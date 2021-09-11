Ирина Винер-Усманова: Я стремилась в Москву, как и все

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Натура этого выдающегося тренера по художественной гимнастике необыкновенно созвучна характеру Москвы. Она такая же неукротимая, с ярко выраженной индивидуальностью, созидатель, упрямо идущая по однажды выбранному пути. Их связь со столицей неразрывна, так как все полученные медали, выигранные в последние тридцать лет ее воспитанницами на Олимпиадах и международных чемпионатах, были привезены именно сюда, как главные трофеи. И совершенно логично два года назад в «Лужниках» был торжественно открыт ее именной Дворец гимнастики — цитадель изящества и силы воли.

— Ирина Александровна, помните свое знакомство с Москвой и свои первые эмоции от города?

— Москва была тогда столицей всего Советского Союза, и мы, дети, рожденные в СССР, знали, что этот город — необыкновенный, самый лучший на Земле. Там Кремль, Мавзолей, прекрасные музеи, Елисеевский магазин, в конце концов (улыбается). Естественно, все туда рвались, и я не исключение.

Впервые в Первопрестольной я оказалась подростком лет 14, и не в качестве туристки, а как спортсменка — мы приехали на соревнования.

Я была поражена масштабом столицы, великолепием зданий, чистотой на улицах. Еще мне повезло, что остановилась не в отеле, а у своих ближайших родственников, которые жили в знаменитом Доме на набережной. Из окон их квартиры были видны и Кремль, и Университет на Ленинских горах, ныне Воробьевых, и бассейн «Москва», выстроенный тогда на месте взорванного храма Христа Спасителя. Помню, тетушка негодовала и называла его лужей.

Хорошо, что сегодня храм снова возвышается на своем месте. Мы гуляли по центру, по ВДНХ…

Эти воспоминания, надо сказать, очень яркие. Сейчас, бесспорно, Москва — красавица, но те мои детские впечатления остались самыми острыми, живыми.

Жизнь кипела, но в семь утра я ехала в спортзал

— Как я понимаю, окончательно осели в столице вы с 1992 года…

— Да, развалился Советский Союз, и Узбекистан, моя родина, отделился. Я ее люблю, знаю культуру, мой папа, Александр Ефимович, был художником, который писал исключительно людей труда, жизнь фабрик, заводов и был настоящим патриотом. Мне привил это качество, я была в сборной команде Узбекистана, потом тренером, мы соревновались с Россией, с Украиной, даже выигрывали, но когда все стали сами по себе, стало очевидно, что в Азии художественная гимнастика далеко не на самом высоком уровне по сравнению с Европой. Поэтому я решила уехать в Москву.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

— Адаптация прошла легко? Город вас принял сразу?

— Москва меня приняла, я тут же начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении. А вот Россия сначала, по моим ощущениям, восприняла меня в штыки, потому что со мной приехали Алина Кабаева, Яна Батыршина, Амина Зарипова, и они стали выигрывать у всех россиян.

Времени на притирку к городу у меня не оставалось, я была полностью сосредоточена на наших тренировках и все часы проводила в зале. А досуг был посвящен романтике — я тогда встречалась с Алишером, своим будущим супругом, и мы ходили в Большой театр, на какие-то выставки, сидели в кафе… Жизнь кипела, и спала я мало — даже если мероприятия заканчивались в полпервого ночи, то в семь утра я уже выезжала в спортивный зал. Такой был ритм.

Притча об Эйфелевой башне

— Можете сравнить Москву 90-х и теперешнюю. Это небо и земля?

— В 90-е годы Москва была изувечена уродливыми ларьками на каждом шагу, вульгарными растяжками, рекламными плакатами на домах… Это была мусорка, еще и с бандитским налетом. Страшно было выходить по вечерам. Город выглядел облезлым, непривлекательным, он буквально стоял на коленях. Но в последние годы мегаполис изменился кардинально.

Я не большой специалист в архитектуре, но я дочь художника и вижу гармонию, прогресс невероятный. Не случайно Москва входит в топ самых популярных туристических точек на планете.

— Город приобретает черты западной цивилизации?

— В том числе. Возникают модные, современные районы, удобные развязки дорог, комфортное железнодорожное сообщение, но при этом сохраняется дух старой Москвы. Мне нравится как раз такая замечательная эклектика.

Собянин, Сергей Семенович, дай бог ему здоровья, не стал разрушать древние постройки на узких улочках, восстановил, сберег атмосферу прошлой эпохи. Гуляешь по этим районам, и душа радуется. Знаю, нашего мэра многие ругают, но это не беда. В свое время у Эйфелевой башни тоже находилось множество критиков, зато теперь она является символом Парижа. Нет пророка в своем Отечестве, но будущее всех рассудит.

Кстати, относительно контрастов, тенденции к эклектике, то наш Дворец гимнастики в «Лужниках», легкий, с высоким витражным остеклением, с символичной, развевающейся золотой лентой на крыше — образец актуальных строительных технологий.

