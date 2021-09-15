Астролог рассказала, какие деревья принесут удачу знакам зодиака

Девушка в березовой роще / Фото: Pixabay

Отпраздновать российский День леса можно не только походом на прогулку, но и энергетической подпиткой от своего дерева. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина узнала у астрологов, кому из знаков зодиака стоит прильнуть к березе, кого напитает силами вяз и утешит сосна.

Овен

Овнам справляться со своими эмоциональными нагрузками и постоянными встрясками поможет орешник — он уберет все негативные мысли. Клен защитит от негативных воздействий окружающих, вселит оптимизм и настроение на победу. А дуб притянет в жизнь Овна друзей и хорошую атмосферу дома.

Телец

Для Тельцов важны финансы. Уберечь и приумножить их поможет вишня. Она спрячет деньги от мошенников и вдохновит на новые источники заработка. Каштан настроит на покорение вершин и стабильное состояние. А жасмин привлечет в жизнь Тельцов настоящую любовь и мощную жизненную энергию.

Близнецы

Для Близнецов лучшая подруга — береза. Она стимулирует интеллектуальную деятельность, наделяет мудростью. Ясень поможет справиться с повышенной критичностью к себе, позволит увидеть свою красоту и силу. А фиговое дерево раскроет новые скрытые таланты в Близнецах, подарит идеи для развития и осмысления.

Рак

Олива поможет Ракам распрощаться с нежелательными людьми в окружении — предателями и лжецами, убережет от неприятностей. Яблоня способна исцелить Рака от душевных терзаний, дать невероятный прилив сил, вдохновения — стресс исчезнет в никуда. А вяз убережет от проколов в финансовой сфере и поможет с рывком в карьере.

Лев

Энергетической палочкой-выручалочкой для Львов является кипарис. Он быстро приводит мысли в порядок, дает подзарядку. Тополь привлекает в жизнь Льва хороших и очень интересных людей, которые могут сыграть большую роль в их жизни. А каркас эффективно помогает исполнению мечтаний Льва.

Дева

Ольха способна привлечь в жизнь Дев большую удачу и позитивное отношение к людям. Ива придает действиям Девы решительности — сомнения уходят, а план действий становится ясным. Липа также привлечет доброжелателей к Деве и поможет реализовать идеи.

Фото: Pixabay

Весы

Весам отлично подойдут обереги и талисманы из рябины от сглаза, порчи и всякого негатива. Она же привлечет удачу в карьере. Клен помогает Весам справиться с грустью и неприятностями, появляется оптимизм и спокойствие на душе. А орешник убережет от нервных срывов.

Скорпион

Калина способна сделать Скорпиона более мягким к людям, менее критичным. Дуб защитит от болезней, в том числе душевных расстройств, привлечет удачу и стабильность. Каштан также укрепит здоровье, нервную систему, а еще обострит интуицию.

Стрелец

Граб сделает из ветреных Стрельцов дисциплинированных людей, настроенных на личные достижения и успех. Слива придает силы, с ней Стрельцы могут преодолеть любые душевные кризисы и выйти на новый уровень. Кроме того, слива защитит от неудач и недругов. А бук принесет денежки и повышение.

Козерог

Яблони способны смягчить постоянно сосредоточенных Козерогов, сделать человечнее и душевнее. Вяз отлично спасает от меланхолии и застоя в отношениях с любимым человеком и близкими. А дуб напитает мощной энергией и покажет Козерогам путь, куда стоит двигаться дальше.

Водолей

Водолеев наделит уникальной способностью убеждать людей и не проигрывать в спорах амулет из вяза. Кипарис изменит отношение Водолеев к происходящему и поможет увидеть новые источники вдохновения. А тополь избавит от тревоги, поможет сконцентрироваться на делах.

Рыбы

Рыбам в любви поможет липа — амулет из нее привлечет нужного человека, избавит от меланхолии и грусти. Ива способна пробудить в Рыбах дар экстрасенсорики, напитать мощной позитивной энергией. А береза принесет вдохновение.