуга Никиты Сергеевича — окончательная отмена «крепостного права»: колхозникам, наконец-то, стали выдавать паспорта, и многие уехали в город. А еще благодаря ему сотни тысяч советских людей получили жилье, переехав из бараков, коммуналок и общежитий в отдельные квартиры пятиэтажек-хрущевок.

— Это сейчас хрущобы считаются некомфортным жильем, а в конце 1950-х — начале 1960-х отдельная квартира для простого рабочего и даже инженера считалась фантастической роскошью, — говорит кандидат социологических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виталий Караев. — Хрущев, по сути, был первым, кто начал решать жилищную проблему. Только за это он заслуживает памятника! В одной лишь Москве были построены 8634 пятиэтажки.

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев и премьер-министр Кубы Фидель Кастро (справа налево) на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время празднования Первого мая на Красной площади / Фото: ТАСС

Сама идея жилья с небольшой кухней и совмещенным (ради экономии места) санузлом оказалась очень привлекательна. Такие дома строили даже после снятия Никиты Сергеевича с должности. Больше того: появились 9-этажные хрущевки: дома серии 1–515/9. В Москве таких сейчас 937 штук.

— Сейчас мало кто помнит, но именно при Хрущеве возникло промышленное домостроение, — поясняет социолог. — Как было до него? Нужно построить дом — разрабатывается индивидуальный проект. Затем его долго, до двух-трех лет, складывают из кирпичей.

Получается сталинка. Причем в некоторых сталинках квартиры давали исключительно начальству: на Соколе, например, до сих пор много так называемых генеральских домов. В других сталинках, попроще, селили очередников, но давали не квартиру, а комнату в коммуналке. В любом случае решение жилищного вопроса шло черепашьими темпами.

При Хрущеве же все резко ускорилось: проекты домов стали типовыми, чтобы каждый раз не придумывать новые, материалы для стен стали использовать более дешевые: бетонные плиты и блоки. В итоге дом возводили меньше чем за год. Это были космические темпы! Благодаря строительству пятиэтажек в СССР смогли улучшить жилищные условия 50 миллионов человек. Массовое распространение получила и практика жилищных кооперативов. Можно было улучшить жилищные условия за свой счет — с рассрочкой выплаты за квартиру на пять лет. По сути, отмечает Караев, в СССР была введена бесплатная ипотека.

Еще именно при Никите Сергеевиче советский человек первым шагнул в космос.

Слабая армия и рабочие бунты

Вместе с тем были и явные провалы.

— Хрущев, например, сильно сократил армию. Он решил, что если у нас есть ядерные ракеты, то крупные вооруженные силы не нужны. В отставку были отправлены десятки тысяч кадровых офицеров, включая преподавателей военных вузов. В итоге самые боеспособные в мире армия и флот, краса и гордость страны, были сильно ослаблены, — рассуждает Сергей Соловьев.

Вторым провалом главного советского руководителя стала продовольственная программа. На смену позднему сталинскому изобилию вдруг пришел продуктовый дефицит. Пшеницу впервые в истории начали закупать за границей. Дошло до того, что в 1962 году в Новочеркасске случился настоящий бунт.

— В результате чиновничьей анархии зарплаты снизили, а цены на продукты питания резко выросли. Это и вызвало бурю возмущения, — говорит Соловьев. — Забастовка рабочих одного из заводов переросла в погромы, за которыми последовали ввод войск и расстрел жителей.

1 сентября 1963 г. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время встречи с представителями колхоза / Фотохроника ТАСС

И все-таки в отличие от многих последующих правителей Хрущев не был аппаратным чинушей.

— Малообразованный, малокультурный, он все-таки был живой, с огромной человеческой составляющей правитель, — отмечает Соловьев. — Как сказал писатель Варлам Шаламов: «Хрущев — это лучшее, что может быть при советской власти».

Развал СССР

Как считает директор Института региональных проблем (ИРП), политолог Дмитрий Журавлев, правление Хрущева было наивной попыткой перезапустить советский проект.

