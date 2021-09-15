В Москве досрочно выполнили годовой план по вводу недвижимости

Заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев (справа) и глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов осмотрели новостройку по реновации в 5-м Рощинском проезде / Фото: Михаил Колобаев

15 сентября, в среду, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев озвучил первые итоги ввода недвижимости в этом году.

Столичные власти отмечают беспрецедентный рост строительства объемов недвижимости. Годовой план уже перевыполнен.

— С начала года введено 8,9 миллиона метров недвижимости, из них 4,3 миллиона «квадратов» — жилья, — привел данные Андрей Бочкарев.

Набирает обороты программа реновации московского жилфонда.

— С каждым годом мы увеличиваем объемы ввода домов по реновации. На сегодняшний момент новое жилье получили более 38 тысяч человек, — заявил заммэра.

По его словам, всего построено 145 домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров. Еще 296 новостроек строятся и проектируются.

— На ближайшие три года перед нами стоит задача увеличивать темпы и объем строительства жилья по реновации, чтобы обеспечить новыми квартирами 120 тысяч участников программы, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Эксперты высоко оценивают уровень вводимых городом новостроек. Так, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко заявил, что программа свидетельствует о большом социальном эффекте этой инициативы.

— Она направлена на улучшение жизни более миллиона москвичей, — отметил он. — Город взял на себя серьезные обязательства, он несет ответственность перед жителями, участвующими в программе реновации, поэтому темпы ее реализации будут только расти. Многие уже ощутили социальную составляющую программы, переехав в новое, комфортное, более просторное жилье. Такого нет ни в одной стране мира, чтобы за переезд в новое жилье не нужно было доплачивать. Более того, москвичи получают квартиру полностью готовую для проживания. Предусмотрено все, включая короба для кондиционеров, светильники и москитные сетки на окнах. То есть эти дома ничуть не уступают коммерческому жилью.

Вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования, исполнительный директор Института комплексного развития территорий Дмитрий Савин заявил, что таких темпов строительства не было никогда, если не считать периоды индустриального строительства в прошлом веке.

— Большое внимание уделяется качеству формирования среды. То есть мы говорим не только о квадратных метрах, но и о дворах, общественных пространствах, организации передвижения между кварталами, объектах социально-бытового обслуживания, — сказал он. — Я считаю, что это беспрецедентно, и то, что практику хотят распространить на всю Россию, говорит о многом.