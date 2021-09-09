Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские школьники узнают больше о физических явлениях

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьники узнают больше о физических явлениях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские педагоги проведут для школьников из 9 и 10-х классов конвергентные уроки, посвященные таким физическим явлениям, как «движение» и «энергия». На уроках ребята выполнят междисциплинарные задания, проведут эксперименты на учебном оборудовании и решат практико-ориентированные задачи.

С помощью конвергентного урока школьники изучат движение и энергию как фундаментальные понятия, которые существуют не только в учебниках, но и в повседневной жизни. Например, ребята узнают больше о движении крови по сосудам, изучат движение ветра и литосферных плит, законы энергии, альтернативные ее источники, в том числе ветроэнергетику.

Провести такой урок учителям поможет специально разработанный методистами Городского методического центра Москвы конструктор. Он включает в себя рабочие листы с исследованиями, подборку междисциплинарных практико-ориентированных задач и методические рекомендации. Все материалы можно найти на сайте nauka.mosmetod.ru.

— Основная задача конвергентного образования — заниматься не отдельным предметом, а изучать мир в комплексе. Оно способствует всестороннему развитию учащихся, формирует у них креативное и критическое мышление, позволяющее искать новые подходы к решению нестандартных задач, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Кстати, на сайте для педагогов опубликовали подборку дополнительных материалов, которые позволят разработать собственный сценарий занятия, причем не только для старшеклассников.

— Будущее связано, прежде всего, с преодолением традиционно сложившихся в сознании человека и научной культуре дисциплинарных границ. В реальной природе подобных границ нет, и человечеству также предстоит ликвидировать подобные границы, — отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Читайте также:
ученикизанятия в школахФизика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте