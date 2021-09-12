Медь плавят непрерывно : что происходит в самом горячем цеху предприятия и каково там работать

Один из ведущих сотрудников предприятия Андрей Метальников работает в цехе, где создают медную и алюминиевую катанку / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва — не только лучший город Земли, но еще и промышленная столица. Здесь расположены ведущие заводы страны, которые выпускают качественную и востребованную по всей России продукцию. А еще на этих предприятиях работают представители редких профессий. С одним из них встретилась «Вечерняя Москва» и узнала о сложностях и преимуществах производства кабельно-проводниковой продукции.

Раздается гудок, к заводу идут рабочие — непрерывной рекой, собираясь занять свои места у станков... Хочется начать свой репортаж с одного из столичных заводов именно так. Но — не выйдет. Потому что гудки на современных заводах уже не дают. Во второй половине XIX века такие сигналы стали своего рода символом промышленной революции. Использовались они и в советское время. Но сегодня рабочие собираются на рабочие места без звуковых сигналов.

Всего в шести километрах от Кремля, на территории 22 гектаров, расположен завод группы компаний «Москабельмет», в котором работают люди редких профессий. Среди них — ведущий сотрудник первого цеха 30-летний Андрей Метальников. Это один из тех москвичей, кто работает с расплавленной медью и знает значение неведомых для простого обывателя слов «домна», «катанка» и «волокуша».

Ведь по своему месту работы он занимается производством кабелей. Работа идет круглосуточно, сама плавка металла — процесс непрерывный, да и производство останавливать нельзя. Потому что в год заводчанам предстоит произвести 80 тысяч километров силовых и контрольных кабелей. Если говорить планетарными масштабами, то «пояском» из произведенного товара планету Земля можно было бы обернуть дважды по экватору.

Один из ведущих сотрудников предприятия Андрей Метальников работает в цехе, где создают медную и алюминиевую катанку / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Идет работать молодежь

Если кому-то кажется, что на заводах в наше время работают только те, кто еще способен вспомнить, как в Советском Союзе наказывали тунеядцев, то это совершеннейшая неправда. Потому что на современном московском заводе работает очень много молодежи. Андрей — яркое тому подтверждение. Это высокий, накачанный мужчина, с серьезным выражением лица и немного хмурыми бровями.

Метальников работает в самом горячем цехе завода. Это довольно большое помещение с огромными техническими установками для плавки меди и алюминия. И в нем действительно жарко, это не фигуральное выражение. На самом деле температура в помещении — как на тропическом пляже. В любое время года. А работать приходится в специальном костюме и шлеме, которые защищают от высоких температурных воздействий и берегут кожу от ожогов. Ведь вокруг — расплавленная медь, искры, жар пламени, опасное оборудование, прикасаться без спецодежды ни к чему нельзя. По лицу Андрея стекает пот, работа физически непростая.

— Я пришел сюда сразу после службы в армии, — говорит он. — Сначала отучился в институте на металлурга, потом отслужил и вот уже восемь лет здесь.

Работает молодой человек то в дневную, то в ночную смену. Первая начинается ровно в семь утра, вторая — в семь часов вечера. Обе длятся ровно 12 часов.

— Я прихожу, переодеваюсь в рабочую одежду и сразу иду к своему оборудованию, — добавляет он. — Перерывы плавающие, в зависимости от плана работ, но на обед мы, конечно, выделяем время, без этого никак.

Кстати, роботы на заводе уже сейчас работают бок о бок с людьми. Например, зайти в любое помещение, открыть какую-нибудь дверь можно только после того, как искусственный интеллект отсканирует лицо и идентифицирует сотрудника. Такая система сейчас тестируется в Московском метрополитене, а для Метальникова это привычная технология. Во время смены Андрей полностью сосредоточен на работе, ему не до шуток, ведь вокруг — раскаленная медь.

