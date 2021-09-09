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Новая премьера на НТВ

Полина Французова

Общество
Новая премьера на НТВ
Фото: Пресс- службой телеканала НТВ

13 сентября на телеканале состоится премьера остросоциального ток-шоу «За гранью».

Проект расскажет о людях, чья жизнь выходит за общепринятые рамки, а обстоятельства навсегда разделили ее на до и после. Главная цель проекта — помощь тем, кто обратился в программу, и решение проблем, которые смогут вернуть жизнь этих людей в нормальное русло. Ведущий проекта — известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

— Самое сложное в работе над проектом — это сочетать сценарный план шоу и мои собственные реакции и мнения в отношении героев программы, их ответов и обстоятельств, в которых они оказались. Это непросто и иногда меняет плавное течение съемки. Это держит меня в постоянном напряжении, которое я должен умело скрывать и обыгрывать. Несмотря на то что меня давно уже ничего особенно не шокирует, иногда меня все же приводит в ужас внешний облик некоторых героев. Но все равно понимаешь, что это люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, и главным здесь становится желание хотя бы чем-то помочь. Всякий шок мгновенно уходит на второй план, — делится Сергей Соседов.

Подробности содержания ток-шоу, а также что именно так шокировало Сергея Соседова, зрители узнают совсем скоро. «За гранью» будет выходить в эфире НТВ с понедельника по четверг в 16:25 по московскому времени.

Сергей Соседовтелеканала НТВток-шоу
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