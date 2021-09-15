В жизни важен первый шаг: каким запомнилось комсомольское движение

Фото: Lev Polikashin / CC-BY-SA 3.0

Комсомол был для советской молодежи школой жизни и питательного и карьерного роста. В 30-ю годовщину самороспуска ВЛКСМ мы вспоминаем это уникальное движение.

Зимой 2021 года на улице Косыгина в Москве снесли старый отель международной сети Korston. Когда-то здесь располагался гостиничный комплекс «Орленок», где 30 лет назад, 27 сентября 1991 года, открылся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором организация распустила сама себя. И, казалось, поставила точку в карьере сотен тысяч комсомольцев…

И сторонники, и критики этой во многом уникальной общественно-политической формации отмечают: если на закате СССР многие комсомольцы воспринимали официальную ленинскую идеологию уже скептически, то их воспитанные ВЛКСМ взгляды на такие понятия, как профессионализм, самоотдача, дружба, целеустремленность ничуть не изменились. Комсомол как был в авангарде всего происходящего в стране, так там и остался.

Кузница кадров продолжала работать. И работать эффективно. Правда, уже не на «дело Ленина», а на что-то совсем другое. На что именно — никто точно не знал. Но немало «эффективных менеджеров» и «акул бизнеса» 1990-х вышли именно из комсомольской среды.

Последние секретари ВЛКСМ стали первыми топ-менеджерами новой России. Вячеслав Копьев, второй секретарь ЦК ВЛКСМ 1990 года, сумел занять пост председателя попечительского совета благотворительного фонда АФК «Система». Еще один второй секретарь ЦК ВЛКСМ образца 1990 года, Станислав Смирнов, стал одним из создателей Торгово-промышленной палаты России, а также был председателем совета директоров АО «Экспоцентр».

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов опять же в начале 1990-х был секретарем ЦК комсомола. Инструктором отдела пропаганды и агитации Бауманского райкома ВЛКСМ города Москвы был Сергей Лисовский, известный медиаменеджер и создатель одной из первых продюсерских компаний в стране «ЛИС’C».

Нельзя не вспомнить и об одиозном олигархе, владельце корпорации «ЮКСОС» Михаиле Ходорковском, получившем 10 лет тюремного заключения по обвинению в уголовных преступлениях. А ведь «в начале славных дел» он был секретарем Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ Москвы. В 1987-м он при поддержке ряда комсомольских функционеров создал при родном райкоме центр научно-технического творчества молодежи (НТТМ).

Фото: Рublic domain

Но вместо внедрения новых научно-технических разработок в производство структура Ходорковского торговала импортными компьютерами, алкоголем, ширпотребом, а также занималась обналичиванием денег. По различным оценкам, в 1988 году только на обналичке центр заработал около 80 миллионов рублей (примерно 10 миллионов долларов по курсу черного рынка тех лет). НТТМ стал тем семечком, из которого пророс печально известный впоследствии «Менатеп»...

Сейчас в интернете ходит такая шутка: фото с изображениями октябрятской звездочки, пионерского и комсомольского значков плюс подпись: «Только кавалер всех этих трех орденов имеет право судить о жизни в СССР».

В каждой шутке есть только доля шутки, а остальное — правда. Комсомол как молодежная организация сопровождала советскую власть практически на всем ее протяжении. РКСМ, то есть Российский коммунистический союз молодежи, был создан 29 октября 1918 года, спустя всего год после Октябрьской революции и в преддверии второго, наиболее кровавого и масштабного этапа Гражданской войны. Комсомол создавался на базе множества разрозненных, стихийно возникших социалистических марксистских молодежных кружков.

Точно так же как книга «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара или фильм «Кортик» по повести Анатолия Рыбакова воспели Всесоюзную пионерскую организацию, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского превратился в краеугольный миф и «священное писание» для комсомольцев.

Василий Лановой и Владимир Конкин, в разные годы сыгравшие Павку Корчагина, мгновенно становились суперзвездами всесоюзного масштаба. Первую свою пятилетку комсомол прожил без профиля вождя мирового пролетариата на знамени. Историческое переименование состоялось 12 июля 1924 года.

Накануне того VI съезда «Вечерка» брала интервью у секретаря ЦК РКСМ товарища Николая Чаплина.

— Съезд должен закрепить ленинскую позицию комсомола и дать союзу лозунг, что комсомол должен стать школой воинствующего большевизма. На этом съезде союз будет переименован в ленинский комсомол. Это тем более налагает большую обязанность в деле воспитания подрастающего поколения рабочих и крестьян.

Съезд должен поставить перед союзом задачу воспитать из каждого комсомольца непримиримого большевика-ленинца. Выполнения этой задачи союз может достичь путем активного участия во всей политической жизни страны, а также по развертыванию широкой работы по изучению истории партии, основ и сущности ленинизма.

Съезд должен осудить пресловутую теорию нейтральности, которую поддерживали некоторые товарищи во время партийной дискуссии, и заявить, что комсомол не может занимать нейтральной позиции во время борьбы с мелкобуржуазными уклонами в РКП. Именно в этой борьбе комсомольцы должны получить большевистский закал и воспитать из себя настоящих пролетариев-революционеров, — сказал Николай Чаплин.

