Желтый — восторг: столичные психологи рассказали, как цвета влияют на наше настроение

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Мы привыкли видеть жизнь в ярких красках и порой не замечаем их влияния. Но если прислушаться к себе и обратить внимание на цвет, то можно заметить его силу. Как она проявляется, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Надежда Баскакова.

Выбрать свой цвет

Замечали, как осенью, гуляя по лесу, получаешь грандиозное впечатление от того, что тебя окружает пламя красного, оранжевого, желтого, золотого и медного окраса? Эта пора характеризуется общим снижением эмоционального фона, но такие активности способны поднять настроение, разбудить творческое начало.

— Предпочтение определенного оттенка несет вполне конкретную информацию. Может сказать о том, какое у нас психологическое состояние, о чем мы мечтаем, как себя воспринимаем, в чем нуждаемся, — рассказывает психолог.

Значение цвета:·

— красный — сила воли, любовь, активность, бодрое настроение;

— оранжевый — поднимающий настроение, радость;

— желтый — восторг, интерес;

— зеленый — уравновешенность, стабильность;

— голубой — легкость, свобода, общительность;

— синий — ответственность, удовлетворенность, уверенность, благожелательность;

— фиолетовый — ностальгия, грусть.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Радуга на тарелке

Начиная с августа, природа дарит много плодов: в садах зреют фрукты, на огородах — овощи. Каждый из них имеет свой определенный цвет, а некоторые представляют целую гамму. Например, горький перец всегда красный, а вот сладкий встречается и красный, и желтый, и оранжевый, и зеленый. Общепринято считать, что каждый цвет сам по себе обладает определенным психологическим качеством и оказывает на психику некоторое воздействие:

— холодные и пастельные — успокаивают;

— теплые и яркие — возбуждают и активизируют.

Мы воспринимаем краски с помощью зрения, но также это свойство может возбуждать и другие органы чувств — осязание, слух, вкус и обоняние. Такая стимуляция способствуют выработке гормонов, которые помогают управлять необходимыми функциями организма — например, сном, обменом веществ и даже аппетитом.

Накрывая обеденный стол, мы можем, при помощи языка чувств и символов выбрать для себя продукты, используя метод цветовых предпочтений. Оттенок продукта становится для нас ресурсным для саморегуляции психического состояния, повышая стрессоустойчивость к изменениям в жизни.

— Цветотерапия — один из перспективных и действенных методов оздоровления. В мозге человека есть участок, отвечающий за расшифровку только цветовой информации. Мрачные тона посылают слабые импульсы нашей эндокринной системе, в результате этого снижается уровень активности внутренних процессов, — отмечает психолог.

Ближайший вебинар «Психология цвета. Как цвета влияют на человека» состоится 17 сентября в 15:00.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского телефона) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Все подробности на сайте www.msph.ru.