Сергей Собянин: Социальная сфера прошла глубинную трансформацию

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко осматривают выставку Форума социальных инноваций регионов / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В четверг, 9 сентяьря, в столице открылся IV Форум социальных инноваций регионов. Участие в нем принял мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».

Сегодня в социальной сфере создается достаточно много инноваций. Но раньше, по словам главы города, эта отрасль считалась самой консервативной и неподвижной.

— Многие даже гордятся тем, что мы сохраняем традиции, не создаем революций в этой сфере. В каком-то смысле это, наверное, правильно, но если оглянуться назад — то, что было два десятка лет назад, и сегодня — такую глубинную трансформацию не проходила ни одна отрасль даже в экономической сфере, — отметил Сергей Собянин.

В социальной сфере поменялось очень многое: изменены законодательство, система финансирования, введено обязательное медицинское страхование, рыночные условия для работы учреждений.

Большое влияние на отрасль имеет и сама жизнь, изменение потребностей общества, новые вызовы времени.

— Те же национальные проекты, которые ставят десятки крупнейших задач перед социальной сферой, — добавил мэр Москвы.

За последние полтора года, уточнил он, было принято большое количество социальных инициатив. Все они работают на благо страны и ее жителей.

— Безусловно, многие изменения произошли в период пандемии, к которой мы не готовились, — сказал Сергей Собянин.

В частности, для борьбы с коронавирусной инфекцией был почти в два раза увеличен объем медицинской помощи населению.

— В Москве функциональных коек около 30 тысяч, мы организовали для лечения коронавируса еще 25 тысяч мест в больницах, — пояснил он. — Все поликлиники, скорая помощь, врачи удвоили свои усилия.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

По словам мэра, инновацией стало создание буквально за месяц стационаров на базе торговых центров и выставочных пространств, а также открытие в поликлиниках современных КТ-центров, появление кол-центров, внедрение социального мониторинга, сертификатов и QR-кодов. Более того, все направления здравоохранения объединены в единую систему контроля за заболеваемостью и оказанием помощи.

— Чтобы ни одного человека, заболевшего коронавирусом, не оставить без внимания, — добавил мэр.

Несмотря на такую напряженную обстановку в городе, планы по развитию социальной сферы не были оставлены.

— На прошлом форуме мы говорили о проекте по модернизации первичного звена, а сегодня уже десятки поликлиник полностью отремонтированы. Но, по сути, они построены заново, оснащены оборудованием, укомплектованы по новому стандарту, — подчеркнул Сергей Собянин.

Реализованы и планы по внедрению цифровых технологий в медицину.

— Сегодня уже два миллиона диагнозов в наших поликлиниках поставлены с помощью подсказок на основе искусственного интеллекта, — добавил он. — И это было сделано во время пандемии.

Также глава города рассказал, что в этом году 90 процентов всех социальных услуг были переведены в электронный вид. Это тоже большое достижение.

Трансформировалась и служба занятости столицы, благодаря чему за 1,5 года были трудоустроены четверть миллиона человек. Кроме того, принятые меры помогли быстро восстановить рынок труда и снизить уровень безработицы до докризисного.

Но самой главной инновацией Сергей Собянин назвал отношение москвичей к происходящему. Огромное количество людей вызвались помогать.

— Хочу сказать спасибо всем, кто оказывал помощь, и, конечно, тем, кто профессионально, по долгу службы, рискуя здоровьем, спас сотни тысяч жизней москвичей, — сказал мэр города.

Также в первый день форума прошли несколько стратегических и экспертных сессий. Выступая на одной из них, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что численность людей старше 65 лет в столице за последние 20 лет возросла в два раза.

— Их доля на сегодняшний день составляет 25 процентов, — сказала она.

Заммэра также отметила, что считает важным персонализированный подход к здоровью человека, открытость процессов, выход здравоохранения за пределы медучреждений и коллаборацию медицинских и других социальных структур.

— Самое главное — это тотальная прозрачность деятельности всей медицинской системы, которая мотивирует, стимулирует, делает ее более подконтрольной и ответственной, — подчеркнула она.