Московские школьники узнают больше о физических явлениях

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Московские педагоги проведут для школьников из 9 и 10-х классов конвергентные уроки, посвященные таким физическим явлениям, как «движение» и «энергия». На уроках ребята выполнят междисциплинарные задания, проведут эксперименты на учебном оборудовании и решат практико-ориентированные задачи.

С помощью конвергентного урока школьники изучат движение и энергию как фундаментальные понятия, которые существуют не только в учебниках, но и в повседневной жизни. Например, ребята узнают больше о движении крови по сосудам, изучат движение ветра и литосферных плит, законы энергии, альтернативные ее источники, в том числе ветроэнергетику.

Провести такой урок учителям поможет специально разработанный методистами Городского методического центра Москвы конструктор. Он включает в себя рабочие листы с исследованиями, подборку междисциплинарных практико-ориентированных задач и методические рекомендации. Все материалы можно найти на сайте nauka.mosmetod.ru.

— Основная задача конвергентного образования — заниматься не отдельным предметом, а изучать мир в комплексе. Оно способствует всестороннему развитию учащихся, формирует у них креативное и критическое мышление, позволяющее искать новые подходы к решению нестандартных задач, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Кстати, на сайте для педагогов опубликовали подборку дополнительных материалов, которые позволят разработать собственный сценарий занятия, причем не только для старшеклассников.

— Будущее связано, прежде всего, с преодолением традиционно сложившихся в сознании человека и научной культуре дисциплинарных границ. В реальной природе подобных границ нет, и человечеству также предстоит ликвидировать подобные границы, — отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.