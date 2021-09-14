Китайские автомобили: как выбрать

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Многие люди, только получившие водительские права, как правило, знают, какой именно автомобиль они хотят приобрести. Кто-то обращает внимание на стоимость будущего «железного коня», кто-то на удобство в вождении, а кто-то на престижность марки. Однако есть и те, кто теряется среди большого количества автомобильных брендов и не знает, как правильно выбрать свою первую машину. Многим новичкам советуют приобретать китайские автомобили.

Причины купить китайскую машину

Современный дизайн. Китайские производители умело копируют дизайн, поэтому если нет возможности приобрести автомобиль европейской или японской марки, можно подобрать похожую модель среди машин из Поднебесной. Небольшая стоимость. Многих это пугает, поскольку они считают, что производители экономят на деталях и расходных материалах. Однако это не совсем так — причина низких цен в дешевой рабочей силе. Доступные запчасти. В Китае на сегодняшний день производится большое количество товаров, в том числе запасные детали для автомобилей. Запчасти для китайских машин недорогие и, как правило, оригинальные. Заказать их тоже не составит большого труда. Широкая дилерская сеть. С каждым годом даже в небольших российских городах появляются представительства, не говоря уже о Москве, в которой есть, например, дилер Чанган. Начинающий водитель при покупке китайского авто может рассчитывать на то, что дилер с гарантийным или постгарантийным обслуживанием будет где-то рядом. Приспособленность к российским погодным условиям. В китайских машинах есть вместительные багажники, подогрев руля, многие модели экономично расходуют топливо. Это является неплохим бонусом в пользу таких транспортных средств.

Кстати, о безопасности. Многие китайские бренды автомобилей ответственно относятся к этой сфере. У некоторых из них даже есть собственные лаборатории краш-тестов, на которых машины проверяются на различных покрытиях.

Особенности выбора китайского автомобиля

Если вы приняли решение купить автомобиль от китайского производителя, то стоит выбрать новое ТС. Это позволит на протяжении нескольких лет спокойно наслаждаться вождением и поездками, а не тратить время на ремонт в гараже или СТО. Машины с пробегом берут неохотно, поэтому есть вероятность продать свою «ласточку» сильно дешевле от ее изначальной цены.

Кроме того, покупать китайское авто лучше в крупном салоне. Не стоит совершать покупку без предварительного тест-драйва. Перед поездкой в салон можно посмотреть видео-обзоры или почитать комментарии текущих владельцев. Это позволит определиться с моделью. В этом поможет, например, источник light-auto.com.

Также обращать внимание лучше только на те бренды из Китая, которые уже успели зарекомендовать себя, причем не только в России, но и в мире.

Чек-лист по покупке первой китайской машины:

— выбирать безопасную машину с автоблокировочной системой тормозов, подушками и ремнями безопасности;

— учесть техническое обслуживание авто — лучше выбрать модель, которая не потребует больших финансовых вложений при ремонте или замене запчастей;

— выбирать авто малого или среднего размера — будет удобнее ездить в городе и проще привыкнуть к габаритам;

— отдать предпочтение модели с передним или полным приводом — такая машина хорошо передвигается по снегу и грязи с меньшим риском заноса;

— проверить историю машины и владельца, если модель с пробегом, во избежание неприятных моментов с органами власти.

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