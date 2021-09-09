Сломали трамплин Гитлера: Ельнинская операция дала надежду на победу над превосходящими силами противника

Советские войска после ожесточенных боев вступают в город Ельню. 6 сентября 1941 год / Фото: Лев Великжанин / РИА Новости

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Битва за Москву». 80 лет назад, 6 сентября 1941 года, Красная армия освободила город Ельню и ликвидировала вклинившийся в оборонительные порядки Резервного фронта выступ, с которого немцы могли начать наступление на столицу Советского Союза. В первых успешных для наших войск боях Великой Отечественной войны родилась Советская гвардия.

От Ельни до Москвы — 300 километров. 9 июля 1941 года железным катком прокатившаяся по нашей земле от самой госграницы 2-я танковая группа Гейнца Гудериана с ходу заняла этот древний городок на Смоленщине. Красная армия, оправившись после ошеломляющих первых ударов противника, начала оказывать достойное сопротивление. Вскоре немецкие танки, уткнувшись в организованную оборонительную линию, встали. На штабных картах обеих воюющих сторон на Вяземском направлении появился так называемый Ельнинский выступ, где занятые немцами позиции глубоко вдавались в советскую оборону.

Штык у горла

Война шла на уничтожение. Чтобы не было иллюзий на тему «…пили бы сейчас баварское». Из служебного дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Франца Гальдера: «8 июля 1941 года, 17-й день войны. 12:30 — доклад у фюрера (в его ставке). …Непоколебимым решением фюрера является сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Ни в коем случае не использовать для этого танки».

Летом 1941-го Ельня у нашего командования встала как штык у горла. В берлинских газетах этот плацдарм называли «трамплином» для «финального прыжка» фашистских войск на Москву. Понимая угрозу, части 24-й армии генерала Константина Ракутина в течение июля и начала августа пытались выбить врага и выровнять линию фронта. Но все атаки захлебывались в крови. Немцы воевать умели. Они хорошо окопались, их артиллерия пристрелялась по всем подступам, а авиация методично бомбила ближние советские тылы, не давая подвозить подкрепления и боеприпасы.

Эти бесплодные наскоки прекратил Георгий Жуков. 29 июля он был назначен командующим войсками только что созданного Резервного фронта. Первым делом он поехал на передовую. В послевоенных мемуарах Маршал Советского Союза вспоминал: «…рано утром вместе с К. И. Ракутиным мы выехали в район города Ельни на рекогносцировку. Там шел огневой бой с противником. Побывали на переднем крае обороны, обсудили обстановку с командирами частей и соединений. В результате убедились, что немецкие войска укрепились хорошо и, видимо, будут драться крепко… Мы пришли к выводу, что для подготовки операции потребуется провести разнообразную и большую по объему работу… для этого надо было иметь по крайней мере 10–12 дней».

Жуков запросил это время для подготовки наступления, и Ставка Верховного главнокомандования дала добро. Комфронта не только лично контролировал перегруппировку воинских частей на направления намеченных ударов и ход подвоза материальных средств — боеприпасов, горючего, продовольствия. Быстро и жестко Георгий Жуков провел кардинальные кадровые перестановки. Некоторые вполне успешно командовавшие войсками в мирное время офицеры на реальной войне оказались несостоятельными. Невзирая на чины, звания и прошлые заслуги, такие им отстранялись, а на их место становились проявившие себя в боях офицеры. Так, на генеральскую должность командира 19-й стрелковой дивизии Жуков назначил майора Александра Утвенко, ранее командовавшего полком. Не ошибся: отличившийся вскоре при освобождении Ельни Утвенко дрался потом под Сталинградом, гнал немцев из Донбасса, войну закончил в Вене генерал-лейтенантом, командуя корпусом.

25 августа 1941 года комфронта Жуков получил директиву Ставки ВГК № 001253: «Войскам Резервного фронта… 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армиями перейти в наступление с задачами: покончить с ельнинской группировкой противника, овладеть Ельней…»

Рано утром в предпоследний день лета полки 24-й и 42-й армий советского Резервного фронта поднялись в атаки.

