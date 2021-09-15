Тренируем оборону: после переговоров Путина и Лукашенко начались совместные российско-белорусские учения

Фото: Минобороны РФ

В России и Белоруссии до 16 сентября проходят стратегические учения «Запад-2021». Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал «Вечерней Москве» задачи и смысл этих маневров.

Хотя учения и начались сразу после встречи президентов России и Белоруссии, следует помнить, что их планировали заранее, подчеркивает эксперт.

— Это совпадение. Но безусловно, там решаются вопросы безопасности Союзного государства: отрабатываются совместные действия группировок войск на западном направлении с целью обеспечить безопасность России и Белоруссии в оборонительных операциях, — напомнил военный обозреватель.

Самое главное оружие, которое испытывают на нынешних маневрах, широкой общественности не покажут.

— Демонстрируют внешний антураж. А самое главное — это система боевого управления, которая позволяет осуществлять совместное применение войск: действия беспилотников, авиации, систем ПВО, штурмовых групп и так далее. Вот это и есть самое важное. Но, во-первых, это закрытая тема. А во-вторых, она не столь зрелищна, как, например, боевые роботы или реактивные системы залпового огня.

Аналитик скептически оценил вероятность провокаций Запада.

— Будет лишь истерия. Но критика — это косвенное признание наших возможностей. Белоруссия — союзник России. В прошлом году мы видели там сложную ситуацию: помимо попыток госпереворота, активно использовались внешние методы. В частности, на границах с Белоруссией была сосредоточена военная группировка НАТО, которая была готова перенести боевую активность на территорию Белоруссии. Таков был фон. Нынешними учениями мы подчеркиваем, что Москва и Минск вместе и действуют плечо к плечу, — заключил эксперт.