Погиб Евгений Зиничев — герой до последнего вздоха

Глава МЧС России Евгений Зиничев во время облета Челябинской области / Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В среду, 8 сентября, в столицу прибыл борт с телом главы МЧС Евгения Зиничева. Он ушел, как герой, как настоящий спасатель — пытался сохранить чужую жизнь. Ни министр, ни режиссер Александр Мельник, которого Зиничев пытался спасти, не выжили.

Евгений Николаевич руководил проведением масштабных тренировок специалистов возглавляемого им ведомства в Арктической зоне. В них принимают участие шесть тысяч специалистов МЧС. В Арктике, на острове Новая Земля, Евгений Зиничев когда-то проходил срочную службу на Северном флоте. Сейчас эти холодные края становятся все более важными для нашей страны. Северный морской путь, богатейшие месторождения полезных ископаемых, таящиеся под вечной мерзлотой и на шельфе Северного Ледовитого океана, дают России шанс на лидерство в мире на долгие годы. Надо только обустроить здесь инфраструктуру, сделать безопасной жизнь работающих здесь людей.

На учениях в Заполярье Зиничев руководил подразделениями спасателей, выполнявших учебные задачи по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Генерал работал по намеченному плану: успел проинспектировать Арктический поисково-спасательный отряд МЧС России в Дудинке, а в Норильске проверил ход строительства новой пожарной части, которую должны ввести в эксплуатацию к началу 2022 года. Далее его ждали площадки, где должны пройти эпизоды учебных тренировок спасателей. Евгений Зиничев не раз уже проводил такие маневры, но чаще ему приходилось командовать спасательными структурами в зонах реальных ЧС. У нас большая страна и в разных ее частях часто случаются то техногенные, то природные беды. Недавно министр лично занимался организацией восстановления инфраструктуры после катастрофических наводнений на Дальнем Востоке и руководил спасением людей во время страшных пожаров в Якутии.

— Рядом с нами жил и работал грамотный профессионал, боевой офицер, честный и душевный товарищ, — рассказал «ВМ» учредитель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов, которому довелось общаться и работать с Евгением Зиничевым. — Кто-то видел в Евгении Николаевиче прежде всего воина, генерала, «настоящего мужика», а я вижу добросердечного, благородного и в чем-то отчаянного человека. Таким знали его все мы, кому хотя бы недолго пришлось знавать его по работе.

Пост главы МЧС Евгений Зиничев занимал с мая 2018 года, до этого служил на различных должностях в органах государственной безопасности. Безопасность страны, ее населения он обеспечивал и возглавляя спасательное ведомство России.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Член Президиума общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Головатюк встречался с Евгением Николаевичем на общих мероприятиях, следил за развитием ведомства, которое возглавлял Зиничев.

— За те годы, когда Евгений Зиничев был главой МЧС, в ведомстве произошло значительное обновление, — поделился с «ВМ» Андрей Головатюк. — Пополнился и модернизировался парк техники, выросла зарплата спасателей. Да и само МЧС в целом стало более открытой структурой. Я считаю, что это именно заслуга Евгения Николаевича как руководителя. При нем министерство вышло на те высокие позиции, которые занимало при Сергее Шойгу. После ухода Шойгу на пост министра обороны МЧС как-то зажалось, стало закрытым. А когда его возглавил Зиничев, ведомство сделало шаг вперед, что очень важно для нашего государства. Жаль, что такой человек, как Зиничев, так трагически погиб. Он был настоящим государственником. Я жалею, что упустил шансы познакомиться с ним лучше, когда мы пересекались на мероприятиях.

Погиб Евгений Николаевич, пытаясь спасти человека.

