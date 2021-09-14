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Мятная прохлада

Валентин Звегинцев

Сюжет: 

Еда
Общество
Мятная прохлада
Фото: Pixabay

Спросите любого врача-диетолога, что лучше всего пить в жару: лимонад, зеленый чай или квас. И он вам тут же ответит: конечно, воду! Простую негазированную воду. При этом не очень холодную, чтобы не простудиться. Но как бы там ни было, а против правды не пойдешь: вода, конечно, полезна, но безвкусна! И что делать? Ну, во-первых, ни в коем случае не покупать магазинные лимонады и соки. Там такое количество сахара и консервантов, что никакой пользы организму они не принесут.

Более того, они и от жажды не спасут. А во-вторых, приготовить прохладительные напитки можно и самим, при чем без особых трудовых затрат. И тогда вы будете уверены в качестве того, что пьете.

Настоящий квас

Не знаю, как вы, а я, например, не люблю покупной квас. Какой-то он не настоящий. Не живой, а химический. Тем не менее приготовить вкусный квас очень просто. Возьмите шесть ломтиков бородинского хлеба, нарежьте их на произвольные кусочки. Запекаем их в духовке до появления золотой корочки. Впрочем, если вы не уследили и сухарики подгорели, ничего страшного. Это потом положительно скажется на цвете кваса.

Далее берем большую емкость — лучше всего трехлитровую банку. Закладываем в нее сухари, 100 г сахара и горсть изюма. Заливаем теплой водой и настаиваем пару часов. Затем разводим чайную ложку дрожжей с ложкой сахара и водой, заливаем в банку и настаиваем сутки. Причем в тепле. Можно даже на солнце. Только обязательно накройте банку, чтобы в нее не попала пыль и насекомые, которых будет привлекать запах брожения. На следующий день тщательно все процеживаем, вновь накрываем банку и отправляем ее ровно на сутки в холодильник. Квас готов. Кстати, если покажется кисловатым, можете смело добавить еще немного сахара. Только не переборщите.

Мятная прохладаФото: Рixabay

Для пользы тела

И все-таки на одних напитках долго не протянешь. Организм рано или поздно потребует хоть немного, но подкрепиться. Но поскольку стоять у горячей плиты желания по-прежнему не появилось, приготовим простой и питательный напиток: смузи. Возьмите 500 мл нежирного кефира (тоже, кстати, великолепно освежает в жару), пару бананов, граммов 200 клубники или любой другой ягоды, несколько веточек сельдерея и, если задумали сделать совсем уж идеальный перекус, пять перепелиных яиц.

Бананы чистим и нарезаем, ягоды моем. Абсолютно все загружаем в блендер и перемалываем до однородности.Можно добавить щепотку корицы. Видите, как просто! И вкусно. Перед подачей — охладите, но недолго, поскольку измельченные фрукты-ягоды быстро теряют всю свою пользу.

Знаменитый тархун

Если увидите в магазине или на рынке эстрагон — хватайте не раздумывая и бегом домой — делать настоящий тархун. С тем, что продается в магазинах, и не сравнить!

Возьмите примерно полтора литра чистой воды, добавьте 100 г сахара и пучок мяты. Доведите воду до кипения и варите, пока все кристаллики сахара не растворятся.

Пока наш мятный сироп остывает, займемся эстрагоном: тщательно измельчим его и разомнем, добавив к траве сок из половинки лимона. Добавляем мятный сироп, перемешиваем и охлаждаем в холодильнике. Перед самой подачей добавляем немного газированной воды.

Обыкновенный лимонад

Никогда не доверяйте покупным лимонадам. Да вы и сами наверняка замечали, что они и не освежают, и не избавляют от чувства жажды. Скорее наоборот: чем больше пьешь, тем больше хочется. Приготовим напиток сами. Возьмите 150 г сахара и 200 мл воды.

Сварите сироп и остудите его. Два лимона (лимонад же!) и три апельсина тщательно вымойте и выжмите сок. Еще по одному лимону и апельсину просто нарежьте дольками. Сок смешайте с сиропом, добавьте 2 л холодной воды, немного мяты и сезонных ягод, которые тоже порежьте. Дайте лимонаду настояться не больше часа — готово!

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