Всему двору на зависть: девять лет назад с конвейера сошла последняя «четверка»

Фото: АГН Москва

Модель «Жигулей» ВАЗ-2104 сняли с производства 17 сентября 2012 года. «Вечерняя Москва» проследила развитие моделей этих машин.

История «Жигулей» началась с 15 августа 1966 года, когда был подписан контракт между главой концерна «Фиат» Джованни Аньелли и министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым о строительстве завода в Тольятти. Волжский автомобильный завод объявили комсомольской стройкой и сооружали ударными темпами.

Параллельно шли испытания «Фиат»-124. На полигон доставили три машины, но после езды они развалились — по кузову пошли трещины, отказали тормоза. Стало понятно, что для наших дорог машину надо дорабатывать.

В изначальную конструкцию было внесено более 800 изменений. После всех доработок машина потяжелела. Масса ВАЗ-2101 составила 945 килограммов.

Внешне ВАЗ и «Фиат» почти не различались. Но у советской машины в комплектацию входили насос, набор инструмента, банка краски для кузова и зеркало заднего вида на водительскую дверь. В итальянской — запаска, домкрат да баллонный ключ, чтобы снять колесо. Зато ремни безопасности спереди и сзади уже были установлены, а у нашей машины лежали в багажнике, устанавливать их водители должны были сами.

В народе первый массовый автомобиль окрестили «единичка», но уже к 80-м стали называть «копейка».

Фото: АГН Москва

ВАЗ-2101 «Копейка»

Выпускался с 1970 года. Двигатель верхневальный, усиленное сцепление, клиренс (дорожный просвет. — «МВ») 17 сантиметров. У авто было отопление, зеркало заднего вида, буксирные проушины, «клыки» на бамперах.

ВАЗ-2102 «Двойка»

Выпускался с 1972 года. Автомобиль с кузовом типа универсал с усиленной задней подвеской и раскладывающимся сиденьем. На авто установили 1,2-литровый двигатель в паре с четырехступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-2104 «Четверка»

Машина выпускалась с 1984 года. «Четверка» отличалась задней частью кузова, складывающимся задним диваном и топливным баком увеличенного до 45 литров объема. На «четверках» также впервые в отечественном автопроме был применен задний «дворник» с омывателем.

ВАЗ-2106 «Шестерка»

Серийно выпускался с 1976 года. Представлял собой модернизированную «трешку». Среди внешних изменений — бамперы, передняя облицовка, задние фары. У «шестерки» была иная отделка дверей, появилась кнопка включения «аварийки». С 1987 года начали устанавливать пятиступенчатую коробку передач.

Фото: unsplash

ВАЗ-2108 «Восьмерка»

Серийный выпуск переднеприводного авто начался в конце 1984 года. Первоначально покупателям предлагались «восьмерки» с 1,3-литровым мотором. Позднее силовой агрегат заменили 1,5-литровым в вариантах с карбюратором или системой впрыска.

ВАЗ-2109 «Девятка»

Начали выпускать в 1986 году. На переднеприводную машину устанавливался 1,3-литровый мотор, коробка передач была четырехступенчатой, а с 1989 года — пятиступенчатой. С 1990 года с конвейера начали сходить «девятки» с так называемым «длинным крылом» и иной решеткой радиатора.

Фото: unsplash

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1968 году журнал «За рулем» объявил конкурс на название для автомобиля. Подали много предложений, среди них «Фиалка», «Мемориал», «Перворожец», «Директивец». Выбрали название «Жигули» (так назывались горы недалеко от Тольятти), которое, по свидетельствам ветеранов ВАЗа, было предложено конструктором А. М. Черным.

Новые штрафы вступят в силу в 2022 году

Российских автомобилистов ждут новые штрафы в 2022 году. Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств готовит проект нового КоАП, в котором пропишут новые штрафы для водителей. Уже известно, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/час.

За шины, свет и другие неисправности. Штрафовать на 500 рублей будут за большее число технических нарушений. Причем В ГИБДД намерены расширить список неисправностей. Предполагается, что штрафы вступят в силу с 1 марта 2022 года.

За езду без техосмотра плата увеличится с 500– 800 рублей до 2000.

За езду без ОСАГО штрафовать начнут камеры, сумма та же — 800 руб лей.

Для пьяных водителей с детьми наказание останется прежним, за нетрезвую езду (штраф на 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года), но если в машине будут дети, наказание будет строже: 50 тысяч рублей и 3 года лишения прав.

За превышение средней скорости суммы штрафов останутся прежними (минимальный штраф за 20–40 км/ч: 500 рублей, максимальный за превышение на 80 км/ч и выше: 5 тысяч рублей), но оспорить их в суде будет невозможно.

За газоны, детские площадки и мойку во дворе. За мойку в неположенном месте: до 2 тысяч рублей, штраф за проезд и парковку на газоне: до 4 тысяч рублей, на детских и спортивных площадках: до 5 тысяч рублей.

Штраф за брошенный автохлам — до 3 тысяч рублей.