В прошлом году он в Каннах получил архитектурного Оскара — выиграл престижную международную премию в сфере девелопмента MIPIM Awards в номинации «Лучший спортивный и культурный объект». То есть мы были отмечены особо. И заслуженно.

Здание не только красивое, но и удобное, и в нем тоже царит эклектика. Внутри — Россия: хохлома, стулья, обтянутые узбекскими декоративными панно под названием сюзане, и т. д. У нас есть фитнес-зал, медицинский центр, рестораны — все необходимое. И самое главное — универсальный зал с трибунами-трансформерами, в котором можно проводить как состязания, так и выступления.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Недавно, соединив искусство и спорт, я устроила грандиозный концерт, в котором принимали участие наша сборная олимпийская команда, звезды мировой оперы, в том числе неподражаемая Мария Гулегина, великолепный Нажмиддин Мавлянов. И все упражнения наши девочки исполняли под Большой симфонический оркестр под управлением дирижера и пианиста Михаила Шехтмана.

Это действо транслировал канал «Культура». К слову, высококлассную акустику у нас делали те же люди, что и в концертном зале «Зарядье».

— Вы лично руководили дизайн-проектом?

— Да, это мое детище возникло благодаря супругу, Алишеру Бурхановичу Усманову, которому я бесконечно благодарна. Также низкий поклон Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, который, вняв моим мольбам, дал мне суперквалифицированных строителей, занимающихся возведением метрополитена.

Таким образом, мы стремительно, всего за семь месяцев, превратили бетонную коробку в это произведение искусства.

Сестер Авериных вырастила Москва

— Полагаете, Москва заряжает энергией победителя?

— Это даже не обсуждается — по-другому и быть не может. Хочется свершать, преодолевать, достигать успеха, наивысших результатов. Даже шейхи из Арабских Эмиратов, которые приглашали меня в Дубай с детьми, европейские представители признают первенство Москвы, утверждают, что она вне конкуренции.

— Как считаете, в настоящий момент москвичи принимают приезжих столь же радушно, что и тридцать лет назад?

— Раньше иностранцев, например, встречали коленопреклоненно, а ныне воспринимают уже на равных. Стоит отметить, что власти делают все, чтобы приезжим обеспечить нормальное существование, поэтому так много желающих получить доступ к гигантскому количеству возможностей столицы.

— Когда-то в Москву вы прилетели со своими воспитанницами, а теперь к вам приходит много талантливых москвичек?

— У меня все девочки москвички! Кто-то из них приезжает, остаются тут, занимаются. Например, те же сестры Аверины. Дину и Арину заметили еще совсем крохами, и, возможно, в техническом плане они бы не выросли никогда, если бы Москва их не приютила.

С остальными похожая история. Безусловно, есть девчонки — коренные жительницы столицы. У нас же весь город тренируется.

Мои инвестиции не в вещи, а в одаренных детей

— Очевидно, что ваши будни целиком загружены, но когда отдыхаете, какие уголки города являются излюбленными?

— Патриаршие пруды, наверное, с их уютной атмосферой, величественная Красная площадь, парк «Зарядье» с потрясающим, воздушным мостом над рекой, который обрывается прямо над водой. Но в основном я вижу столицу из окна автомобиля (улыбается).

— А вы с удовольствием смотрите старые фильмы, снятые на улицах нашего города, в которых навсегда запечатлелись признаки времени?

— Разумеется, от таких шедевров, как «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Мне двадцать лет», «Июльский дождь», «Три тополя на Плющихе», «Девушка без адреса», невозможно оторваться. Но и сегодня выходит немало достойных лент, где все ретроэлементы подмечены весьма тонко, подлинно.

Дворец гимнастики в «Лужниках» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Как у ценителя живописи у вас, возможно, есть и столичные пейзажи?

— За огромные деньги я когда-то купила на благотворительном аукционе изображение милого московского дворика начала XX века, где гуляют ребятишки, куры, из дома выходит женщина с тазом чистого белья для просушки… Теперь это небольшое полотно меня радует.

Но я тренер, а не коллекционер, и на стенах моего дома висят в основном работы отца и картины, которые дарят друзья. А так, все великое можно посмотреть в музеях. Моя инвестиция не в вещи, а в одаренных детей (улыбается).

СПРАВКА

Ирина Александровна Винер родилась в Самарканде. С 11 лет занималась художественной гимнастикой в Ташкенте. Трижды становилась чемпионкой Узбекистана.

Окончила Узбекский государственный институт физкультуры. Работала тренером сборной команды Ташкента и сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. С 1992 года проживает в Москве, где сначала трудилась главным тренером Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

С 2008 года является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Доктор педагогических наук, имеет множество правительственных наград. Среди ее блистательных учениц — Яна Батыршина, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева.