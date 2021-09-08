Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Каждый горожанин может узнать, чем дышит его район

Евгений Федоров

Общество
Каждый горожанин может узнать, чем дышит его район
Мобильная лаборатория экомониторинга проводит забор проб воздуха / Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Содержание диоксида азота в воздухе Москвы за 10 лет сократилось в 1,3 раза. Об этом сообщила директор Мосэкомониторинга Полина Захарова.

Диоксид азота — бич больших городов. Этот загрязнитель поставляет в их атмосферу в основном автотранспорт.

— Среднегодовое содержание диоксида азота в московском воздухе находится на уровне 0,73 ПДК (предельно допустимой концентрации. — «ВМ»). Это на уровне Лондона, Парижа, Берлина, Токио и в 1,5 раза ниже, чем в Гонконге, — заявила Полина Захарова.

Система экологического мониторинга в Москве сегодня в числе самых продвинутых в мире. Это стало возможным благодаря появлению Мосэкомониторинга, контролирующего качество воздуха.

— На улицах Москвы стоят автоматические станции контроля. Принцип их работы такой: через воздухозаборник воздух по трубкам поступает в газоанализаторы, где происходят автоматические измерения, — рассказывает Полина. — Приборы показывают содержание в атмосфере вредных веществ — например, взвешенных частиц или угарного газа.

Сейчас в Москве и Подмосковье установлено 60 станций в разных районах и функциональных зонах: вблизи дорог, у жилых кварталов или рядом с заводами. Если где-то появляется неприятный запах, туда тут же выдвигается передвижная лаборатория. А еще станции следят за воздухом на 55 объектах Москвы, в том числе на нефтеперерабатывающем и мусоросжигательном заводах. Все данные со станций автоматически поступают на сайт ведомства, которое ежедневно публикует сводки.

— Москва — один из немногих городов России, где состояние атмосферного воздуха находится под пристальным контролем, — рассказывает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. — У властей и рядовых горожан есть конкретная, с цифрами, информация о состоянии воздуха.

Впрочем, не только воздуха. Передвижные лаборатории, круглосуточно передвигаясь по городу, замеряют и уровень шума.

— Его основные источники — стройплощадки, транспорт и заводы, — рассказывает замдиректора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

А еще в столице около 1000 водоемов и 75 километров Москвы-реки, состояние воды постоянно тестируют с помощью 66 контрольных створов — специальных приспособлений, которые привязываются к месту выпуска сточных вод. Контрольные створы мониторят содержание в воде около 40 физико-химических веществ. Проверяется и состояние почвы — на 1333 площадках постоянного наблюдения. Под наблюдением в столице и воздух, и вода, и почва — экобезопасность города под надежной защитой.

Читайте также:
ВоздухМоскваЭкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте