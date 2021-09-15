«Хочу снова стать отцом»: Алексей Кортнев — о музыке и жизненных ценностях

Актер Алексей Кортнев во время предпремьерного показа научно-фантастического музыкального спектакля Максима Виторгана «В городе Лжедмитрове» на сцене ДК им. Зуева / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Группа «Несчастный случай» отмечает свое 38-летие. Накануне этого события фронтмен коллектива Алексей Кортнев представил проект «Музфак». Музыкант рассказал «Вечерней Москве» о его создании, а также о секретах многолетнего счастливого брака и отцовстве.

— Алексей, расскажите о вашем новом проекте.

— Проект «Музфак» был придуман мною полгода назад для того, чтобы разнообразить жизнь группы «Несчастный случай». Вместе с моим другом, историком Михаилом Чумаловым, мы развили идею: вначале идет короткий рассказ о песнях, а потом их исполнение. Это новый формат, предназначенный для популярного интернет-канала. В отличие от телевизионной программы интернет не имеет четкого временного лимита. В остальном это полноценная телепрограмма, снятая по законам жанра. В ней «сталкиваются» разные песни советской эпохи. Первые пять выпусков уже вышли в апреле, а премьерные пять можно будет посмотреть этой осенью. В каждой программе две песенки — одна официальная: музыка члена Союза композиторов, слова — члена Союза писателей.

Другая — альтернативная, из-под нецензурной культуры — бардовской, блатной, ресторанной или какой-то дворовый романс. Фишка в том, чтобы композиции были подобраны на одну тему, например космос или футбол. Когда возникают разновекторные песенные пары, то происходит накал страстей. Это круто. С большим энтузиазмом за проект взялся Валдис Пельш и наш четвертый участник — Василий Соловьев-Седой (младший) — внук прославленного советского композитора.

— Музыка прошлого века по-прежнему актуальна?

— Я считаю, что музыка прошлого века не потеряла свою актуальность и сегодня. Она пользуется особой популярностью в России. «Старые песни о главном» вышли в эфир двадцать лет назад. С тех пор никто ничего нового не придумал. На всех новогодних программах звучат советские песни и очень редко какие-то новинки. Это печальная тенденция. Я хотел бы, чтобы это было не так, но увы. Так происходит и в кино: все знаменитые фильмы о подвигах и достижениях были сняты в советское время, и в том числе о самом Советском Союзе.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев во время выступления на концерте, посвященном 35-летию коллектива, в концертном зале «Крокус Сити Холл» / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

— Представляя вас, можно говорить, что вы музыкант, композитор, артист театра, кино, телеведущий, журналист, копирайтер и даже математик — у вас очень широкий круг интересов. Какое из этих занятий вам наиболее близко?

— Вряд ли меня можно назвать математиком или журналистом. Журналистика — великая профессия, к которой я, к сожалению, не имею отношения. Я вел телепрограмму «Ночной экспресс», но тексты и вопросы для интервью мне готовили редакторы — очень грамотные и квалифицированные журналисты. А я был лишь «говорящей головой». Мое призвание — это музыка, стихосложение и все, что с ними связано. Прежде всего это, конечно, группа «Несчастный случай». Все проекты, которые мы делали — музыкальные спектакли, фильмы, программы, — базировались на музыке.

— В какой области вы еще себя не реализовали?

— У меня так и не получилось пока написать ни один большой сценарий. Однажды ко мне пришел мой друг Максим Виторган. Ему предложили написать сценарий для мистического триллера. Максим предложил мне поработать над ним в соавторстве. Но у нас ничего не получилось. Целый месяц мы исправно трудились и пытались его написать, но усилия не увенчались успехом. И дело было не в отсутствии вдохновения. Я тогда еще раз убедился, что мое призвание — это песни. Когда стих и музыка пишутся на одном дыхании.

Сооснователь группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев во время пресс-конференции, посвященной 35-летию рок-группы / Фото: Николай Галкин / ТАСС

— Многодетный отец — это счастье? Профессия? Или что-то другое?