— Тяжелая ли у меня работа? — переспрашивает Метальников. Ненадолго задумывается. — Да, тяжелая, как и любой труд человека. Точно знаю, что работа на заводе достойна уважения. Ведь то, что мы производим, помогает людям. Мы видим живой результат своего труда.

Но во время работы отвлекаться на разговоры Андрею Метальникову некогда. Нам о процессе производства дает пояснения представитель завода Чулпан Мухтарова. По ее словам, производство не останавливали ни во время пандемии, ни когда бы то ни было еще. Таков технологический процесс.

— Без кабельной продукции сегодня сложно представить какой-либо объект городской инфраструктуры. Электричество нужно подавать к станциям метрополитена, больницам, школам, жилым домам и другим важным сооружениям, — говорит Чулпан. — Наши кабели использовались при строительстве крупных больниц в Коммунарке и поселении Вороновское, где сегодня работают стационары для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для других медицинских учреждений по всей стране, — уточняет представитель предприятия.

Один из ведущих сотрудников предприятия Андрей Метальников работает в цехе, где создают медную и алюминиевую катанку / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Семья со звонкой фамилией

Результат труда Андрея: готовая медная катанка из его цеха попадает в волочильно-проволочное отделение. Тут из нее изготавливают будущую медную токопроводящую жилу — основу кабеля. В этом помещении стоят большие катушки с медной и алюминиевой катанкой. На специальном оборудовании в процессе волочения формируется жила требуемой формы и сечения. Жилы бывают круглой, секторной и сегментной формы, как цельнотянутые, так и многопроволочные. От количества оборудования разбегаются глаза. И все работает в полную силу. Нет ни одного сотрудника, который бы стоял без дела.

Есть на заводе и целые династии. Например, именно здесь познакомились молодой человек со звонкой фамилией Юрий Депутатов и его супруга Римма 35 лет назад. Общий трудовой стаж семьи Депутатовых в компании более 210 лет. В разные годы на предприятии работали девять представителей династии. Сегодня здесь трудятся Римма, Юрий и Игорь Депутатовы.

Римма пришла на предприятие в 1979 году вслед за отцом, который работал волочильщиком проволоки. Ей тогда было всего 18 лет.Отец очень хотел, чтобы дети работали рядом с ним, так оно и вышло: в разное время здесь трудились родные брат и сестра Риммы, а продолжили династию ее дочь и племянница.

Сегодня Римма старший специалист выходного отделения. Ее муж Юрий работает старшим опрессовщиком кабелей и бригадиром смены. Родной брат Юрия Игорь — тоже сотрудник завода.

Юрий Депутатов как раз трудится в цехе, который отвечает за изготовление итогового продукта — силового кабеля. Здесь на готовые жилы наносят изоляцию, металлическую оболочку, броню и наружные покровы.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Собственный символ Парижа

В обеденное время сотрудники завода назначают встречи у собственной... Эйфелевой башни. С 1959 года на этом месте над подземным павильоном артезианской скважины находилась тренога с лебедкой. И имела неприглядный вид. Идея воссоздать копию знаменитого парижского сооружения возникла в 2004 году, а уже в 2005-м башня стала украшением предприятия. А после обеда заходят в сквер. В его центре расположен обелиск в память о тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками. Сюда любит заглянуть и Андрей. Погулять, полюбоваться памятником. Подумать о чем-то своем в перерыве между плавкой металла.

За зелеными насаждениями присматривает заводской садовник. Поэтому вся территория промышленного предприятия утопает в зелени.

— Мне очень нравится здесь работать, коллектив дружный и всегда поддержат в трудную минуту. Никогда не жалел о своем выборе, тем более что старший брат тоже здесь работал раньше и всегда отзывался только положительно, — добавляет Андрей.

