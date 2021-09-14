Важен обмен опытом

Член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская (в центре), руководитель проекта «Пресса в образовании» Ирина Сидорова (слева от нее), ведущая Елена Плешивцева (справа) и гости клуба/ Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Клуб учителей открылся на базе нашей газеты в 2014 году. И с тех пор тесно сотрудничает с еще одним проектом — «Пресса в образовании».

С тех пор на базе нашего медиацентра проходят встречи, семинары и лекции для педагогов из Москвы. Ведь основная цель объединения — обмен опытом между специалистами.

— Мы всегда рады видеть новых гостей в нашем клубе и встречаться с его постоянными членами. Во время пандемии очные встречи преподавателей пришлось отменить, но в 2021 году мы вернулись к плановой деятельности, — рассказала руководитель проекта «Пресса в образовании» Ирина Сидорова.

Весной прошли первые встречи клуба после долгой разлуки. Организаторы решили обновить подход к проведению заседаний. Теперь каждая встреча клуба представляет собой интеллектуальную игру, где педагоги и методисты работают в командах, отвечают на сложные вопросы от ведущих экспертов и узнают что-то новое. Следить за играми можно на официальном сайте газеты «ВМ» vm.ru. Там же размещены записи уже прошедших заседаний.