Эти слова лучше всего передают суть, стержень и смысл комсомола. И если детство было за пионерией, то юность и молодость — за комсомолом, когда уже все было по-взрослому. Печальное подтверждение тому: 14 лет спустя, 23 сентября 1938 года, Чаплина расстреляют. В мясорубке репрессий сгинут и пламенные революционеры Ефим Цетлин и Николай Бухарин, стоявшие у истоков молодежного коммунистического движения. Комсомол проходил через все, что выпадало на долю страны и ее народа, — в радости и в горе, в здоровье и в болезни, в жизни и в смерти.

Фото: АГН Москва

Кураж и драйв — пожалуй, этими словами можно охарактеризовать настроения молодежи, присоединившейся к комсомолу в середине 1920-х годов. Движение росло лавинообразно, охватывая все доступное ему пространство. А пространства было много.

Параллельно с комсомолом существовал еще и Коммунистический интернационал молодежи (КИМ) — подразделение Коминтерна для тех, кто помладше. Вот что сообщал со страниц «ВМ» в 1924 году товарищ Тарханов насчет него: «Рост союза за последние полтора года выразился в Германии с 23 тысяч до 70 тысяч членов, во Франции союз утроился, в Чехословакии состав союза увеличился на 40%.

В Америке, несмотря на молодость союза (с 1922 года), он сейчас имеет организации в 150 городах. Тот же рост наблюдается в Англии и на Балканах. Мы связались также с молодежью колониальных стран и народов Востока».

Комсомол окажется в авангарде всех строек века, и всех его битв. На фронтах Великой Отечественной войны героями станут Любовь Шевцова, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Лиза Чайкина, Юрий Смирнов, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Борис Сидельников, Виктор Талалихин, Мария Мельникайте. Каждая из этих судеб, как и судьбы десятков тысяч других комсомольцев в1941–1945 годах, могла бы послужить основой для продолжения романа «Как закалялась сталь».

Времена менялись: прошло время битв, началась эпоха строек. Под песню Льва Лещенко и слова «Неба утреннего стяг» тысячи комсомольцев со всего Советского Союза десятилетиями отправлялись на ударные стройки: Братская ГЭС, нефтепровод «Дружба», Байкало-Амурская магистраль...

Параллельно комсомол стал обретать и иные, менее привлекательные черты. Для людей тщеславных и амбициозных «комсомольская линия» превращалась в удобный лифт для карьерного роста. В 1960-х годах в ЦК КПСС сформировалась даже группировка под негласным названием «комсомольцы». Это была молодая поросль советских управленцев — по большей части выходцев из ЦК ВЛКСМ и Московского горкома ВЛКСМ. К ним причисляют Александра Шелепина, который до того как стать председателем КГБ, шесть лет занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.

Фото: Shagin / CC-BY-SA 3.0

И Владимира Семичастного, также прошедшего школу комсомольских вожаков, и также впоследствии возглавившего КГБ СССР. Кстати, «комсомольцы» принимали самое активное участие в отстранении от власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и приведении к власти Леонида Брежнева.

Частично на стройках, а частично на съездах комсомол пережил брежневский застой. Правда, к 1980-м годам драйв первых пятилеток имени Павки Корчагина, или гагаринский энтузиазм покорителей космоса и тайги сменился на апатию, усталую обреченность и даже на легкий цинизм относительно любой идеологии. В таком состоянии страна, партия и, естественно, комсомол встречали горбачевскую перестройку.

Что же это было? От Павки Корчагина и первого секретаря Чаплина, через Космодемьянскую и Талалихина, через Шелепина и Семичастного, через строителей БАМа и Братской ГЭС до последних секретарей и первых олигархов? А это были мы. Все это. Такие горячие и искренние в своей молодости — со всеми ее ошибками и безумствами. Это были мы со всеми нашими крайностями и страстями — такие разные и такие юные. Отдающиеся до конца, до дна и без остатка своему времени — от ночных расстрелов 1938-го до ночных таранов 1941-го. От строительства БАМа до распила «Орленка». Но вешать какой бы то ни было ярлык на комсомол нельзя. Ведь тогда, замерив температуру лишь в одной палате, придется повесить ярлык на все наши советские поколения. И на отцов, и на дедов, и на прадедов.

А они теперь точно никогда не расстанутся с комсомолом — будут вечно молодыми. Говорят, именно эту песню спели 28 сентября 1991 года на закрытии последнего съезда ВЛКСМ…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Степанов заведующий отделом международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций»:

— Очень жаль, что делегаты последнего XXII съезда ВЛКСМ не сохранили международный формат всесоюзного комсомола как международного объединения 15 республиканских союзов молодежи. А впоследствии руководство этих союзов не сумело сохранить для молодежи значительную часть богатейшего комсомольского имущества и инфраструктуры, созданного за многие десятилетия их предшественниками.

Сегодня существует целый ряд организаций, в том или ином виде сохраняющих наследие ВЛКСМ. К сожалению, эти осколки комсомола не составляют единое целое, как разбитая ваза. Но тем не менее молодые граждане страны теоретически имеют возможность как реализовывать свои инициативы в неполитическом Российском союзе молодежи, так и заниматься политической борьбой сразу в нескольких маленьких «комсомолах» — идейных и идеологических последователях ВЛКСМ.