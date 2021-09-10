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В «Центральном Детском магазине на Лубянке» впервые в России открывается интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев»

Михаил Петров

Общество
В «Центральном Детском магазине на Лубянке» впервые в России открывается интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев»
Фото: Пресс-служба Галс-Девелопмент

11 сентября 2021 года в Центральном детском магазине на Лубянке, входящем в группу компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), впервые в России откроет свою экспозицию перед посетителями детская интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев». Выставка продлится до 3 октября.

Европейская интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев» представляет из себя уникальный формат экспозиций на рынке образовательных развлечений для детей и подростков. В этом году он впервые представлен в России. На выставке юные москвичи и гости столицы смогут узнать, как устроено тело человека и его пищеварительная система, что должно быть в супертарелке и как стать сильнее всех супергероев.

Весь сентябрь и начало октября посетителей ждет яркое и запоминающееся шоу. Специально построенные инсталляции, которые намного превышают человеческий рост, наглядно продемонстрируют, что такое витамины и микроэлементы, какие овощи или фрукты в каком возрасте полезны для человека. И, конечно же, юных посетителей ждет много интересных открытий — аниматоры расскажут им, какие сверхспособности обнаружены у яблок, от какого витамина зависит здоровье наших глаз и какие микроэлементы считаются самыми «звездными» и крайне необходимыми веществами для нашего организма. Эти и многие другие любопытные факты будут интересны и полезны не только детям, но и их родителям.

— Сентябрь для нас — это не просто начало осени, уютных домашних посиделок и ожидание праздника, но еще и начало нового учебного года. Именно поэтому, мы стараемся сделать все для того, чтобы это время стало настоящим праздником для наших маленьких гостей и запомнилось им прекрасными эмоциям. Развитие образовательно-развлекательных мероприятий в нашем торгово-развлекательном центре является одним из приоритетных направлений магазина. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наши посетители получали полезные знания, которые пригодятся в любой ситуации, и их можно будет использовать на протяжении всей жизни, — отметил управляющий Центрального детского магазина на Лубянке Александр Копанев.

В детском магазине сохраняется усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на всей территории торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях представлена на сайте ЦДМ на Лубянке, а также на страницах магазина в социальных сетях.

Центральный Детский Магазин на ЛубянкеГалс-Девелопмент
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