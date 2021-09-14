Владимир Путин присвоил почетные звания и госнаграды выдающимся журналистам

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания и государственные награды нескольким выдающимся журналистам.

В соответствии с официальным указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации представителей средств массовой информации» награждены семеро профессионалов своего дела.

За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почетное звание заслуженный журналист Российской Федерации присвоено Любови Кочневой, Юлдуз Крепостиной, Александру Левину, Рашиде Магадеевой.

Медалью Пушкина наградили Малити Франеву, орденом Почета — Евгению Жукунову. А ордена Дружбы удостоился Александр Куприянов.

Первый секретарь Союза журналистов России Людмила Щербина отметила, что все журналисты, которые получили государственные награды и звания, достойны уважения и признания.

— Любая награда — это лишь малая толика всеобщего признания. Мне кажется, этим до конца невозможно оценить труд наших талантливых коллег. Журналистика — это одна из самых сложных и опасных профессий, существующих в нашем обществе. Так что я хочу пожелать всем причастным к этому делу дальнейших творческих успехов. А еще я надеюсь, что у них в ближайшем будущем будет еще больше разных наград, — поздравила своих коллег Людмила Щербина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

— Абсолютно все награды журналистская общественность восприняла, конечно, с большой радостью. Мне хочется отметить Александра Куприянова, который удостоен ордена Дружбы. Наш коллега, безусловно, достоин награды. Очень рад за Александра Левина — председателя свердловского Творческого союза журналистов, который получил звание заслуженного журналиста РФ. Поздравляю!