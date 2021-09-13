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Косметика на все случаи жизни. Проверено на себе

Екатерина Гаврилова

Общество
Косметика на все случаи жизни. Проверено на себе
Фото: pixabay.com
История о том, как москвичке пришлось делать выбор между молодостью и погодой в доме.

Вчера позвонила расстроенная подруга. Поссорилась с мужем из-за денег. Не то чтобы он скряга, просто какой-то леший побудил благоверного моей Маринки заглянуть зачем-то в шкафчик, где она хранит косметику. Он в общем-то парень не любопытный, а тут вдруг — на тебе. И главное, заглянул, словно первый раз в жизни, и давай бурчать: «И зачем тебе столько бутылочек всяких?»; «У тебя кожи столько нет, чтобы все это намазать!». А главное: «Сколько эта батарея пузырьков-банок-склянок стоит?». Только другими словами. То ли на работе что-то пошло не так, то ли новостей в интернете начитался про подорожание всего, чего можно и нельзя — не знаю, но настроение жене он испортил. Она только-только присмотрела себе новую «мазалку» одной ну очень брендовой фирмы. А тут муж срезал в полете.

— Что делать? — спросила с надеждой подруга. — Крем-то новый хочется, а мужа бесить — нет.

— Может, ну его тогда, этот крем? — предложила я, заранее зная, какой последует ответ.

— Не вариант! — упрямо заявила Маринка. Эту ее интонацию я хорошо знаю еще со школы: если подруга закусила удила, хорошего не жди. Пойдет напролом. Потом жалеть будет. Из принципа накупит кучу ненужной и дорогой косметики, чтобы только насолить супругу.

И тут я вспомнила про M. AKLIVE — это довольно молодой российский косметический бренд, о котором я сама недавно узнала. Фирма, работающая на стыке фармакологии и косметологии, выпускающая так называемую функциональную косметику.

— Какую-какую косметику? — заинтересовалась подруга, которая, как выяснилось, в новых модных трендах не очень-то и разбиралась.

— Функциональную, как раз для тебя, — ответила я и стала более подробно ей объяснять. — Функциональная косметика сочетает в себе только те ингредиенты, чьи свойства доказаны клиническими испытаниями. В ней избегают рекламных штампов, которыми злоупотребляют крупные бренды из массмаркета. Для такой косметики выбирают не экзотические масла и экстракты с красивыми названиями, а реально действующие на нашу кожу компоненты в формах, которых легко ей усвоить. В общем, Марин, это прям все по науке — функционально, одним словом. И одно такое средство может заменить несколько банок на твоей полке — за счет комплексного подхода к решению проблем нашей кожи. Скажем, новую эссенцию «Антиоксиданты + пептидный буст» все от того же M. AKLIVE можно использовать и как дневной крем, и как ночной, для кожи любого типа, для лица, шеи и даже вокруг глаз.

Косметика на все случаи жизни. Проверено на себеФото автора

— И места много не занимает, и траты меньше, и мужа не бесит, — пошутила Маринка почти рекламным слоганом, проникнувшись моим рассказом о новой косметике. А я, как человек, уже испробовавший прелести эссенции на себе, все расписывала и расписывала подруге ее прелести.

Кому-то это многофункциональное средство, которое, к слову, не только насыщает кожу влагой, но омолаживает ее и защищает от вредного окислительного стресса, подходит как самостоятельное — нанес и больше ничего не нужно. Кому-то нравится использовать его как сыворотку, под крем. В эссенции использованы активные комплексы, запатентованные во Франции, в Испании, Германии и Швейцарии. Они останавливают увядание кожи, стимулируют выработку собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. В итоге улучшаются тургор и микрорельеф. Глубина морщин сокращается, уменьшается отечность.

— Отлично! — сделала вывод Маринка, когда я закончила зачитывать ей аннотацию к эссенции. — Развод отменяется! Спасибо, подруга!

В трубке прерывисто загудело.

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