Видеоигры воспитают хама

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О вторник, 14 сентября, команда сайта Buzz Bingo сообщила о результатах исследования: сколько матерятся участники видеоигр. Оказалось, что скорость нецензурной лексики может достигать 584 слов в час.

Авторы публикации утверждают, что прослушали 15-минутные отрывки из сотни трансляций общей длительностью порядка 25 часов. Выбирались стримеры наиболее популярных в августе 2021 года игр, а также тех, которые вышли недавно.

Выяснилось, что больше всего матерятся любители поиграть в «стрелялки». Они могут за 15 минут произнести 146 ругательств, то есть 584 в час. Меньше всего матерятся играющие в стратегии, гонки, фэнтези и имитацию видов спорта.

КСТАТИ

По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался всего на третьем месте в мире. Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте находится голландский.