— Дескать, мы уберем все плохое, а оставим все хорошее! Глупо. Потому что хорошее и было продолжением плохого, — говорит Журавлев. — Да, при Сталине строили города, невиданными темпами развивали промышленность, выиграли войну. Почему? А потому что была простая кадровая политика. Перед ответственным работником ставили задачу и говорили: «Или ты ее выполнишь, или поедешь валить лес. А может, и вовсе расстреляем». И люди под страхом смерти буквально совершали чудеса! Хрущев этот страх убрал — и чудес резко поубавилось. Экономика забуксовала.

По мнению Журавлева, именно при Хрущеве были запущены процессы, приведшие к развалу СССР.

— Он почему-то решил, что коммунизм — это уровень жизни. Во главу угла встала не идеология, а потребление, — отмечает политолог. — Однажды американские журналисты спросили у Никиты Сергеевича: «Что такое коммунизм?» Он ответил: «Это когда у человека есть два костюма». Все. Приговор советской власти был вынесен. Ведь если следовать этой логике, то коммунизм был как раз в США. Там у обычного гражданина могло быть и четыре костюма! Неудивительно, что именно при Хрущеве дети советской элиты стали западниками. Они поняли главное — жить лучше в Америке. Кстати, в США впоследствии уехали и сын Хрущева Сергей, и правнучка Нина. Это о многом говорит.

Первый человек, совершивший полет в космос, Юрий Алексеевич Гагарин и Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев (слева направо) во время церемонии встречи космонавта в аэропорту Внуково / Фото: ТАСС

С одной стороны, полагает директор ИРП, Хрущев был прав: люди не могут все время жить в состоянии подвига; с другой — освободив народ от необходимости совершать героические усилия, Никита Сергеевич подготовил распад страны.

— СССР на череде подвигов, собственно, и держался, — отмечает Дмитрий Журавлев.

Еще, как считает политолог, именно при Никите Сергеевиче во властном аппарате возникла катастрофическая системная ошибка в части подбора и ротации кадров.

— Именно при нем утвердилось негласное правило, что руководить страной должен человек «с земли», то есть поработавший первым секретарем обкома партии. Вроде бы логично: человек знает реальную жизнь. Однако это требование выбрасывало за борт умных и амбициозных чиновников федерального масштаба! К тому же людям «с земли» часто не хватало образования и широты кругозора, — говорит Дмитрий Журавлев. — Все мы помним, что натворили, придя к руководству страной, сначала выходец со Ставрополья Михаил Горбачев, а потом бывший первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин. Им не хватило ни ума, ни уровня компетенции. Что бы было, не окажись Никита Хрущев у власти? — Возможно, СССР до сих пор бы существовал. Жесткая идеология, форма правления, близкая к монархии, высокая милитаризация, низкий, но равномерный уровень жизни, — прогнозирует политолог. — Но захотели бы мы жить в таком обществе?

ДОСЬЕ

Никита Сергеевич Хрущев родился 15 апреля 1894 года в Курской губернии в семье шахтера. Учился в церковно-приходской школе, работал пастухом, учеником сапожника, продавцом, слесарем на шахте. В 1918 году вступил в ВКП(б), участвовал в Гражданской войне. Круто пошел вверх по партийной линии. 7 сентября 1953 года был избран первым секретарем ЦК, встав у руля государства. В октябре 1964го был подвергнут критике «за многочисленные ошибки, допущенные в работе, создание культа своей личности, грубость по отношению к членам партии» и подал в отставку. Был женат трижды. Отец двоих сыновей и трех дочерей. Также удочерил свою внучку Юлию, оставшуюся без родителей.

КСТАТИ

При Никите Хрущеве было отменено раздельное обучение мальчиков и девочек, а также закон, предусматривающий уголовное наказание за опоздание на работу и прогулы и устанавливавший ряд ограничений при перемене места работы. Был принят закон о всеобщем пенсионном обеспечении граждан СССР: размер средней пенсии вырос более чем вдвое. Кроме того, оплачиваемый отпуск по беременности и родам увеличился с 70 до 112 дней.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

— «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!»

— «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!»

— «Я вам покажу кузькину мать!»

— «Что это за безобразие, что за уроды? Где автор? Мой внук и то лучше нарисует!»