Немецкий указатель по дороге к городу Ельня. На втором плане — красноармейцы на марше / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Наместник «бога войны»

Жуков запланировал прорвать оборону немцев наступлением ударных групп советских войск с севера и юга — под самое основание Ельнинского выступа. Удар с востока должен был рассечь группировку врага на две части. Но сил для проведения наступательной операции изначально у нас было недостаточно. 24-я армия смогла послать в бой около 60 тысяч бойцов. Им противостояли в обороне до 70 тысяч немецких солдат. По законам войны у наступающих должен быть трех-четырехкратный перевес, но солдат в обескровленных предыдущими боями дивизиях не хватало. Но была артиллерия, которую по праву называют «Богом войны», и был толковый артиллерийский командир, который сумел свести огонь сотен стволов в концентрированные удары на нужных направлениях.

Под Ельней взошла полководческая звезда Леонида Говорова. По инициативе будущего Маршала Советского Союза, а тогда начальника артиллерии Резервного фронта, была создана и сведена в единый кулак сильная артиллерийская группировка, по числу орудий более чем в полтора раза превосходящая фашистскую.

Требовательным Говоровым была в полной мере налажена артиллерийская разведка. На заранее выявленные позиции немецких войск утром 30 августа обрушили шквал огня сразу более 800 орудий, минометов и реактивных установок. После сокрушительной артподготовки немецкие траншеи первой линии обороны были выжжены дотла. Впервые в Великой Отечественной войне советская артиллерия проявила себя как мощная наступательная сила.

Бойцы Красной Армии водружают красное знамя над зданием в освобожденной Ельне. 30 августа 1943 год / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Ельня — наша

Немцы пришли в себя после первого советского удара и стали оказывать упорное сопротивление, постоянно переходя в контратаки. Продвижение наших дивизий к Ельне замедлилось, а 42-я армия вообще остановилась, не в силах пробить оборону врага. Лучше обстояли дела у 24-й армии, но бои шли с переменным успехом. Исход каждого боя решало уже не оружие, а мужество сражавшихся.

Наступая, 586-й стрелковый полк подполковника Ивана Некрасова сам был атакован превосходящими силами немцев сразу с нескольких направлений. Раненый и контуженый комполка из боя не вышел. Освобожденную накануне деревню Волосково бойцы Некрасова обороняли в окружении трое суток.

На одной из возвышенностей на северо-западной окраине Волоскова находился наблюдательный пункт легендарной — первой в Красной армии — батареи «катюш» капитана Ивана Флерова. Немцы пошли в очередную атаку и окружили НП. Флеров вызвал огонь своих реактивных установок на себя. После огненного залпа вся высотка была завалена обгоревшими трупами фашистов. Капитан Флеров и радист чудом выжили: спас вырытый наспех окоп.

Залпом последних оставшихся ракет батарейцы Флерова поддержали неожиданную для врага атаку полка Некрасова. Прорвав кольцо окружения, советские стрелки захватили важный опорный пункт — железнодорожную станцию. Развить дальнейший успех помогли подоспевшие на выручку другие части 107-й стрелковой дивизии. Подполковник Иван Некрасов вскоре был удостоен звания Героя Советского Союза. Погибший через месяц, в октябре 1941-го, капитан Иван Флеров геройское звание получил посмертно только в 1995-м…

Шаг за шагом, взламывая укрепрайон за укрепрайоном, советские войска теснили дивизии вермахта, и к 3 сентября 1941 года горловина Ельнинского выступа была сужена до шести километров.

«Сражение на всех участках фронта было ожесточенным и тяжелым для обеих сторон, — вспоминал эти бои Георгий Константинович Жуков. — Противник противопоставил нашим наступавшим дивизиям хорошо организованный, плотный артиллерийский и минометный огонь. Со своей стороны мы также ввели в дело всю наличную авиацию, танки, артиллерию и реактивные минометы. Применяя все виды боевой техники, сочетая огонь с искусным маневром, наши стрелковые части, артиллеристы, летчики и танкисты в тесном взаимодействии наносили по врагу мощные удары, не давая гитлеровцам покоя ни днем, ни ночью. Наголову были разбиты 10-я танковая, 17-я моторизованная и 15-я пехотная немецкие дивизии».

Наконец, нервы у немецкого командования не выдержали: был отдан приказ на отход с Ельнинского выступа. В густом тумане противник отвел свои войска. Дивизии советской 24-й армии вступили в Ельню.

