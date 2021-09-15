Сделаем осень теплой: московские коммунальщики включат батареи во всех жилых домах в течение нескольких дней

Заместитель директора школы № 1514 Оксана Павлова отмечает, что отопление уже дали во всех 17 корпусах. В подтверждение этого демонстрирует термометр — в школе действительно тепло / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Отопление уже включили более чем в половине жилых домов Москвы. 15 сентября об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отопительный сезон в Москве стартовал в понедельник, 13 сентября. Температура воздуха с начала недели резко упала, и синоптики уже не обещают бабьего лета.

Пуск тепла — поэтапный процесс, в ходе которого крайне важно соблюсти гидравлические и температурные режимы. В течение пяти дней со старта отопительного сезона теплом должен быть обеспечен весь жилой сектор.

— По состоянию на 12:00 15 сентября тепло подается в более 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов, — сообщил Петр Бирюков.

В первую очередь тепло пускают в социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники. Так, к примеру, замдиректора школы № 1514 Оксана Павлова рассказала, что во всех 17 корпусах образовательного комплекса уже дали отопление. Так же дела обстоят в школе № 1532 — все учебные корпуса отапливаются, занятия проходят в комфортных для учащихся условиях.

После соцобъектов тепло поступает в жилые дома и на промышленные предприятия. В ПАО «МОЭК» отмечают, что в первые дни включения отопления требуются настройка и проверка работы внутридомовых систем. Управляющие компании должны проследить, правильно ли распределяется теплоноситель, провести развоздушивание, обнаружить потенциальные слабые места в работе систем.

В Комплексе городского хозяйства заверили, что Москва обладает всеми необходимыми резервами по топливу и мощности ресурсо-снабжающих компаний. Петр Бирюков рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48 процентов, по газоснабжению — 23 процента, по водоснабжению — 53 процента, по электросетям — 19 процентов, по водоотведению — 41 процент.

— Достигнутые показатели надежности систем и резервирования мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период, — отметил Бирюков.

На случай нештатных ситуаций к зимнему сезону подготовлены 1,4 тысячи аварийных бригад.

Когда начинается отопительный сезон, традиционно растет число звонков от москвичей в Единый диспетчерский центр, принимающий обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы дозвониться было проще, в контакт-центре, как и в предыдущие годы, запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления.

Позвонив по номеру 8 (800) 100-23-29, можно получить самую актуальную информацию о начале отопительного сезона.

По телефону можно также оставить заявку, если у жильца, к примеру, возникла течь в системе отопления, сообщить о других проблемах — отсутствии тепла в доме или недостаточно теплых батареях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К отопительному сезону 2021–2022 годов подготовили около 74 тысяч городских объектов, в числе которых 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи различных экономических объектов.

На московских ТЭЦ сформированы необходимые резервы топлива: 378,6 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, а также 24,9 тысячи тонн дизельного топлива.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Башук, управляющий директор ПАО «МОЭК»:

— Этот год для нас юбилейный: системе централизованного теплоснабжения Москвы исполнилось 90 лет. И, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, все работы по подготовке были проведены в полном объеме. Это позволило начать подачу отопления на социальные объекты столицы по их заявкам еще до официального старта отопительного сезона. В настоящее время мы в плановом режиме переводим городскую систему теплоснабжения в зимний режим работы, что позволит обеспечить комфорт в квартирах москвичей при похолодании.