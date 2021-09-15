Добрались до госуслуг: как защитить свой аккаунт на портале

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Во вторник, 14 сентября, один из крупнейших банков сообщил о выявлении новой мошеннической схемы. Чтобы завладеть личными данными, аферисты стали представляться сотрудниками сайта госуслуг. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как защитить свой аккаунт.

Гражданину на телефон поступает сообщение о том, что его открепили от поликлиники. По «легенде», это все просто техническая ошибка, поэтому человеку нужно заново пройти регистрацию. Переходя по указанной в письме ссылке, человек оказывается на сайте-клоне портала госуслуг. Там, заполнив анкету и заново выбрав поликлинику, мошенники предлагали ему также оплатить пошлину. Таким образом они получали не только деньги, но еще и данные горожан. С помощью логина и пароля злоумышленники могли беспрепятственно заходить в профиль человека, где хранятся почти все персональные данные.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций дали совет, как защититься от действий мошенников.

— Пользователям портала нужно быть внимательными. Письма от «госуслуг» приходят с единственного адреса — no-reply@ gosuslugi.ru. Кроме того, сообщения всегда дублируются в личном кабинете. Также официальные рассылки никогда не содержат призыв написать свои банковские данные.

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Сотрудник отдела безопасности российского банка Петр Лялин добавил, что лучше всего заранее обезопасить себя и поставить двухэтапную аутентификацию (метод защиты, когда помимо логина и пароля для входа требуется ввести код, приходящий на телефон. — «МВ»).

— Это значительно повышает безопасность вашего аккаунта. Кроме того, таким образом вы узнаете, если кто-то попытается вас взломать, и успеете принять необходимые меры, например сменить пароль и сообщить в техподдержку или чат о том, что вашими данными пытаются завладеть посторонние люди, — отметил Лялин.

Можно обратиться напрямую в поликлинику и уточнить, открепили ли вас от медицинского учреждения. Эта услуга предоставляется бесплатно, и никакие пошлины взиматься не могут.

КСТАТИ

Мошенники могут также сообщить, что ваш аккуант на портале госуслуг якобы взломали, и на ваше имя посторонний человек взял кредит. Ни в коем случае не идите с ними на контакт. Обратитесь в полицию.

Ложный звонок из прокуратуры

Уже зафиксировано несколько случаев, когда москвичи получали звонки якобы от сотрудников полиции и банков, которые сообщали о списании денег со счетов. Как обезопасить себя, «Вечерка» узнала у эксперта.

Такая схема относительно новая, рассказал «Вечерке» автор блога о противодействии мошенничеству и руководитель антифрода крупного российского банка Андрей Климов. Он уверен, что мошенники прекрасно генерируют идеи, методы и схемы для монетизации неосведомленности и наивности граждан.

— Действительно, в последние годы очень большое развитие получило мошенничество посредством социальной инженерии. Его неотъемлемой частью является использование специального сервиса по подмене номера. Обычному гражданину очень сложно понять технические аспекты того, как это все происходит. Но важно знать лишь одно — подменить можно любой номер: не важно, банк это, МВД или прокуратура, — отметил эксперт.

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Как обезопасить себя от попадания на мошенников?

— Я бы рекомендовал использовать сервисы, которые помогают определить, кто вам звонит. Это может быть специальная программа, которую предлагают крупные российские банки, мобильные операторы и другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности. Они покажут, если номер помечали другие пользователи как мошеннический, — добавил Андрей Климов.

Недавно Центробанк опубликовал исследование, что потери россиян от действий кибермошенников в начале года выросли на 57 процентов. Поэтому в первом квартале его специалисты инициировали блокировку более шести тысяч телефонных номеров и более тысячи сайтов, через которые аферисты крали деньги у россиян.

СПРАВКА

Если вы перезвонили на незнакомый номер, а человек на другом конце провода говорит, что он вам не звонил, — сообщите в полицию, что этот номер используют мошенники.

Газовика узнаем по форме и корочке

Перед началом отопительного сезона в интернете появились ложные сайты, которые маскируются под московские энергетические компании.

С начала сентября были обнаружены домены с такими комбинациями, как rusgaz, mosgaz, energo, и другими, которые могут вводить людей в заблуждение из-за схожести в написании. А появляться они начали еще летом. Но пока мошенники не продвигали эти сайты в поисковых системах. Возможно, они активизируются с началом отопительного сезона, который на днях начнется в столице. Поэтому доверять следует только официальным сайтам и проверенным источникам.

Слесарь из АО «Мосгаз» Михаил Булычев проводит техническое обслуживание газовой плиты / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пресс-службе акционерного общества «Мосгаз» напомнили, что компания проводит любые ремонтные работы только по непосредственной заявке от жителя. Если кто-то предлагает их от имени этой организации — значит это лжегазовики.

— Для этого у нас создана специальная служба сервиса. Заявку можно оставить только на официальном сайте или по телефону. Других способов для этого нет. Так что если в квартиру под видом сотрудников общества пришли неизвестные люди и настоятельно предлагают купить и установить газовые приборы, незамедлительно обращайтесь в органы Министерства внутренних дел России, — уточнили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Они напомнили, что их специалистов можно распознать по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и удостоверению с фотографией.