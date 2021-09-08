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Велосипеды помогают бороться с глобальным потеплением

Борис Орлов

Общество
Велосипеды помогают бороться с глобальным потеплением
Все больше москвичей, ответственно относящихся к природе, используют в качестве личного транспортного средства велосипеды и самокаты / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выброс парниковых газов в Москве по сравнению с 1990 годом уменьшился в четыре раза. Об этом заявили эксперты международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP).

Экологи впервые включили российскую столицу в список городов категории «А» престижного рейтинга CDP. Попадание в список означает, что Москва успешно борется с глобальным потеплением климата, которое вызвано увеличением выбросов парниковых газов.

— В Москве уже много лет действует программа энергосбережения, позволяющая, в частности, резко снизить потребление электричества и тепла, — рассказывает эксперт, урбанист Григорий Мельник. — Если учесть, что тепло и электричество у нас вырабатывают в основном за счет сжигания газа, то город таким образом снижает потребление природных ресурсов, одновременно уменьшая выбросы от объектов энергетики.

Наглядный пример энергосбережения — вентилируемые фасады домов.

— И панельные, и монолитные дома все чаще обшивают плитами, которые не пропускают холодный воздух зимой и не дают нагреваться зданию летом, — поясняет Мельник. — В результате жильцы экономят и на отоплении, и на кондиционерах. Даже жарким летом они обычно не нужны: дом не нагревается.

Открытие велодорожек и поощрение владельцев электромобилей (в Москве, например, они не платят транспортный налог и могут бесплатно парковаться) — тоже борьба с глобальным потеплением. Ведь чем реже горожане пользуются обычными автомобилями, использующими бензин в качестве топлива, тем меньше выбросов делает транспорт и тем меньше нагревается атмосфера.

Еще один пункт программы энергосбережения — установка датчиков движения. Успешно используются и солнечные батареи.

— Они появились во многих парках и дворах. Такие батареи преобразуют энергию света в электричество, от которого работают фонари, — рассказывает Мельник. — Это крайне эффективная схема. Когда такую систему внедряли, было много скептиков: мол, Москва — не самый солнечный город. Но современные батареи могут получать энергию от солнца даже в пасмурную погоду.

А следующим, по мнению эксперта, шагом на пути борьбы с глобальным потеплением может стать строительство домов с белыми крышами — они отлично отражают солнечные лучи.

КСТАТИ

Столица активно продвигает использование велотранспорта: развивает систему проката, создает новые дорожки и временные полосы, разрабатывает проект «Зеленого кольца» — маршрута, который объединит все парковые зоны города.

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