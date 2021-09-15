У Монро проблемы с НЛО: мир обсуждает новую версию смерти голливудской звезды

Кадр из фильма «Ниагара», 1953

Во вторник, 14 сентября, британский писатель Ник Редферн заявил, что в смерти голливудской дивы Мэрилин Монро задействованы инопланетяне. «Вечерняя Москва» разбиралась в альтернативных версиях ухода из жизни звезды экранов.

По официальной версии, киноактрису нашли мертвой в ее доме в Брентвуде. Полиция пришла к выводу, что это было самоубийство. Однако писатель Ник Редферн уверен, что не все так просто. По его мнению, агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) убили актрису.

Автор убежден, что самоубийство было подстроено. А причина в том, что тогдашний президент США Джон Кеннеди во время романа с Мэрилин Монро случайно рассказал ей о документах, подтверждающих, что на территории штатов разбилось несколько инопланетных кораблей. А технологии и тела пришельцев исследовались на секретных военных базах. За рубежом вокруг теории разгорелась оживленная дискуссия.

— Уже давно пора поставить точку в этом вопросе, — комментирует «Вечерке» президент ассоциации «Протоистория» Николай Субботин. — Военные силы США признали существование Аэрокосмических неопознанных явлений — такое название они придумали. А совсем недавно были рассекречены документы ЦРУ. Из них следует, что военное ведомство США в прошлом веке поручило частной компании исследовать некие артефакты. Они их называют метаматериалы. И это, очевидно, не технологии людей. Таким образом можно сделать вывод, что НЛО на территории США падали. И американцы изучали их.

А значит, и теория насчет гибели Монро небезосновательна. К слову, существуют и другие версии причины гибели актрисы. По одной из них, ее убили члены мафии. И сделали они это по заказу семьи Кеннеди.

— Причиной могли стать непростые отношения между актрисой и двумя братьями — президентом Джоном Кеннеди и генеральным прокурором Робертом Кеннеди, — поясняет «Вечерке» военный историк Евгений Кротов.

Еще одно предположение выдвинул писатель Дональд Спото в 1993 году. Он считает, что Мэрилин солгала врачам о своем лечении, в результате чего ей выписали неправильную дозу лекарств.

Одной из первых возникла теория о том, что актрису убили из-за того, что она посещала бывшего президента Кубы Фиделя Кастро. Якобы Монро могла передать коммунистам тайны США, которые вызнала у братьев Кеннеди. Поэтому ее устранили агенты ЦРУ.