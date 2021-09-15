Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог рассказала, какие деревья принесут удачу знакам зодиака

Анна Ковалева

Алена Прокина

Общество
Астролог рассказала, какие деревья принесут удачу знакам зодиака
Девушка в березовой роще / Фото: Pixabay

Отпраздновать российский День леса можно не только походом на прогулку, но и энергетической подпиткой от своего дерева. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина узнала у астрологов, кому из знаков зодиака стоит прильнуть к березе, кого напитает силами вяз и утешит сосна.

Овен

Овнам справляться со своими эмоциональными нагрузками и постоянными встрясками поможет орешник — он уберет все негативные мысли. Клен защитит от негативных воздействий окружающих, вселит оптимизм и настроение на победу. А дуб притянет в жизнь Овна друзей и хорошую атмосферу дома.

Телец

Для Тельцов важны финансы. Уберечь и приумножить их поможет вишня. Она спрячет деньги от мошенников и вдохновит на новые источники заработка. Каштан настроит на покорение вершин и стабильное состояние. А жасмин привлечет в жизнь Тельцов настоящую любовь и мощную жизненную энергию.

Близнецы

Для Близнецов лучшая подруга — береза. Она стимулирует интеллектуальную деятельность, наделяет мудростью. Ясень поможет справиться с повышенной критичностью к себе, позволит увидеть свою красоту и силу. А фиговое дерево раскроет новые скрытые таланты в Близнецах, подарит идеи для развития и осмысления.

Рак

Олива поможет Ракам распрощаться с нежелательными людьми в окружении — предателями и лжецами, убережет от неприятностей. Яблоня способна исцелить Рака от душевных терзаний, дать невероятный прилив сил, вдохновения — стресс исчезнет в никуда. А вяз убережет от проколов в финансовой сфере и поможет с рывком в карьере.

Лев

Энергетической палочкой-выручалочкой для Львов является кипарис. Он быстро приводит мысли в порядок, дает подзарядку. Тополь привлекает в жизнь Льва хороших и очень интересных людей, которые могут сыграть большую роль в их жизни. А каркас эффективно помогает исполнению мечтаний Льва.

Дева

Ольха способна привлечь в жизнь Дев большую удачу и позитивное отношение к людям. Ива придает действиям Девы решительности — сомнения уходят, а план действий становится ясным. Липа также привлечет доброжелателей к Деве и поможет реализовать идеи.

Астролог рассказала, какие деревья принесут удачу знакам зодиакаФото: Pixabay

Весы

Весам отлично подойдут обереги и талисманы из рябины от сглаза, порчи и всякого негатива. Она же привлечет удачу в карьере. Клен помогает Весам справиться с грустью и неприятностями, появляется оптимизм и спокойствие на душе. А орешник убережет от нервных срывов.

Скорпион

Калина способна сделать Скорпиона более мягким к людям, менее критичным. Дуб защитит от болезней, в том числе душевных расстройств, привлечет удачу и стабильность. Каштан также укрепит здоровье, нервную систему, а еще обострит интуицию.

Стрелец

Граб сделает из ветреных Стрельцов дисциплинированных людей, настроенных на личные достижения и успех. Слива придает силы, с ней Стрельцы могут преодолеть любые душевные кризисы и выйти на новый уровень. Кроме того, слива защитит от неудач и недругов. А бук принесет денежки и повышение.

Козерог

Яблони способны смягчить постоянно сосредоточенных Козерогов, сделать человечнее и душевнее. Вяз отлично спасает от меланхолии и застоя в отношениях с любимым человеком и близкими. А дуб напитает мощной энергией и покажет Козерогам путь, куда стоит двигаться дальше.

Водолей

Водолеев наделит уникальной способностью убеждать людей и не проигрывать в спорах амулет из вяза. Кипарис изменит отношение Водолеев к происходящему и поможет увидеть новые источники вдохновения. А тополь избавит от тревоги, поможет сконцентрироваться на делах.

Рыбы

Рыбам в любви поможет липа — амулет из нее привлечет нужного человека, избавит от меланхолии и грусти. Ива способна пробудить в Рыбах дар экстрасенсорики, напитать мощной позитивной энергией. А береза принесет вдохновение.

Читайте также:
деревьяГороскопыПраздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте