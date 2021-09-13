Главный театр страны открывает новый сезон

Фото: АГН Москва

13 сентября, несмотря на все суеверия, Государственный академический Большой театр открыл 246-й сезон оперой великого Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама».

Прежде чем в зал пришла первая публика, зрительские места в партере и ложах заняли артисты и сотрудники театра. На сборе труппы вспомнили итоги прошлого года и поговорили о главном — премьерах грядущего сезона.

Первой станет опера Моцарта «Дон Жуан» в постановке петербургского режиссера Семена Спивака, а за дирижерский пульт встанет Туган Сохиев. Эта постановка была запланирована еще на лето 2020 года, но из-за всем известных обстоятельств теперь ожидается лишь в ноябре 2021 года на Новой сцене.

Следом ожидается явление вагнеровского «Лоэнгрина» (режиссер — Франсуа Жирар, дирижер — Эван Роджистер) на Исторической сцене в феврале 2022 года. Это совместный проект с нью-йоркской «Метрополитен-оперой», как и недавно состоявшаяся премьера «Саломеи».

На июнь 2022 года намечена еще одна масштабная премьера — «Хованщина» Мусоргского, которую поставит на Исторической сцене один из интереснейших современных режиссеров Саймон Макберни совместно с Туганом Сохиевым. На Камерной сцене имени Б. А. Покровского будут представлены репертуарные редкости. Речь о «Маддалене» Прокофьева и «Испанском часе» Равеля, что в один вечер объединит Владиславс Наставшевс, который в минувшем сезоне сделал изысканную постановку «Искателей жемчуга» Бизе. А режиссер из Красноярска Роман Феодори поставит оперу Доницетти «Линда ди Шамуни».

Самым экзотичным пунктом афиши станет опера Сальери «Фальстаф, или Три шутки» в интерпретации режиссера Александра Хухлина.

Балет покажет «Мастера и Маргариту» в постановке Эдварда Клюга — это мировая премьера на музыку Альфреда Шнитке, которая тоже была перенесена из-за пандемии. Еще одну мировую премьеру специально для Большого готовит хореограф Алексей Ратманский. Это оригинальный балет «Искусство фуги» на музыку Иоганна Себастьяна Баха, показ которого запланирован на апрель 2022 года.

И, наконец, после всех переносов будет представлен проект трех одноактных балетов Вячеслава Самодурова («Танцемания» на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова («Времена года» на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова («Сделано в Большом» на музыку Анатолия Королева). Премьера этой программы должна состояться на Новой сцене в июле 2022 года.

Осенью ожидается фестиваль современного танца Danceinversion. В Москву приедут коллективы из Бразилии, Германии, Израиля, Великобритании и Франции. Еще одно значимое международное событие, что впервые пройдет в стенах Большого театра, — это знаменитый вокальный конкурс Пласидо Доминго «Опералия», который возвращается в Россию спустя 10 лет.

Руководитель Большого балета Махар Вазиев всегда акцентирует внимание на том, что балетная труппа театра самодостаточна и в приглашенных солистах не нуждается. Опера же, конечно, ждет звезд. В нынешнем сезоне обещаны выступления Анны Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдара Абдразакова и Юсифа Эйвазова, который в ансамбле с Анной Нечаевой, Владиславом Сулимским и Игорем Головатенко как раз начинает 246-й сезон «Пиковой дамой», видно, все же в надежде обрести ее благосклонность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Урин, генеральный директор Большого Театра:

— В период пандемии мы пережили полтора очень непростых сезона. Спасибо огромное всем нашим коллегам за профессионализм, выдержку и терпение. Несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, мы не отменили ни одной премьеры — только перенесли на нынешний сезон две из них. Мы продолжали делать свое дело даже тогда, когда в зале было всего разрешенных 25 процентов зрителей.