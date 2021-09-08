Улицы украсят яркие фотозоны, цветы и флаги

Электромонтер Тимур Некрасов занимается монтажом праздничных конструкций на ВДНХ. Сейчас по всей Москве идет подготовка ко Дню города — устанавливаются световые панно, необычные зоны для селфи, развешиваются на улицах флаги / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 8 сентября, специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к монтажу самой большой праздничной декоративной конструкции к Дню города

День города Москва празднует 11 и 12 сентября. В этом году на улицах столицы появятся более 3,2 тысячи праздничных конструкций и свыше двух тысяч флагов.

— 2012 флагов будут размещены на 11 мостах, среди которых и Большой Каменный мост, реконструкция которого была недавно завершена. Традиционно будут оформлены въезды в город и транспортные узлы, в том числе недавно открытые, например транспортно-пересадочный узел «Ховрино», — рассказала советник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Виктория Боткова.

Особое внимание при украшении города уделят пешеходным зонам на Бульварном кольце — там установят цветочные арки и световые лайтбоксы.

В центре города появятся конструкции в форме слова «Москва», оформленные в разных стилях: одни будут состоять из фотографий красивейших мест столицы, другие — из живых цветов, третьи — в виде ярких вертикальных и горизонтальных скамеек.

Самую большую праздничную конструкцию уже начали монтировать перед центральным входом в Парк Горького.

— У входа установлены 11 одиночных флагштоков и большая масштабная конструкция высотой 18 метров. На ней установлено круглое панно диаметром 16 метров с логотипом праздника, вокруг которого размещены 24 прожектора, которые будут светить в вечернее время, — рассказала Виктория Боткова.

При оформлении столицы в этом году используются элементы, которые уже применялись в прошлые годы. В том числе и самую крупную конструкцию москвичи видели уже не раз — к примеру, во время новогодних праздников она стояла на Воробьевых горах и называлась «Новогодние часы».

Любители сделать красивые праздничные фотографии смогут посетить интересные зоны селфи. Одна из них появится в парке «Певческое поле» и будет называться «Калейдоскоп». Конструкцию выполнят таким образом, чтобы изображения позирующего преломлялись под разными углами. Другую необычную фотозону разместят в парке «Сад будущего». Это будет своеобразная гостиная: днем кресла и пуфики будут радовать москвичей яркими цветами, а вечером уют атмосфере придаст торшер, подсвечивающий декорацию мягким светом.

Виктория Боткова отметила, что монтаж всех праздничных декоративных конструкций завершат 10 сентября.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в этом году Москва отказалась от масштабных празднований Дня города, тем не менее москвичи смогут посетить отдельные мероприятия. Специальную программу предложат библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах столицы.

Помимо этого, в праздничные дни можно будет посетить 35 площадок фестиваля «Цветочный джем». Ландшафтные дизайнеры украсят площадки композициями из растений, а рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты. Полный перечень мероприятий опубликован на сайте мэра Москвы mos.ru.

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Праздничные фейерверки в День города пройдут в парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», в Таганском парке, Саду имени Баумана, Парке Горького, на Поклонной горе, в усадьбе Измайлово, на территории ВДНХ, а также на ряде других городских площадок.