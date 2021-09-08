Каждый горожанин может узнать, чем дышит его район

Мобильная лаборатория экомониторинга проводит забор проб воздуха / Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Содержание диоксида азота в воздухе Москвы за 10 лет сократилось в 1,3 раза. Об этом сообщила директор Мосэкомониторинга Полина Захарова.

Диоксид азота — бич больших городов. Этот загрязнитель поставляет в их атмосферу в основном автотранспорт.

— Среднегодовое содержание диоксида азота в московском воздухе находится на уровне 0,73 ПДК (предельно допустимой концентрации. — «ВМ»). Это на уровне Лондона, Парижа, Берлина, Токио и в 1,5 раза ниже, чем в Гонконге, — заявила Полина Захарова.

Система экологического мониторинга в Москве сегодня в числе самых продвинутых в мире. Это стало возможным благодаря появлению Мосэкомониторинга, контролирующего качество воздуха.

— На улицах Москвы стоят автоматические станции контроля. Принцип их работы такой: через воздухозаборник воздух по трубкам поступает в газоанализаторы, где происходят автоматические измерения, — рассказывает Полина. — Приборы показывают содержание в атмосфере вредных веществ — например, взвешенных частиц или угарного газа.

Сейчас в Москве и Подмосковье установлено 60 станций в разных районах и функциональных зонах: вблизи дорог, у жилых кварталов или рядом с заводами. Если где-то появляется неприятный запах, туда тут же выдвигается передвижная лаборатория. А еще станции следят за воздухом на 55 объектах Москвы, в том числе на нефтеперерабатывающем и мусоросжигательном заводах. Все данные со станций автоматически поступают на сайт ведомства, которое ежедневно публикует сводки.

— Москва — один из немногих городов России, где состояние атмосферного воздуха находится под пристальным контролем, — рассказывает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. — У властей и рядовых горожан есть конкретная, с цифрами, информация о состоянии воздуха.

Впрочем, не только воздуха. Передвижные лаборатории, круглосуточно передвигаясь по городу, замеряют и уровень шума.

— Его основные источники — стройплощадки, транспорт и заводы, — рассказывает замдиректора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

А еще в столице около 1000 водоемов и 75 километров Москвы-реки, состояние воды постоянно тестируют с помощью 66 контрольных створов — специальных приспособлений, которые привязываются к месту выпуска сточных вод. Контрольные створы мониторят содержание в воде около 40 физико-химических веществ. Проверяется и состояние почвы — на 1333 площадках постоянного наблюдения. Под наблюдением в столице и воздух, и вода, и почва — экобезопасность города под надежной защитой.