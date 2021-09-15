Тайны подводного мира: плюсы домашнего аквариума и особенности ухода

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Домашний аквариум — это наилучший релакс, отвлекающий от суеты и навевающий мечты об экзотических островах. Но чтобы его обитатели радовали хозяев как можно дольше, эксперты портала hvost.news рекомендуют соблюдать определенные правила.

Для начала необходимо установить аквариум на хорошо освещенном участке, но так, чтобы прямые солнечные лучи на него не падали. Иначе вода будет нагреваться и провоцировать колебание температур, что может навредить рыбам. Да и водоросли так растут быстрее.

Важно, что аквариум изначально устанавливается пустым! Для страховки от повреждений под него подкладывается ровный лист пенополистирола. Затем его нужно заполнить обычной водой до половины, дать ей отстояться. Также надо поставить фильтры для течения и аэрации.

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Когда камушки, галька и прочие декорации (купленные в специализированном магазине), в которых рыбешки, как правило, прячутся и отдыхают, будут помещены в аквариум, можно добавить еще немного воды. Идеально, когда вода держится на уровне пяти сантиметров от верхнего края стенки.

Кроме того, в аквариуме обязательно должны присутствовать съедобные и несъедобные, насыщающие воду кислородом, растения. Комфортная температура для морских и тропических рыб — плюс 22–24 градуса, холодноводных — 15–20 градусов. То есть потребуется нагреватель и термометр. Ни в коем случае нельзя допускать колебаний температуры выше пяти градусов! Это буквально вопрос жизни и смерти.

Воду нужно менять каждую неделю, но не всю, а лишь четверть. В случае сильных загрязнений можно поменять 1/3 воды, промыть оборудование и фильтр. Следует также отслеживать содержание аммиака и нитратов в воде.

Только когда вода отстоится 3–4 дня, в нее можно помещать рыбу. Но не сразу! Пакет с рыбой, принесенный из магазина, нужно на полчаса поместить в аквариум для адаптации, а затем запустить в этот пакет чуть-чуть аквариумной воды, и лишь потом уже выпустить рыбу в новый дом. Чтобы активные рыбы не выпрыгивали из него, подойдет крышка, но обязательно следует оставлять щель для доступа воздуха. Среда в аквариуме окончательно устоится через 2–3 недели, позже нормализуется количество бактерий. Это будет настоящий праздник для глаз и для души — подводный мир, сотворенный своими руками.

В современном мире, когда каждый из нас испытывает недостаток свободного времени, все более популярным решением становятся простые в использовании аквариумные комплексы. Они уже укомплектованы встроенными фильтрами и системой освещения. Человеку нужно лишь менять картридж фильтрации раз в 3–4 недели. Лидером среди таких аквариумов является комплекс TETRA Cascade Globe White объемом 6,8 литра. Аквариум не занимает много места и удобен для содержания петушков или золотых рыбок.

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

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