Интересно, что молодежи на предприятии довольно много — больше шестидесяти процентов всех сотрудников.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Делу время

Если спросить Андрея Метальникова, осознает ли он значимость своей работы, он, конечно же, ответит утвердительно. Хотя в рабочее время задумываться о таком некогда. Некогда размышлять о труде, его результатах и других философских категориях, когда по желобу бежит раскаленная добела медь. Думаешь как-то отрывочно и просто: «Осторожнее!», «Разворачивай!» или там «Внимательнее!». Андрей сосредоточен и напряжен. Естественно, процесс плавки металла очень опасный. Неловкое движение — и можешь пострадать сам.

Хуже, если пострадают люди вокруг, чего никак нельзя допустить. Это молодой человек отлично понимает.

Потому Андрей любит свободные вечера, которых выпадает не слишком много. После смены можно выдохнуть, расслабиться.

Завершив работу, он принимает душ (специальные душевые есть для всех сотрудников), переодевается и с чувством выполненного долга идет домой.

— Я хожу в спортзал несколько раз в неделю, играю в футбол с друзьями и коллегами, — рассказывает он.

Любит молодой работник завода прогуляться по вечернему городу со своей возлюбленной, сходить вместе с ней в кино.

И вот иногда, такими спокойными вечерами, Андрей смотрит на небо, видит в нем звезды, а пониже видит кабели, протянутые от одного дома к другому. Может быть, эти провода вышли из-под его руки?

РЕПЛИКА

Объемы производства постоянно растут Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Кабельная продукция востребована во всех сферах деятельности: промышленность, транспорт, оборонка, космос, телекоммуникации и многое другое. Одним из центров кабельной промышленности неизменно остается Москва, здесь расположено 34 производства отрасли, 11 из которых относятся к средним и крупным предприятиям. Они активно развиваются и показывают достойные результаты. Только за первые шесть месяцев 2021 года было произведено продукции на 14,45 миллиарда рублей, что на 55,4 процента больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Значительная часть сотрудников на предприятиях отрасли — молодые специалисты, от которых требуются современный подход и новые компетенции. Промышленные процессы постоянно оптимизируются, внедряются передовые цифровые технологии. Всего столичные кабельные производства обеспечивают работой более трех тысяч человек. Средняя заработная плата кабельщиков превышает 65 тысяч рублей.

ИСТОРИЯ

Первый в Российской империи завод по производству кабелей появился только в 1878 году благодаря 18-летнему Михаилу Подобедову. Тогда в России стали массово изготавливать провода для различных отраслей техники и производства. Заказов становилось больше, и для приближения к рынку сбыта предприятие в 1895 году из Санкт-Петербурга перевели в Москву. В столице завод стал выпускать в год 40 тысяч пудов проводов и кабелей и разнообразные электрические приборы.

На тот момент в производстве было занято 100 рабочих. По выпуску кабельной продукции завод Подобедова превзошел своего основного конкурента — фирму «Сименс и Гальске» — как по численности работающих, так и по количеству оборудования. До начала XX столетия завод назывался «Товариществом для эксплуатации электричества М. М. Подобедов и К°», а в 1913 году он стал «Акционерным обществом русских кабельных и металлопрокатных заводов».

КСТАТИ

За свою многолетнюю историю завод накопил огромное количество удивительных моментов и интересных событий, в том числе и по-настоящему новогодних. Например, в годы Великой Отечественной войны на столичном предприятии производились елочные игрушки. Украшения на елку делали из медной или алюминиевой проволоки — так получались изящные стрекозы и снежинки, самолеты, корабли и корзиночки с цветами. Завод не специализировался на изготовлении игрушек, но в тяжелое военное время было очень важно подарить детям праздник. Если говорить об игрушках, то предприятие с 1951 по 1969 год выпускало железную дорогу в масштабе 1:45. Это была электрическая железная дорога, о которой в те времена мечтали многие советские дети. Ее еще называли «Пионерской». А еще завод участвовал в создании метро в Москве. Предприятие тогда поставило кабели для прокладки кабельной системы на первой станции метрополитена.

ЦИФРА

80 тысяч километров кабеля выпускает завод в год. Этого хватит, чтобы дважды обогнуть Землю.