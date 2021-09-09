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«Скучный человек без хобби»: актер Юрий Колокольников — о своей сентиментальности, воспитании дочек и молодости

Арина Яковлева

Мария Маслова

Общество
«Скучный человек без хобби»: актер Юрий Колокольников — о своей сентиментальности, воспитании дочек и молодости
Фото: Из личного архива Юрия Колокольникова

9 сентября на большой экран выходит фильм «Петровы в гриппе», снятый по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Одну из главных ролей в картине сыграл Юрий Колокольников. Артист рассказал «Вечерке» о новых проектах, увлечениях и принятии себя после сорока лет.

— Юрий, что было самым нереальным на съемках «Петровых в гриппе»?

— Это погружение в какие-то другие пространства и цивилизации. Меня, как человека, который сам немножко странно смотрит на этот мир, всегда это привлекало. Я помню, режиссер картины Кирилл Серебренников мне говорил, что мой герой, как Аид — некая инфернальная энергия, субстанция, которая в виде этого персонажа, Игоря, присутствует среди людей. В общем, эти съемки стали нереальным приключением, где все было по любви. А вот Кириллу было сложнее: ночами мы снимали, а днем у него шли суды.

— Еще один проект с вашим участием выходит в сентябре в прокат — картина «Молоко», где у вас роль маммолога-эксгибициониста. Насколько фантастическими были съемки фильма в жанре фэнтези? Представляли кого-то, готовясь к роли?

— Фантастические — не то слово, сыграл сразу и маммолога, и эксгибициониста! Зачем мне кого-то было представлять, если я сам эксгибиционист! Пошел бы я в эту профессию, если бы не был им? (Смеется.)

— Какие еще проекты сейчас в работе?

— Сейчас идут съемки «Мастера и Маргариты», где мне пока нельзя раскрывать имя своего персонажа. Так же снимается второй и третий сезоны «Беспринципных», и идет работа над моими продюсерскими проектами. Третий год для канала History снимается цикл документальных фильмов про разных интересных людей нашей необъятной родины и бывших республик (с 2018 года Юрий является амбассадором в России канала History, продюсером и ведущим документальной серии фильмов «Истории о нас». — «МВ»).

— Работая почти без выходных, не задумывались: куда я так бегу, не упускаю ли что-то важное?

— Я хоть и работаю сутки напролет, но уже давно стал больше внимания уделять времяпровождению с близкими. Изначально я всегда заряжен на работу, у меня вообще нет такого, чтобы заранее планировать «Так, в этом месяце я поеду отдыхать». Мой отпуск всегда зависит от рабочего графика, но если у меня вдруг появляется свободное время, то я очень спонтанно всех своих собираю, и мы куда-нибудь едем. Раньше я много ездил по миру, мне нравилось путешествовать, смотреть новые страны, но из-за того, что и работа связана с бесконечными путешествиями, то отдыхать во время отпуска у меня плохо получается. В данный момент осталась одна мечта — поехать в Новую Зеландию, где я еще не был. И так же в Австралию и Японию, в остальном я уже практически везде побывал.

«Скучный человек без хобби»: актер Юрий Колокольников — о своей сентиментальности, воспитании дочек и молодостиФото: Из личного архива Юрия Колокольникова

— Вы у меня ассоциируетесь с характеристикой — человек-праздник. Это действительно так?

— Я действительно очень близок к этому состоянию, хотя не могу сказать, что совсем уж лишен рефлексии. Но я стараюсь максимально радоваться каждому дню, пока не превратился в прах…

— А в чем сегодня ваш рок-н-ролл, что дает вам вдохновение?

— В реализации своих задумок, рабочих и творческих. Тут все довольно банально, но и человек сам весьма простой механизм, на мой взгляд.

— Что-то изменилось в собственном мироощущении после того, как в прошлом году разменяли пятый десяток?

— Не поверите, но вообще нет! На мой взгляд, так это только сейчас начинаю чувствовать себя здоровым 25-летним парнем, и психологически и физически. В 40 лет мужчина вполне еще молод, но только у него еще и устаканилась в голове вся его психодилемма, и он уже четко сознает, чего хочет, отбросив всю шелуху.

— Вы говорили: я очень сентиментальный, а в чем это проявляется?

— В довольно простых вещах. Например, я могу долго смотреть на смешных котиков. Сентиментально воспринимаю истории побед, когда люди собрались вместе командой, победили в какой-то трагической, тяжелой ситуации, кто-то кого-то спас. В такие драматические моменты у меня всегда слезы на глазах.