— В первую очередь это, конечно, огромное счастье. Я очень рад тому, что у меня пятеро детей. У них у всех свои проблемы, свои интересы, но я им нужен, и это главное. Для меня до сих пор загадка: как получилось так, что я стал многодетным отцом! (Смеется.) Я рос единственным ребенком в семье и чувствовал себя очень хорошо. Тем не менее, если случится так, что у нас с моей любимой женой Аминой Зариповой (чемпионка мира по художественной гимнастике, тренер. — «МВ») будет еще ребенок, то я буду этому очень рад.

— В чем секрет вашего многолетнего брака?

— Мы с моей женой, которая вырастила олимпийских чемпионов, — люди, увлеченные каждый своим делом. У нас нет свободного времени на выяснение отношений и придирки друг к другу. Зато всегда есть чем поделиться. Это очень оздоровляет семейную атмосферу. За время вынужденной изоляции в прошлом году Амина вышла на новый уровень. Она тренировала девушек онлайн и записала видеоуроки для своих учеников из разных стран мира. Эти уроки пользуются популярностью не меньше, чем ее обычные тренировки.

— Прошлый год был непростым для всех. Как трудности повлияли на вас?

— У нас с группой «Несчастный случай» не было концертов полгода. Были какие-то подработки и онлайн-выступления, но это никогда не сравнится с выступлением на публику. «Концерт на кухне» перед смартфоном, без зала, вызывает очень мучительное и тоскливое ощущение…

Странно заканчивать выступление без аплодисментов и отыгрывать эмоции, глядя в камеру смартфона. Зато мы сделали несколько проектов, которые пользовались большим спросом в интернете. Мы снимали клипы на смартфон в домашних условиях. Пели свои и чужие песни и частушки о коронавирусе. Но при этом ничего, что могло бы иметь творческое продолжение, не случилось. Проект «Музфак» возник уже в постковидный период. Много свободного времени не стало стимулом для написания песен. Наверное, я привык творить в условиях ограниченного времени.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев во время выступления на рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово / Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

— Какие музыкальные тенденции пришли в новое время? О чем поют?

— Поют о несчастной любви и внутренних переживаниях. Самое главное музыкальное событие года — выход нового альбома Земфиры. А она поет только об одном: только о себе, а ковида нет и в помине. Это по-прежнему самый актуальный тренд.

ДОСЬЕ

Алексей Кортнев родился 12 октября 1966 года в Москве. Учился в английской спецшколе. Был отличником и чемпионом Октябрьского района столицы по волейболу. В седьмом классе увлекся музыкой и написал свои первые песни. В 1983-м вместе с Валдисом Пельшем создал дуэт «Несчастный случай», который вскоре превратился в группу с одноименным названием.

Песня о Москве на века

Алексей Кортнев — автор как минимум десятка песен из репертуара группы «Несчастный случай», которые знает и любит публика. Сам же он считает, что именно две песни, которые он написал, обязательно останутся в памяти поклонников российской эстрадной музыки. Это «Песня о Москве» и смешной рок-н-ролл «Что ты имела в виду?» На концертах люди разных возрастов чаще всего подпевают артисту именно эти шлягеры.

Не верит в случай

Несмотря на то, что уже несколько десятилетий Алексей Кортнев — фронтмен группы «Несчастный случай», сам он в случайности не верит. Алексей считает, что все в жизни закономерно и является последствием поступков. Так же, как герой романа «80 дней вокруг света» Филеас Фогг, он считает, что «жизнь — цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не придавать значенья».

Домашний зоопарк

В семье Кортневых живут четыре собаки и три кота. Причем две собаки дворянской породы: одного подбросили к забору загородного дома, другого щенка Алексей забрал из приюта. Они вместе со сторожем — немолодой овчаркой — живут во дворе. А в самом доме проживает лабрадудль — это новая, но уже очень популярная порода — помесь лабрадора-ретривера и пуделя, выведенная в Австралии. Коты также сами пришли в гости к Кортневым и остались там. Собаки и кошки живут в мире и согласии, как и положено членам большой и дружной семьи. Всем обитателям дома хватает еды, внимания и любви.

Любитель гольфа

Дом в Подмосковье, в котором живет Алексей Кортнев, окружают поля для гольфа. В этом году он планирует провести отпуск, совершенствуя свои навыки игры в гольф.