Снимавший ход учений кинорежиссер Александр Мельник на берегу реки Иркингда сорвался с выступа скалы в ледяную воду. Министр, не раздумывая — на рефлексах военного человека — бросился за ним. Под черной водой был камень. Зиничев погиб: тяжелая черепно-мозговая травма, ранение, не совместимое с жизнью.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

С жизнью у генерала армии Евгения Николаевича Зиничева хорошо совмещался долг. В нынешние мирные, цивилизованные, травоядные времена мы все думаем, как жить. Никто не думает, как будет умирать. А прежде в нашей вечно воюющей стране почетной для мужчины считалась смерть в бою. Генерал Евгений Зиничев погиб как солдат. На посту. Выполняя долг.

— В силу своей общественной деятельности — а мне довелось много работать с ветеранами войны — я в свое время хорошо изучил, что такое геройство, что такое подвиг и чем от отличается от безрассудства, — говорит учредитель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов. — Подвиг — он делается обязательно ради человека. Не из чувства солдатской удали шагнуть на пулеметы, презирая опасность — а так, чтобы вражеский стрелок замолчал и товарищи уцелели. Не просто прыгнуть со скалы в обжигающий лед горного водоема — а для того чтобы спасти чью-то жизнь. Все это очень по-христиански. Я сам человек верующий, и понимаю, что такое «положить живот за других своя».

Вечная память, Евгений Николаевич.

ДОСЬЕ

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984 году отправился на срочную службу — два года провел в Северном флоте. В 1987 году начал карьеру в органах госбезопасности. Работал в том числе в службе охраны президента России. С 28 июля до октября 2016 года временно занимал должность губернатора Калининградской области, после вернулся на службу в ФСБ как заместитель директора организации. 18 мая 2018 года возглавил МЧС. 21 декабря 2020 года получил звание генерала армии. Погиб 8 сентября 2021 года.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.

Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве.

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации:

— Евгений Николаевич был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. За годы работы в органах государственной безопасности, во главе одного из важнейших федеральных министерств, он многое сделал для защиты национальных интересов нашей страны, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

В самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата. Мои соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

— Погиб наш товарищ, коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни — профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком. Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича.

Помнить его таким, каким он остался в нашей памяти, в нашей жизни, очень долгие годы служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным, близким.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности:

— Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии. Евгений Николаевич был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

— Произошла трагедия. Ушел из жизни Евгений Николаевич Зиничев, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Евгений Николаевич.

Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель.

Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС.

Светлая память о Евгении Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации:

—Жизнь Евгения Николаевича — яркий пример многолетнего служения стране и народу. Между нашими ведомствами сложилось тесное, конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании. Честный и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства, защиту национальных интересов.

Его отличали ответственность за порученный участок, стратегическое мышление, внимательное и отзывчивое отношение к людям, готовность в любой момент прийти на помощь.

В памяти коллег и друзей генерал армии Евгений Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, верным высоким нравственным принципам.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.

Владимир Джабаров, сенатор Совета Федерации:

— Я знал Евгения Зиничева в пору его работы губернатором Калининградской области и позже, когда он стал заместителем директора ФСБ России. Уже при первом знакомстве обратил внимание на то, что мой собеседник — очень ответственный человек. Он в любое дело, которым занимался, стремится вкладывать душу.

За такие качества, как ответственность и порядочность, Зиничева любили люди. У него было много знакомых и друзей, он пользовался уважением подчиненных.

И это был не «кабинетный» тип командира, руководителя. Когда уже стал главой МЧС, очень много ездил по «горячим точкам», лично бывая на местах чрезвычайных ситуаций, выполняя поручения президента, руководя и наставляя своих соратников. При этом он — человек на редкость простой и скромный, из тех, кто заслужив боевые награды, может постесняться или просто забыть их надеть.

И вот — трагическое сообщение. Погиб... Всего 55 лет, жить еще да жить бы, полный сил человек. Но он, как настоящий офицер и спасатель по призванию, отдал эти силы, чтобы попытаться спасти другого человека.

Вот это — поступок, который временем не сотрется.

Светлая память настоящему офицеру — генералу Зиничеву.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Николаевича Зиничева и Александра Владимировича Мельника