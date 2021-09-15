Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Видеоигры воспитают хама

Елена Соловей

Общество
Видеоигры воспитают хама
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

О вторник, 14 сентября, команда сайта Buzz Bingo сообщила о результатах исследования: сколько матерятся участники видеоигр. Оказалось, что скорость нецензурной лексики может достигать 584 слов в час.

Авторы публикации утверждают, что прослушали 15-минутные отрывки из сотни трансляций общей длительностью порядка 25 часов. Выбирались стримеры наиболее популярных в августе 2021 года игр, а также тех, которые вышли недавно.

Выяснилось, что больше всего матерятся любители поиграть в «стрелялки». Они могут за 15 минут произнести 146 ругательств, то есть 584 в час. Меньше всего матерятся играющие в стратегии, гонки, фэнтези и имитацию видов спорта.

КСТАТИ

По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался всего на третьем месте в мире. Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте находится голландский.

Читайте также:
ненормативная лексикаисследованиевидеоигры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте