Примерим ностальгию: собираем осенний гардероб по модным тенденциям

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Осень — это не только похолодание и дожди, но и отличный повод обновить гардероб. Тем более выглядеть стильно в этом сезоне не так уж сложно. «Вечерняя Москва» узнала у звездного стилиста Владислава Лисовца, как москвичам утеплиться по последним модным трендам.

Прошлой осенью в тренде был гранж 1990-х, спортивный стиль. В этом году возвращается мода 1970-х.И здесь совсем наоборот! Никакой спортивной одежды и обуви. Даже кроссовки убирайте подальше, в шкаф. Слушайте песни группы «Роллинг Стоунз» и вдохновляйтесь атмосферой 1970-х.

А это всегда легкая небрежность в образе. Быть целиком нарядным уже не в моде. Обязательно разбавляйте свои идеальные образы простой, обычной вещью. В тренде — мягкие ткани и осенние цвета: бордовый, зеленый, голубой, синий. На пике популярности — фиолетовый. Его может быть много в одном образе.

Мужчинам бы посоветовал смотреть фото 1970-х и вдохновляться тем стилем. В тренде образ инженера с высшим образованием из того времени. Все с такой же легкой небрежностью. И никаких стрижек с выбритыми висками. Не модны и «солдатские». Этой осенью для мужчин актуальны обычные, классические стрижки.

Приталенный плащик

Плащи оверсайз (свободные. — «МВ») лучше отложить в этом сезоне. В тренде — приталенные модели. Возьмите плащ на размер больше, так вещь будет лучше сидеть.

Два вида

Девушкам лучше выбирать слегка приталенные модели пиджаков. Длина не должна быть средней: или укороченные, или удлиненные модели. Мужчинам также стоит отказаться от пиджаков оверсайз и вернуться к слегка приталенным моделям. Лучше подбирать пиджак на размер больше, чтобы лучше сидел. А также парням стоит обратить внимание на модели с широкими плечами — вшитыми плечиками.

Как у бабушки

Вельвет и бархат — в тренде. Мягкие ткани вернулись к нам из эпохи 1970-х. Вельветовыми могут быть брюки, пиджаки, платья и любые другие предметы гардероба.

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Забавные рисунки

Принты можно выбирать самые необычные. Даже сумасшедшие мультяшные рисунки на одежде — тренд.

Баул место рюкзака

В моде винтажные сумочки и большие баулы — шоперы. Последними, кстати, можно выгодно разбавить нарядный образ. Ведь помним: нарядным целиком быть не в моде! Все как в 1970-е годы. Обратите внимание, что рюкзаки этой осенью уже неактуальны.

Любое, кроме бежевого

Свободное пальто уже не в тренде. Обратите внимание на слегка приталенные модели, с поясом и большими накладными карманами. Стилисты не рекомендуют брать бежевое пальто — их и так слишком много в городе. Лучше присмотреть что-то необычное и при этом практичное. Интересны модели в крупную или мелкую клетку. Мужчинам стоит обратить внимание на модели до колена или ниже икр.

Высокая посадка и клеш

Зауженные брюки уже неактуальны. В моде — широкие и свободные. Девушкам стоит присмотреться к моделям клеш — они снова в тренде. Посадка брюк и джинсов должна быть высокой, на талии. Актуальны снова «варенки», такие же, как были в моде в 1970-е годы. Мужчинам также лучше отказаться от зауженных джинсов и брюк — это моветон.

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Нетленка клетка

Клетчатые рубахи — обязательная вещь для осеннего гардероба. И для женщин, и для мужчин одежда в клетку будет актуальна в этом сезоне. У девушек выбор побольше: они могут даже заглянуть в мужской отдел и подобрать там себе более свободную рубашку.

Приятный глянец

Лаковые глянцевые вещи снова в тренде. Лаковыми могут быть ботинки, сумки и даже плащи.

Очки покрупнее

С диоптриями или «нулевки» — любителям очков понравится осенний ассортимент. В тренде — массивные модели, с большой широкой оправой.

Полосатое настроение

А для тех, кому надоела клеточка, есть отличный вариант — полосатые рубашечки. Выглядят такие вещи свежо и небанально.

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Уютные свитеры

Свитер должен согревать. Поэтому все, что выглядит достаточно теплым, в тренде. Выбирайте модель с высоким свободным горлом. В таком свитере приятно и уютно скрываться от холодного ветра с чашечкой кофе в любимом кафе.

Еще больше кожи

Этой осенью актуальны брюки и куртки, выполненные из кожи или ее заменителя — экокожи. Замша также может смотреться как вельвет.

Полосатое настроение

А для тех, кому надоела клеточка, есть отличный вариант — полосатые рубашечки. Выглядят такие вещи свежо и небанально.

Фото: Pexels

Элегантная обувь

Кроссовки, как мы помним, уже пылятся в шкафу! В тренде — элегантная обувь. Туфли, ботинки с невысоким квадратным каблуком — отличный вариант для девушек. Мужчинам тоже стоит обратить внимание на классические туфли и ботинки. Для женщина и для мужчин актуальны модели с острым и квадратным носом.

Всем по цепочке

Этой осенью и зимой в моде будут довольно непривычные аксессуары. Это шляпы и балаклавы. А еще можно смело доставать свои старые украшения, которые были в моде в начале 2000-х годов: подростковые яркие пластиковые браслеты и серьги. На пике популярности — аксессуары с цепями или жемчугом. Из теплых атрибутов осени в моде гетры и высокие носки с яркими рисунками. Вместо тонких ремней выбирайте бандажные пояса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Лебедева, стилист, историк моды:

— Читателям «Вечерки» я бы порекомендовала шахматный принт. Это последнее видение модельеров. Достаточно купить шарф в черно-белую клеточку, и вы на коне! Также в тренде этой осенью будут косынки. Еще один актуальный тренд — стеганая верхняя одежда: пальто, куртки, жилетки. Жилетки, кстати, снова в тренде. Их даже можно надевать сверху на куртку или пальто. И конечно, в моде — искусственный мех. Экологичный, безопасный и недорогой.