— К каким книгам и фильмам любите возвращаться, если любите?

— Вот это, конечно, проблема, потому что в последнее время я очень мало читаю. В основном приходится читать бесконечные сценарии. Но мне очень нравится «Сиддхартха» Гессе, мне близко его путешествие. Но видите, еще из-за того, что у меня профдеформация, я смотрю на все с точки зрения повествования драматургического — как бы это было в кино. В этом плане близкой и увлекательной литературой мне кажется «Война и мир» Льва Толстого. Но так, чтобы к чему-то возвращаться, перечитывать и пересматривать, такого у меня нет.

— На какие-то мужские увлечения время остается?

— Недавно я открыл для себя такой спорт, как кайт, когда ты плывешь по волнам на доске с парашютом. Довольно сложная тема, я пока ее не совсем еще освоил.

А если серьезно, я скучный человек, у меня нет ни хобби, ни увлечений. Но я люблю все, что связано с морем — плавать, погружаться на глубину. Хотя нет, есть у меня увлечение — я люблю все, что связано с космосом, с дальними рубежами нашей галактики. Люблю про эти миры смотреть, слушать, думать, фантазировать. Когда были в Каннах, я все расспрашивал актрису Юлю Пересильд о ее предстоящем полете в космос в рамках съемок фильма «Вызов». Я бы и сам с удовольствием слетал, будь такая возможность.

— Как творческий человек и папа двух дочерей, дайте совет, как помочь ребенку найти себя?

— Ой, нет такого совета, к сожалению. Только любить. Любить, разговаривать, давать возможность двигаться в разных направлениях, искать, пробовать, чтобы иметь широкий кругозор. И просто поддерживать в каких-то проявлениях, если они есть. Вообще мы привыкли, что ребенка надо научить, направить, сам он ничего не понимает, а на самом деле это совсем неправильно. Дети гораздо умнее, чем нам кажется, и они сами со всем разберутся.

«Скучный человек без хобби»: актер Юрий Колокольников — о своей сентиментальности, воспитании дочек и молодостиФото: Из личного архива Юрия Колокольникова

ДОСЬЕ

Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Играл в театрах «Современник» и в Театре Маяковского. Снимается в российских и зарубежных фильмах и сериалах, занимается продюсированием, работает на телевидении.

Почти два метра

Рост Юрия Колокольникова — 196 сантиметров. Однако в кадре не всегда заметно, насколько он высокий. Артист рассказывал, что когда ему приходилось сниматься с актером, который был гораздо ниже, приходилось расставлять ноги шире. Так зрителю становилась незаметна разница в росте.

«Игра престолов»

Юрий Колокольников снялся в четвертом сезоне культового сериала «Игра престолов» — сыграл Стира (на фото), вождя теннов. Однако сам он не считает эту роль главной в своей карьере. «Я вообще не понял той шумихи вокруг моего имени, когда я снялся в «Престолах». Это точно такая же работа, как и в прочих лентах: не лучше и не хуже», — отмечал актер.

Три страны

Артист родился в Москве, но в 1985 году вместе с семьей переехал к Канаду: там его мать Марина Сонкина получила работу на радио. А после окончания вуза Юрий уехал в Америку — мечтал пробиться в Голливуд.

Дерзкий парень

Юрий часто играет отрицательных персонажей. И в жизни, в период взросления, он был наглым и хулиганистым. Дерзил старшим, дрался, издевался над слабыми. А однажды он даже укусил за ухо школьного учителя, который пытался читать ему морали.

Нарциссизм

В одном из интервью Колокольников признался, что актерами становятся только люди с психическими проблемами. «В детстве я показывал приступы эпилепсии своим родственникам и падал со стула. Надо просто быть абсолютно психически нездоровым человеком с нарциссическими наклонностями. Единственный способ конвертировать такой диагноз в денежные знаки — стать либо артистом, либо политиком», — говорил Юрий.

Пролил суп на голову женщине

Когда Юрий жил в США и мечтал попасть в Голливуд, ему приходилось подрабатывать: грузчиком, курьером, официантом. Однажды он разносил блюда на свадьбе в армянском ресторане и случайно разлил суп прямо на голову женщине, сидящей за столом. Но дама и гости простили ему такую оплошность — поняли, что это вышло не специально.

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