Советский танк Т-34 на улице освобожденной Ельни. / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Гвардия рождается в огне и крови

Окружения и уничтожения в «котле» всей немецкой группировки, как планировал командующий войсками Резервного фронта генерал армии Георгий Жуков, не случилось. Но освобождение Ельни стало первой успешной наступательной операцией Красной армии в Великой Отечественной войне. Мы смогли вышибить оккупанта с клочка своей земли, значит, мы способны выгнать его за пределы всей нашей страны!

Итогом Ельнинской наступательной операции явилась ликвидация стратегически важного Ельнинского выступа. Это улучшило оперативное положение войск 24-й армии и в целом Резервного фронта. Была снята угроза вторжения немецких войск в оперативную глубину советской обороны и удара во фланг Западному и Резервному фронтам с прямым выходом на Московское направление.

В огне и крови боев за освобождение Ельни родилась Советская гвардия. 18 сентября 1941 года приказом народного комиссара обороны СССР 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии были преобразованы в 1-ю и 2-ю гвардейские стрелковые дивизии. Другим приказом НКО от 26 сентября 1941 года звания гвардейских присвоили 107-й и 120-й стрелковым дивизиям, они стали 5-й и 6-й гвардейскими дивизиями.

Пожилые жительницы города Ельня возле своих домов, горящих в результате боевых действий / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

Решающие дни

…25 июня 2021 года Виктор Садовничий, академик и ректор МГУ, снова приехал в Ельню. Он каждый год в числах, близких к печальной дате начала войны, приезжает в этот маленький городок и привозит сюда студентов. Осенью 1941-го в лесах Смоленской области полностью полегла 8-я Краснопресненская стрелковая дивизия народного ополчения Москвы. Только в аудитории и лаборатории МГУ после кровопролитных боев под Ельней не вернулись 1065 преподавателей, аспирантов и студентов.

Гитлер в октябре приказал отправить на это направление лучшие части вермахта. Ельня, с «трамплина» которой фашистский фюрер хотел еще летом начать решающее наступление на Москву, стала первым населенным пунктом, который русские отбили.

В октябре немецкие танки смяли переброшенные под Ельню дивизии московских добровольцев, но ценой своих жизней математики, геологи и физики дали Родине несколько дней для подготовки к обороне столицы. Как оказалось, решающих дней. Когда заканчивались ожесточенные бои в лесах под Ельней, когда в последние штыковые атаки против покоривших Францию и Польшу закаленных солдат вермахта поднимались очкарики-аспиранты МГУ и старики-токари завода «Красная Пресня», в штабе Западного фронта Георгий Жуков и Иван Конев дописывали план обороны Москвы. И немцы Москву не взяли.

Зато мы взяли Берлин.

ЦИФРА

800 орудий, минометов, реактивных установок, впервые собранных в единый огневой кулак, обеспечили успех войск Красной армии в Ельнинской наступательной операции.

РЕПЛИКА

Враг был невероятно силен

Владимир Афанасьев, полковник в отставке, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации:

— Победа в наступательной операции под Ельней — победа в первую очередь моральная. Красная армия в 1941-м только приходила, как говорят военные, к «нормальному бою». Успех дивизий 24-й армии в наступлении, освобождение одного из захваченных немцами наших городов вселяли уверенность в полной победе над фашистами. Наша армия и весь наш народ увидели: непобедимость немцев — миф, их можно и нужно бить. Для этого нужна организация, а мужества у нас и так всегда в достатке. Разработка детального плана операции, концентрация сил на главных направлениях, умелое использование возможностей артиллерии — заслуга Георгия Константиновича Жукова. Именно в боях под Ельней командующий Резервным фронтом генерал армии Жуков научил взаимодействовать друг с другом различные виды и рода наших войск. Кстати, многие из офицеров и генералов, участвовавших в освобождении Ельни в сентябре 1941-го, в дальнейшем выросли на войне в чинах и должностях. Это было следствием той новой «науки побеждать», которую они изучили, воюя под командованием Георгия Жукова.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— В Битве под Ельней особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа. И здесь фашистская армада потерпела свое первое поражение. Этот успех вселил уверенность в силы нашей армии.