Перспективные проекты получат наставников

Гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев (слева) и руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин на встрече с участниками второго набора программы развития технологического бизнеса StartHub.Moscow / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 сентября, в среду, состоялась церемония открытия второго набора столичной программы развития технологического бизнеса StartHub.Moscow.

Участниками второго потока стали 105 компаний. Это технологические стартапы в разных сферах — недвижимость, медицина, финансы, логистика, HR, ретейл и другие.

На первой встрече с участниками программы представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказали о полезных ресурсах для бизнеса.

— StartHub.Moscow — это технологическое пространство. Здесь есть сильная программа, которая поможет прокачать навыки команд.

Также доступно персональное сопровождение от наставников, которые будут прицельно погружаться в проект и помогут в его развитии, а также работают коворкингзоны, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Также были презентованы меры поддержки, которые предоставляет город. Для предпринимателей созданы инфраструктура и различные сервисы, доступна финансовая помощь в виде субсидий и грантов.

— У нас появилась относительно новое направление, в рамках которого мы помогаем прокачать навыки и компетенции сотрудников компаний, — добавил Кристина Кострома. — Кроме того, мы поддерживаем бизнес в плане выхода продукта на рынок, что крайне актуально для начинающих предпринимателей.

Первый замглавы департамента также рассказала, что в конце сентября стартует прием заявок на получение софинансирования 25 процентов расходов компаний при приобретении оборудования.

— Это будет уже третья кампания в этом году, подавайте заявки, — обратилась Кристина Кострома к участникам программы.

Максим Безруков — участник второго потока. Его компания занимается созданием малоэтажных домов с помощью 3D-принтера.

— У нас уже есть порядка 500 заявок на строительство, в том числе в Москве, — рассказал Максим.

Он считает, что программа поможет ему по-новому взглянуть на свой бизнес, найти и устранить слабые стороны. На открытии проекта также присутствовали выпускники первого потока. Они поделились с новичками своим опытом. Один из них — Павел Шершнев — основатель платформы для быстрого создания интерактивных карт помещений.

— Например, с помощью цифрового двойника здания можно распланировать маршруты перемещения, наблюдать в реальном времени за загруженностью пространств, — пояснил он.

В программу Павел пришел ради полезных знаний и знакомств. И не прогадал.

— Благодаря StartHub.Moscow я нашел единомышленников и партнеров, смог еще больше развить свой бизнес, — поделился предприниматель. — В целом эта программа оказалась очень полезной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития:

— На участие в проекте было подано 984 заявки. Из них эксперты отобрали 105 стартапов. Упор делали на продукты с технологией искусственного интеллекта. В течение нескольких месяцев участники программы при поддержке опытных наставников смогут разработать дорожную карту развития бизнеса, пользоваться коворкингом в центре Москвы и получить доступ к экспертным ресурсам.