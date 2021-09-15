Юные кадеты казачьих классов чтят традиции предков

Ученица кадетского казачьего класса школы № 1357 Яна Заусаева и ученик кадетского казачьего класса школы № 1338 Максим Немыхин изучают экспонаты Музея казачества Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 сентября начался слет казачьих кадетских классов Москвы «Казачья смена». Организаторы подготовили просветительские и образовательные программы для детей и педагогов.

Слет организовали на площадке Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского. В актовом зале вуза собрались школьники с шестого по девятый классы. Вместо пиджаков и белых рубашек — кители черного или синего цветов, которые сразу выдают в них кадетов казачьих классов. Осанка, внимательный взгляд и тишина в зале. Ребята знают, что такое дисциплина.

Сначала для кадетов столичных школ провели экскурсию по местному музею казачества и выставке, посвященной творчеству писателя Михаила Шолохова.

Кроме просветительской программы, ребята еще посетили несколько образовательных мероприятий. Профессора философии и литературы рассказали школьникам об истории казачества, его современном разделении на 12 региональных войск и сохранении этих традиций.

— Для всего нашего сообщества этот слет очень важен. Юные кадеты могут познакомиться с теми, кто неравнодушно относится к истории нашего отечества. Мы передаем детям наш опыт, прививаем интерес к изучению казачьего искусства и истории, — сказал ответственный секретарь Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством Тимофей Чайкин.

После образовательной программы всех участников слета разделили на группы. Ребятам предстоит подготовить социальные проекты. В течение дня они предлагали идеи и способы их реализации. Одни хотели организовать акцию помощи ветеранам и пожилым людям. Другие — автоматизировать поиск нежелательного контента в интернете.

Были и команды, нацеленные на проведение культурных фестивалей. Такие проекты позволяют сохранять и распространять наследие казачества. По этой же теме школьники предложили проводить экскурсионные программы в исторические места проживания казаков, собирать там сказания, легенды и распространять их через соцсети.

— Мой дедушка Владимир Каргин — казак. Он служил в станице Вешенская. Когда я была маленькой, дед много рассказывал об этом. Меня это захватило, поэтому я пошла учиться в казачий кадетский класс, — рассказала участница слета, кадет школы № 2089 Елизавета Колесниченко.

Еще в мероприятии поучаствовал Максим Немыхин. Сейчас он учится в кадетском казачьем классе школы № 1338.

— Сначала я поступил, чтобы попробовать что-то новое. Но меня затянула эта культура, история и эстетика. Мне близки принципы казачьей службы. Думаю, я смогу принести пользу. Правда, лучше на электронном фронте. Хочу поступить на IT-безопасность, — сказал Максим.

В рамках слета обучение прошли и педагоги, и офицеры-наставники.

— В России казак-кадет должен быть готов служить своей Родине. Речь не обязательно идет о военнообязанных. Это вполне может быть и гражданская служба. Главное, чтобы кадет искренне любил Родину, — пояснил первый заместитель атамана Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Геннадий Сидорин.

Всего в кластере непрерывного казачьего образования находится 18 столичных учебных заведений. Курируют их работу представители МГУТУ имени К. Г. Разумовского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Чеботарев, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского:

— Ребята, которые представят наилучшие проекты, получат возможность поучаствовать в более крупных мероприятиях. Наш университет организует их до конца года совместно с Росмолодежью. Заручившись помощью совершеннолетнего наставника, казаки-кадеты даже смогут претендовать на государственное финансирование для реализации своих идей.